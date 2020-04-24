2020-04-24T14:12:09+03:00
Спорт

Леонид Федун: Я уже тысячу раз говорил, что чемпионат пора заканчивать

Владелец «Спартака» прокомментировал «КП» новые решения УЕФА
Александр ГАМОВКирилл СЕРОВ
Поделиться:
Леонид ФедунЛеонид ФедунФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

После объявления пандемии по всей Европе встал вопрос – что делать с прерванными чемпионатами. Сначала УЕФА настаивала, чтобы первенства не объявляли законченными, иначе бы клубы, да и сама ассоциация, теряла бы огромные деньги от невыполненных контрактов. А когда бельгийцы первыми остановили свой чемпионат и объявили победители и призеров, президент УЕФА Чеферин даже припугнул, что не допустит клубы Бельгии в еврокубки.

Но вот ситуация изменилась, и УЕФА под давлением коронавируса пошла на уступки – все же разрешила подвести черту под сезоном, если другого варианта в той или иной стране найти невозможно. При этом настоятельно рекомендовала доигрывать чемпионаты в любом формате. К примеру, разыграть медали в плей-офф без зрителей. Или вообще провести финальные «пульки» на одном стадионе, где собрать только претендентов на еврокубки.

В нашем случае это выглядело бы так: «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар», которые сейчас занимают первые три места в таблице чемпионата России, разыграли бы медали и две прямые путевки в Лигу чемпионов. «Ростов», ЦСКА и «Динамо» поспорили бы за одну путевку в квалификацию Лиги чемпионов, плюс прямые путевки в Лигу Европы. А учитывая, что Кубок России разыгрываться не будет, то третья тройка – «Арсенал», «Спартак» и «Уфа», сразились бы за одно место в Лиги Европы…

Но это все пока только проекты, которые целиком зависят от обстановки с пандемией. А что по этому поводу думают сами руководители российских клубов? Мы позвонили владельцу «Спартака» Леониду Федуну.

- Леонид Арнольдович, а как вы считаете, стоит ли доигрывать чемпионат в каком-то другом формате, к примеру, без зрителей?

- Я уже тысячу раз говорил, что чемпионата надо заканчивать и распределять места по нынешнему положению команд в таблице. Мы все равно это сделаем, но если не принять решения, то это будет тянуться слишком долго.

- А еще предлагается вариант все же доиграть первенство маленькими группами команд, чтобы разыграть места в еврокубки.

- Это вы спрашивайте президента Российского футбольного союза Александра Дюкова, как они там решат.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Спартак» и «Зенит» готовы отдать свои стадионы врачам

Футбольные арены могут быть переоборудованы для больных коронавирусом (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Набиуллина считает, что раздача денег населению приведет к "взрыву" инфляции
На Ямале в больницах удвоено количество мест для лечения коронавируса
Трамп заявил, что коронавирус можно вылечить «дезинфекцией легких»
В регионах загрузка коечного фонда для пациентов с коронавирусом достигает 40 процентов
Военный эксперт оценил, сможет ли коронавирус сорвать планы США по производству гиперзвукового оружия
В ООН сравнили коронавирус с пандемией H1N1
Роспотребнадзор предостерег от нарушения самоизоляции на майских праздниках
Эксперт положительно отозвался о сокращении частоты техосмотров
Власти выпустят рекомендации для россиян по поведению на майские праздники
Депутаты Мособлдумы рассказали, почему Ивана Жукова наградили посмертно знаком «За доблесть и мужество»
В Румынии нарушители карантина сняли на видео свой пикник и предложила полиции наказать их
Полицейские научились раскрывать преступления прошлых лет по запаху
Собянин поручил задействовать студентов-медиков в борьбе с коронавирусом
Матвиенко призвала россиян не планировать путешествия в другие страны из-за коронавируса
Банк России дал прогнозы по экономике на 2020 год
Главврач скорой помощи назвал ситуацию с пандемией «ночным кошмаром»
Курс рубля вырос после снижения ключевой ставки
Банк России снизил ключевую ставку до 5,5%
Песков о сроках окончания карантина: Ещё неделя впереди есть
Пережившая испанский грипп 106-летняя женщина выздоровела от COVID-19
Путин подписал закон о развитии искусственного интеллекта в Москве
У российского боксера Александра Поветкина родился сын
Минздрав: Вакцина от коронавируса появится в России до конца года
Названы главные ошибки людей в период пандемии
Путин подписал закон о переносе даты окончания Второй мировой войны
Генпрокуратура признала фейком видео про быстрый возврат налогов