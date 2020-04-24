2020-04-24T14:29:06+03:00
Коронавирус Covid-19

Могут ли комары и мошки переносить коронавирус

Ученый энтомолог рассказал, можно ли заразиться коронавирусом из-за укуса комара
Оксана НАРАЛЕНКОВА
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Кровососущие насекомые конкретно этот новый коронавирус не должны переносить.Кровососущие насекомые конкретно этот новый коронавирус не должны переносить.Фото: Shutterstock
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Начинается теплый сезон, активно проявляются весенние и летние насекомые. А могут ли комары и мошки переносить новый коронавирус SARS-CoV-2? «КП» спросила у научного сотрудника кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ, энтомолога Вадима Марьинского:

- Если мы посмотрим на перечень болезней, которые переносят комары, мы увидим, что этот перечень не очень большой. Дело в том, что, когда комар кусает человека, он высасывает из него кровь, а затем кровь попадает к комару в пищеварительный тракт и там переваривается. Получается, что большинство бактерий и вирусов, комар просто переваривает, и от них не остается и следа. И когда комар кусает человека второй раз, он человеку никакую кровь не впрыскивает. Из вирусных заболеваний, которые комары все-таки переносят и с которыми можно столкнуться на территории нашей страны, - это лихорадка Западного Нила. С конца 20 века в южных регионах России, в Волгоградской области, например, периодически сталкиваются с небольшими вспышками этого заболевания. Прочие вирусные заболевания, которые комары передают, это лихорадки Зика, Чикунгунья, Денге, - это тропические болезни.

Что касается конкретно этого нового коронавируса, никаких данных о том, что комары могут переносить хотя бы какие-то коронавирусы, пока нет. Разумеется, это стоит проверить отдельно, но учитывая то, что, как мы знаем, комары являются переносчиками очень небольшого числа заболеваний, возбудители которых адаптированы к тому, чтобы находиться в комаре, то почти точно можно сказать, что нет, кровососущие насекомые вот конкретно этот новый коронавирус не должны переносить.

Помимо комаров, людей в некоторых регионах также часто атакуют представители другого семейства двукрылых – мошки. Они очень больно кусают за счет того, что сгрызают кусочек кожи и дальше начинают слизывать кровь, потом быстро улетают. Что радует, мошки переносят еще меньше заболеваний, чем комары, в силу особенностей строения ротового аппарата. Поэтому укусов мошек в плане передачи коронавируса точно опасаться не стоит.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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