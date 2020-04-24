Экспертиза установила, от чего умер пропавший замминистра Леонид Ошарин

Напомним, Леонид Ошарин пропал еще 25 марта. В тот день заместитель руководителя департамента культуры Москвы выехал в аэропорт, купил себе билет до Сочи, снял 300 тысяч рублей в банкомате и отправился в Краснодарский край. Его супруга Марина Ошарина спохватилась о пропаже только через неделю. Как объяснила женщина полицейским, ее муж и раньше пропадал, поэтому она не придала поначалу этому такого серьезного значения.

После заявления полиция плотно взялась за поиски пропавшего 47-летнего чиновника. Помимо правоохранителей к поискам подключились спасательные отряды, волонтеры. Оперативникам удалось отыскать посредника, через которого Леонид Ошарин бронировал гостиницу.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий 22 апреля около 2 часов дня полиция установила местонахождение чиновника. Это оказалось, одноэтажное здание на берегу реки Водопадная, недалеко от того места, где она впадает в Черное море. В одном из номеров было обнаружено тело Леонида Ошарина. Мужчина лежал на спине, – сообщил источник в правоохранительных органах.

В комнате оперативники обнаружили 315 000 рублей и обручальное кольцо, которое мужчина снял перед смертью. После всех следственных мероприятий на месте тело Леонида Ошарина отвезли на вскрытие. Экспертиза установила, что 47-летний чиновник умер от кровопотери из-за неглубокой раны в области груди.

- В ходе вскрытия установлено, что смерть наступила в результате колото-резанного ранения грудной клетки. Были повреждены сосуды, и мужчина умер от сильной кровопотери. – рассказал kp.ru источник в правоохранительных органах.

Сейчас местный следственный комитет и полиция выясняют все обстоятельства произошедшего, чтобы установить полную хронологию событий.

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