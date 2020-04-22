"Он на все мероприятия ходил один, без жены": близкие - о смерти пропавшего замминистра Леонида Ошарина

Десять суток тело Леонида Ошарина, заместителя руководителя департамента культуры Москвы, пролежало в ванной съемной квартиры в Ялте. И только последние несколько дней чиновника искали родные и полиция. Пропал он 25 марта. Но супруга Леонида, драматург Марина Ошарина, заявила об исчезновение мужа только через неделю. Такую неспешность полиции объяснила тем, что муж и раньше пропадал. Но "загулял", на который она надеялась, не сбылся.

Полиция восстановила хронологию событий. 25 марта Олег Ошарин уехал с дачи в Истринском районе Подмосковья. Там несколько дней он жил один. Жена и трое детей находились в московской квартире. Видимо, решил изолироваться даже от самых близких.

По камерам видеонаблюдения удалось установить, что 25 марта 47-летний мужчина перекрыл воду в доме, запер двери и поехал в аэропорт. О поездке он никому ничего не сказал. Вдобавок еще и выключил мобильный телефон. В аэропорту он снял деньги в банкомате (300 000 рублей - по данным следствия), приобрел билет до Сочи, а потом нанял такси до Краснодара, где прожил до 30 марта. Следующим пунктом назначения в маршруте Ошарина стала Ялта. В среду, 22 апреля, его тело нашли в съёмной квартире. Напомним, давность наступления смерти 10 суток. То есть сердце мужчины остановилось 12 апреля. Чем чиновник занимался в Ялте в последние дни жизни, сейчас выясняют следователи.

- Следов криминальной смерти на теле не обнаружено, - сообщили в СУ СК РФ по Республике Крым.

По словам хозяйки квартиры и соседей, Ошарин жил один.

2015 год. Леонид Ошарин - директор Театра им. Маяковского. Фото: Юрий Машков/ТАСС

Основная версия следствия, это самоубийство. Но что могло заставить успешного чиновника, уважаемого в театральной среде деятеля и счастливого семьянина, свести счеты с жизнью. Коллеги и друзья Леонида Ошарина шокированы случившемся.

- Он любил жизнь и я просто не могу во все это поверить. Он был замечательным человеком: спокойный, отзывчивый, доброжелательный. Когда он руководил нашим театром, он никогда не был в образе начальника. К нему всегда можно было зайти, он всегда был готов выслушать, - рассказала "КП" Галина Беляева, актриса Московского академического театра имени Владимира Маяковского. - И знаете, он ничуть не изменился, когда стал чиновником. Власть его не испортила. Он приходил к нам на все премьеры, правда, всегда был один, без жены.

Слухи о том, что в семье Ошариных разлад, появились ещё в то время, когда он был директором театра Маяковского. То есть пять лет назад.

- У него были романы на стороне. Но он их не крутил на работе с актрисами, за это его можно только уважать, - рассказала "КП" актриса театра, которая попросила не называть её имя.

Но проблемы в семье, не повод для самоубийства. В том, что же стало причиной, разбираются следователи. Их работу могла бы облегчить предсмертная записка. Но её Леонид Ошарин не оставил.

Жена Ошарина и старшая совершеннолетняя дочка с журналистами не общаются.

Не ясно также, что связывало умершего с Крымом.

ДОСЬЕ "КП"

Леонид Ошарин родился 22 января 1973 года в городе Кинешма Ивановской области.

В 1995 году окончил Ивановский государственный энергетический университет. Затем окончил основной курс заочной аспирантуры кафедры культурологии и социальной коммуникации (институт общественных наук) Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. До 2020 года работал над кандидатской диссертацией на соискание ученой степени «Кандидат культурологии».

С 1995 года по 2000 год занимал различные рабочие и инженерные должности на Дмитриевском химическом заводе.

С 2001 года по 2005 год занимал руководящие технические и административные должности в театрах: Кинешемский драматический театр, Московский театр-студия «Человек», Московский детский театр кукол «Жар-Птица», Московский театр «Et Cetera» под руководством А.Калягина.

С 2005 года по 2018 год – директор (с 2011 года заместитель художественного руководителя) в Московском театре «Et Cetera» под руководством Калягина.

С 2011 года по 2018 год – директор Московского академического театра Маяковского.

С 2012 года – проведение практических семинаров и мастер-классов для руководителей театров и театральных менеджеров более чем в 10 регионах России.

В 2012-2014 годах – мастер-классы для слушателей проекта «Школа театрального лидера», «Курс линейных продюсеров для театральной деятельности».

С 2015 года – руководитель продюсерского курса школы-студии МХАТ, член государственных экзаменационных комиссий, руководитель, рецензент, оппонент дипломных работ и работ на соискание ученой степени в ведущих театральных вузах Москвы.

В 2018 году назначен на должность заместителя руководителя Департамента культуры города Москвы.

За время трудовой деятельности отмечен Почетными грамотами и Благодарностями Департамента культуры Москвы, Мэра Москвы, руководителей регионов РФ, Общественной Палаты РФ, Федеральной службой по контролю и обороту наркотиков, Федеральной службой исполнения и наказаний.

Семейное положение: женат, трое детей

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