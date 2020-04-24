2020-04-23T21:15:07+03:00
Общество

Вопрос дня: А можно ли в России без коррупции?

Взятки дают и берут во многих странах, но кое-где за это расстреливают
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Вопрос дня: А можно ли в России без коррупции?Вопрос дня: А можно ли в России без коррупции?Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
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Анатолий ВЫБОРНЫЙ, член Комитета Госдумы по противодействию коррупции:

- Хочешь победить зло - начни с себя. Есть добропорядочные бизнесмены и чиновники. Они живут так, чтобы не давать взятки и не брать их. Если человек не знает своих прав, он идет к чиновнику и дает взятку, думая, что так скорее решит свою проблему. Но жить честно выгоднее. У нас заработал институт неотвратимости - увидите эту динамику в цифрах Генпрокуратуры по коррупционным нарушениям.

Василий МЕЛЬНИЧЕНКО, предприниматель с Урала:

- Коррупция мешает наладить нормальную жизнь в России. Мы ткацкие фабрики позакрывали, способные шить миллионы масок, - но даем 300 млн льготного кредита одному заму одного губернатора, который продает маски государству в 10 раз дороже их себестоимости!

Сергей ОСИНЦЕВ, ресторатор, Санкт-Петербург:

- Не победим мы ее - менталитет такой. Люди не привыкли получать только за работу - хотят больше незаработанных денег. Человек слаб. И мне приходилось в 90-х... Наш бизнес так устроен, что нельзя было не давать.

Сергей ГОНЧАРОВ, почетный президент Ассоциации ветеранов «Альфы»:

- Бытовую коррупцию изжить невозможно. Что касается госуровня - коррупцию свести к минимуму можно. В Китае расстреливают, в Сингапуре сажают. Это дело политической воли высшего руководства.

Максим СУРАЙКИН, экс-кандидат в Президенты России:

- Можно - но не при капитализме. В СССР были расхищения соцсобственности, но масштабы смешные. Человека воспитывали с детства: воровать плохо, использовать служебное положение неприемлемо! Мы предлагали для особо тяжких коррупционных преступлений отменить мораторий на смертную казнь.

Леонид ПОПОВИЧ, глава Союза виноградарей и виноделов России:

- Под словом «коррупция» подразумевается масса действий. Они могут быть связаны с подкупом, а могут и не быть. Когда мешок картошки меняли на сюртук и кто-то добавлял ведро морковки - это коррупция? Вопрос в том, как это влияет на жизнь большинства людей. Когда мы вошли в новую Россию, то вошли и в этот уровень коррупции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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