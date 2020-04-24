Таксист подрался с пассажиркой в Москве из-за того, что у девушки не сработал цифровой пропуск

28-летняя жительница Москвы вызвала такси к дому в Бибирево. Села на заднее сиденье. Водитель попросил предъявить ее QR-код или назвать номер цифрового кода. Пассажирка диктовала, но программа «Помощник Москвы», через которую таксистов обязали проверять пропуска, не срабатывала. Градус беседы накалялся: даме срочно надо было по делам. В какой-то момент водила устал от препирательств с клиенткой и вышел из машины.

Мужик распахнул заднюю дверь и выволок пассажирку прямо на асфальт. Началась настоящая уличная драка. Москвичка хваталась за ноги таксиста, а он пинал клиентку. Затем она поднялась и принялась лупить оппонента по голове, но тот ответил решительным хуком, который вновь уложил девушку на лопатки. Но та вновь встала на ноги и отвесила еще пару пощечин.

На звуки ругани сбежались редкие прохожие. Хотели было разнимать, но дальше произошло совершенно невероятное: ругаясь, женщина настойчиво уселась на заднее сиденье и потребовала везти ее. Водитель сел за руль и нервно ударил по газам. Прохожие развели руками.

Побои москвичка сняла в больнице. Сейчас раздумывает: писать заявление или нет. Если у нее нет серьезных травм, то в теории водителю ничего не грозит, если пассажирка не потребует правосудия.

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве обещали дать комментарий позднее.

— Потребовали от агрегатора такси предоставить нам всю информацию о случае с пострадавшей девушкой. Передадим ее в правоохранительные органы — необходимо очень тщательно и объективно разобраться и применить соответствующие меры, — сообщили в пресс-службе Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Напомним, в столице с 22 апреля для любых поездок обязательно иметь цифровой пропуск. Ранее таксистов обязали проверять личные коды всех пассажиров, а если его не окажется, то отказать в поездке.

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