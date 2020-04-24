Леонид Федун: Я уже тысячу раз говорил, что чемпионат пора заканчивать

После объявления пандемии по всей Европе встал вопрос – что делать с прерванными чемпионатами. Сначала УЕФА настаивала, чтобы первенства не объявляли законченными, иначе бы клубы, да и сама ассоциация, теряла бы огромные деньги от невыполненных контрактов. А когда бельгийцы первыми остановили свой чемпионат и объявили победители и призеров, президент УЕФА Чеферин даже припугнул, что не допустит клубы Бельгии в еврокубки.

Но вот ситуация изменилась, и УЕФА под давлением коронавируса пошла на уступки – все же разрешила подвести черту под сезоном, если другого варианта в той или иной стране найти невозможно. При этом настоятельно рекомендовала доигрывать чемпионаты в любом формате. К примеру, разыграть медали в плей-офф без зрителей. Или вообще провести финальные «пульки» на одном стадионе, где собрать только претендентов на еврокубки.

В нашем случае это выглядело бы так: «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар», которые сейчас занимают первые три места в таблице чемпионата России, разыграли бы медали и две прямые путевки в Лигу чемпионов. «Ростов», ЦСКА и «Динамо» поспорили бы за одну путевку в квалификацию Лиги чемпионов, плюс прямые путевки в Лигу Европы. А учитывая, что Кубок России разыгрываться не будет, то третья тройка – «Арсенал», «Спартак» и «Уфа», сразились бы за одно место в Лиги Европы…

Но это все пока только проекты, которые целиком зависят от обстановки с пандемией. А что по этому поводу думают сами руководители российских клубов? Мы позвонили владельцу «Спартака» Леониду Федуну.

- Леонид Арнольдович, а как вы считаете, стоит ли доигрывать чемпионат в каком-то другом формате, к примеру, без зрителей?

- Я уже тысячу раз говорил, что чемпионата надо заканчивать и распределять места по нынешнему положению команд в таблице. Мы все равно это сделаем, но если не принять решения, то это будет тянуться слишком долго.

- А еще предлагается вариант все же доиграть первенство маленькими группами команд, чтобы разыграть места в еврокубки.

- Это вы спрашивайте президента Российского футбольного союза Александра Дюкова, как они там решат.

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