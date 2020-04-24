«А врачи-герои ее опять получат последними?» В Госдуме хотят создать медаль за борьбу с коронавирусом

Не зря некоторые сравнивают пандемию с Третьей мировой. И врачи у нас пашут, как на фронте — реанимации перегружены, больничные палаты забиты под завязку. И вот в Госдуме придумали, как отметить тех, кто сражается с коронавирусом. Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов предложил создать новую госнаграду – медаль «За профессиональную доблесть в борьбе с пандемией».

Идею политик объяснил в письме к президенту России.

- Предлагаю сделать эту медаль массовой и награждать ей граждан, имеющих непосредственное отношение к противодействию эпидемии. От руководителей медучреждений и научно-исследовательских центров до рядовых санитаров, лаборантов и волонтёров, а также сотрудников других служб и организаций, непосредственно контактирующих по долгу службы с заболевшими людьми, - пишет Миронов.

И хоть у нас нет вакцины от болезни, главный удар на себя взяли врачи и спасатели.

- В обществе происходит осознание профессии врача, медсестры, сотрудников правоохранительных органов и спасателей, а также свойственного им повседневного профессионального риска, - пояснил политик.

Идея очень даже здравая. Важнее — как ее воплотят в жизнь. Похоже, желающих повесить себе медаль на пиджачок найдется не мало — те же депутаты и чиновники. Ну, те люди, которые рулили всем из закрытых кабинетов и тыловых штабов. Или полицейские, бегавшие целым патрулем по пять человек за человеком, проходившем в одиночестве по парку и никого не трогавшим? А до врачей и спасателей награды опять дойдут в последнюю очередь? Или выдадут десятку образцово-показательных докторов, покрутят сюжеты в новостях и забудут про награду.

Лучше уж проследить, чтобы медикам выплатили те надбавки и премии, которые им пообещала власть. Вот это пока важнее всяких медалей.

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