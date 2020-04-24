Новые правила работы парикмахерских и салонов красоты: заходить по одному, проветривать после каждого клиента

По стране решениями глав регионов начинают открываться автосервисы, салоны красоты и специализированные магазины.

- Власти и дальше будут постепенно ослаблять ограничения по работе малого бизнеса, - говорит «КП» Александр Иоффе, президент Российской Ассоциации развития малого и среднего предпринимательства. - Ведь ситуация патовая: с одной стороны надо всех засадить по квартирам и никуда не пускать. С другой стороны, необходимо, чтобы экономика работала, люди как-то зарабатывали деньги. Надо находить очень взвешенное разумное решение между опасностью распространения вируса и остановившейся экономикой.

Как возобновить бизнес и не допустить распространения коронавируса? Роспотребнадзор выпустил 20-страничный документ с рекомендациями для руководителей предприятий сферы услуг.

Каких заведений касаются рекомендации?

1. Салоны красоты и парикмахерские

2. Прачечные и химчистки

3. Ателье

4. Предприятия по техобслуживанию автомобилей

5. Магазины непродовольственных товаров.

Что обязаны делать

Уборка:

1. Перед открытием после перерыва провести генеральную уборку с дезинфицирующими средствами.

2. Мыть полы следует с применением дезинфицирующих средств.

3. Проветривать помещение каждые два часа или после каждого посетителя.

4. После того, как клиент покинул помещение, обработать антисептиком дверные ручки, выключатели, подлокотники. В салонах красоты и парикмахерских дезинфицируется каждый инструмент после каждого посетителя;

5. Антисептиком обрабатываются контактные поверхности (поручни, ручки, подлокотники и т. д.) транспортных средств, которые используют сотрудники компании.

6. В случае, если работники находятся на предприятии постоянно, обеззараживать воздух с помощью бактерицидных облучателей-рециркуляторов.

7. Уборку и дезинфекционные мероприятия предлагается фиксировать на фото или видео таким образом, чтобы был понятен объем, качество и своевременность.

Сотрудникам:

1. Каждый день перед началом работы измерять сотрудникам температуру бесконтактно с помощью тепловизора. Тех, кто пришел с признаками ОРВИ (повышенная температура, кашель и насморк) обязательно отстранять от работы. Далее уточнять состояние здоровья заболевшего работника и тех, кто проживает вместе с ним. И выяснить, контактировал ли работник и члены его семьи с другими больными или же теми, кто вернулся из другой страны.

2. Измерять температуру и осматривать сотрудников на признаки ОРВИ нужно в течение дня.

3. Запретить входить в помещение компании тем, кто не связан с ее деятельностью.

4. В обед или во время перерыва на отдых ограничивается выход за территорию предприятия и перемещение внутри организации.

5. Обедать на рабочем месте запрещается. Для этого должна быть выделена комната, где также будет раковина для мытья рук и дозатор для обработки рук кожным антисептиком.

6. Сотрудники и посетители должны сохранять социальную дистанцию в 1,5 метра в том числе с помощью нанесения разметки.

7. Сотрудников из следующих групп риска временно отстранить от работы:

- старше 65 лет;

- имеющих хронические заболевания, сниженный иммунитет;

- беременных с обеспечением режима самоизоляции.

8. В случае с салонами красоты и парикмахерскими, сотрудников, которые не прошли предварительный и периодический медосмотр, к работе не допускать.

Клиентам:

1. Ограничить или исключить контакт между клиентами внутри помещения:

- в автомастерских, салонах красоты и парикмахерских обслуживать по предварительной записи с интервалом 20 минут между посетителями;

- в автомастерских при наличии отдельных боксов обслуживать одновременно один автомобиль на одном посту. Если отдельных боксов нет, то в помещении одновременно находится не больше одного автомобиля;

- салонам красоты и парикмахерским предлагается работать с клиентами в отдельном кабинете;

- в прачечных, химчистках и ателье принимать по одному клиенту, который будет находится от сотрудника на расстоянии 1,5 метра;

2. За исключением магазинов, ожидание своей очереди в помещении предприятия исключается. На всех предприятиях при непредвиденном скоплении людей, клиенты ждут на улице, соблюдая дистанцию 1,5 метра;

3. Исключается предлагать посетителям чай, кофе и так далее.

4. Работники и клиенты должны сохранять социальную дистанцию в 1,5 метра в том числе с помощью нанесения разметки.

Средства дезинфекции и индивидуальной защиты:

1. При входе нужно повесить емкость антисептика (не менее 70% этилового спирта или не менее 60% изопропилового спирта) для рук с дозатором. Это также могут быть жидкости, лосьоны, гели, с аналогичным содержанием спиртов или дезинфицирующими салфетками.

2. Компания должна обеспечить сотрудникам условия для частого мытья рук с мылом и использования кожных антисептиков (не менее 70% этилового спирта или не менее 60% изопропилового спирта) или жидкостей, лосьонов, гелей, одноразовых салфеток с таким же содержанием спиртов.

3. Работники должны носить средства индивидуальной защиты:

- в салоны красоты и парикмахерские используют средства индивидуальной защиты IV типа – пижама, медицинский халат, шапочка, маска (одноразовая или многоразовая) со сменой каждые 3 часа или респиратор фильтрующий, перчатки, носки, тапочки или туфли;

- в химчистках, прачечных, ателье и магазинах используют маску медицинскую (одноразовую или многоразовую) со сменой каждые 3 часа и перчатки.

4. Руководители должны контролировать, что работники носят маски, перчатки.

5. Запаса средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих и моющих средств должно хватать на 5 дней.

КСТАТИ

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Некоторые сети продают средства защиты перед входом (подробности)