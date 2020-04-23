2020-04-24T14:57:11+03:00
Звезды

"Знай, что я тебя люблю": поздравление от Платона до слез растрогало сестру Жанны Фриске

Поклонники надеются, что день рожденья Натальи Фриске примирил враждующие стороны [видео]
Елена ПЕТРОВА
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Телеведущий давно заблокировал мальчику все контакты с "неадекватными" родственникамиТелеведущий давно заблокировал мальчику все контакты с "неадекватными" родственникамиФото: Евгения ГУСЕВА
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Открытый конфликт семьи Фриске с вдовцом певицы Дмитрием Шепелевым длится почти пять лет. После скандальных откровений, в которых стороны публично обвиняли друг друга в растрате денег на лечение и отсутствии любви к Жанне, пострадавшим оказался малыш Платон. Сын Фриске, которому недавно исполнилось семь лет, не знает своих бабушку и дедушку и практически не видится с родной тетей. Телеведущий давно заблокировал мальчику все контакты с "неадекватными" родственниками.

Между тем, в отношениях Шепелева и Натальи Фриске, возможно, наметилось долгожданное потепление. На днях младшая сестра Жанны отметила 34-летие, и в честь этого нежданно-негаданно получила очень трогательное поздравление.

В Инстаграме Платона Шепелева появился видеоролик о Наталье и посвященные ей стихи:

Тетя милая моя, поздравляю я тебя.

Очень крепко обнимаю и здоровья лишь желаю.

Будь счастливой ты всегда, не печалься никогда.

«С днем рождения!» - говорю. Знай, что я тебя люблю.

platon.shepelevplaton.shepelev
Тетя милая моя,Поздравляю я тебя.
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Сестру певицы эти слова растрогали до глубины души. "Аж до слез!" - написала Наталья в комментариях к публикации. А подписчики Платона, логично предположившие, что страницу за него пока ведет папа, оценили этот благородный жест и выразили надежду, что маленькое сообщение наконец положит начало большому перемирию.

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По словам Натальи Фриске, телеведущий тщательно готовился к смерти певицы (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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