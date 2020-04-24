Новые правила работы парикмахерских и салонов красоты: заходить по одному, проветривать после каждого клиента
По стране решениями глав регионов начинают открываться автосервисы, салоны красоты и специализированные магазины.
- Власти и дальше будут постепенно ослаблять ограничения по работе малого бизнеса, - говорит «КП» Александр Иоффе, президент Российской Ассоциации развития малого и среднего предпринимательства. - Ведь ситуация патовая: с одной стороны надо всех засадить по квартирам и никуда не пускать. С другой стороны, необходимо, чтобы экономика работала, люди как-то зарабатывали деньги. Надо находить очень взвешенное разумное решение между опасностью распространения вируса и остановившейся экономикой.
Как возобновить бизнес и не допустить распространения коронавируса? Роспотребнадзор выпустил 20-страничный документ с рекомендациями для руководителей предприятий сферы услуг.
Каких заведений касаются рекомендации?
1. Салоны красоты и парикмахерские
2. Прачечные и химчистки
3. Ателье
4. Предприятия по техобслуживанию автомобилей
5. Магазины непродовольственных товаров.
Что обязаны делать
Уборка:
1. Перед открытием после перерыва провести генеральную уборку с дезинфицирующими средствами.
2. Мыть полы следует с применением дезинфицирующих средств.
3. Проветривать помещение каждые два часа или после каждого посетителя.
4. После того, как клиент покинул помещение, обработать антисептиком дверные ручки, выключатели, подлокотники. В салонах красоты и парикмахерских дезинфицируется каждый инструмент после каждого посетителя;
5. Антисептиком обрабатываются контактные поверхности (поручни, ручки, подлокотники и т. д.) транспортных средств, которые используют сотрудники компании.
6. В случае, если работники находятся на предприятии постоянно, обеззараживать воздух с помощью бактерицидных облучателей-рециркуляторов.
7. Уборку и дезинфекционные мероприятия предлагается фиксировать на фото или видео таким образом, чтобы был понятен объем, качество и своевременность.
Сотрудникам:
1. Каждый день перед началом работы измерять сотрудникам температуру бесконтактно с помощью тепловизора. Тех, кто пришел с признаками ОРВИ (повышенная температура, кашель и насморк) обязательно отстранять от работы. Далее уточнять состояние здоровья заболевшего работника и тех, кто проживает вместе с ним. И выяснить, контактировал ли работник и члены его семьи с другими больными или же теми, кто вернулся из другой страны.
2. Измерять температуру и осматривать сотрудников на признаки ОРВИ нужно в течение дня.
3. Запретить входить в помещение компании тем, кто не связан с ее деятельностью.
4. В обед или во время перерыва на отдых ограничивается выход за территорию предприятия и перемещение внутри организации.
5. Обедать на рабочем месте запрещается. Для этого должна быть выделена комната, где также будет раковина для мытья рук и дозатор для обработки рук кожным антисептиком.
6. Сотрудники и посетители должны сохранять социальную дистанцию в 1,5 метра в том числе с помощью нанесения разметки.
7. Сотрудников из следующих групп риска временно отстранить от работы:
- старше 65 лет;
- имеющих хронические заболевания, сниженный иммунитет;
- беременных с обеспечением режима самоизоляции.
8. В случае с салонами красоты и парикмахерскими, сотрудников, которые не прошли предварительный и периодический медосмотр, к работе не допускать.
Клиентам:
1. Ограничить или исключить контакт между клиентами внутри помещения:
- в автомастерских, салонах красоты и парикмахерских обслуживать по предварительной записи с интервалом 20 минут между посетителями;
- в автомастерских при наличии отдельных боксов обслуживать одновременно один автомобиль на одном посту. Если отдельных боксов нет, то в помещении одновременно находится не больше одного автомобиля;
- салонам красоты и парикмахерским предлагается работать с клиентами в отдельном кабинете;
- в прачечных, химчистках и ателье принимать по одному клиенту, который будет находится от сотрудника на расстоянии 1,5 метра;
2. За исключением магазинов, ожидание своей очереди в помещении предприятия исключается. На всех предприятиях при непредвиденном скоплении людей, клиенты ждут на улице, соблюдая дистанцию 1,5 метра;
3. Исключается предлагать посетителям чай, кофе и так далее.
4. Работники и клиенты должны сохранять социальную дистанцию в 1,5 метра в том числе с помощью нанесения разметки.
Средства дезинфекции и индивидуальной защиты:
1. При входе нужно повесить емкость антисептика (не менее 70% этилового спирта или не менее 60% изопропилового спирта) для рук с дозатором. Это также могут быть жидкости, лосьоны, гели, с аналогичным содержанием спиртов или дезинфицирующими салфетками.
2. Компания должна обеспечить сотрудникам условия для частого мытья рук с мылом и использования кожных антисептиков (не менее 70% этилового спирта или не менее 60% изопропилового спирта) или жидкостей, лосьонов, гелей, одноразовых салфеток с таким же содержанием спиртов.
3. Работники должны носить средства индивидуальной защиты:
- в салоны красоты и парикмахерские используют средства индивидуальной защиты IV типа – пижама, медицинский халат, шапочка, маска (одноразовая или многоразовая) со сменой каждые 3 часа или респиратор фильтрующий, перчатки, носки, тапочки или туфли;
- в химчистках, прачечных, ателье и магазинах используют маску медицинскую (одноразовую или многоразовую) со сменой каждые 3 часа и перчатки.
4. Руководители должны контролировать, что работники носят маски, перчатки.
5. Запаса средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих и моющих средств должно хватать на 5 дней.
КСТАТИ
Магазины начали запрещать покупателям ходить без масок
Некоторые сети продают средства защиты перед входом (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»