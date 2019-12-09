"Когда Жанна была под морфием, снимал по 20 млн": сестра Фриске сделала важное заявление о Шепелеве

Скандальное интервью Дмитрия Шепелева для YouTube-шоу "Осторожно, Собчак!" произвело эффект разорвавшейся бомбы. Телеведущий не только рассказал об истоках конфликта с семьей Жанны Фриске, но и обвинил ее родителей в краже денег со счетов умирающей от рака певицы, которые вся страна собирала на лечение артистки. Отец скончавшейся в 2015 году исполнительницы Владимир Фриске заверил, что Дмитрий Шепелев все наврал. Теперь на громкие заявления телеведущего ответила сестра бывшей солистки группы "Блестящие".

Наталья Фриске рассказала, что на самом деле деньги со счетов Русфонда снимал сам Дмитрий Шепелев. "Он готовился к Жанниной смерти очень тщательно. Подготавливал себе мягкое местечко. Все карточки от Жанниных счетов были у него", - сообщила женщина в студии программы "Звезды сошлись".

По ее словам, когда они увидели счета, то потеряли дар речи. "Жанна лежала в Германии, и нам продюсер Жаннин звонил со словами - что вы делаете, заберите у него карты! А он просто по 20 миллионов чуть ли не через неделю вот так снимал", - шокировала она откровением гостей студии и телеведущих Леру Кудрявцевую и Оскара Кучеру.

Наталья утверждает, что Шепелев в США смог оформить на себя генеральную доверенность: "Он сделал каким-то образом на себя доверенность, когда Жанна была под морфием. Он снимал все эти деньги. Пользовался, как он хотел".

Наталья добавила, что готова предоставить все счета. Женщина считает, что спорить с Шепелевым не имеет никакого смысла. "Пусть говорит все, что он хочет. Просто я знаю нашу правду. Просто все молчат", - резюмировала Фриске.

Напомним, Дмитрий Шепелев в беседе с Ксенией Собчак сделал сенсационное заявление: родители Фриске никогда не были близки со старшей дочерью, а с внуком Платоном они не встречаются по собственной воле. Телеведущий также рассказал о судьбе средств, которые собирал Первый канал на лечение Жанны: "Часть из них мы действительно потратили на лечение. Все остальные лежали на ее счету. За каждую потраченную в медицинских целях (и только в медицинских) копейку мы отчитывались и отправляли справки, чеки и прочее. Жанны не стало и, когда пришел момент распределения наследства у нотариуса, мы узнали, что на ее личных счетах - ноль. И на счете Русфонда, где был 21 млн рублей, - тоже ноль", - поведал он.

Узнав об исчезновении денег, он, по его словам, посмотрел выписки из банка. "За несколько дней до смерти Жанны ее родители сняли все средства со счетов. Ну вот скажи, как это можно объяснить? Любящие бабушка и дедушка будут сделать такое?", - вопрошал телеведущий.

По словам Дмитрия, родители Жанны некрасиво поступили и при оформлении недвижимости дочери. "Они говорили: «Нам ничего не надо, у нас все есть. Мы все записываем на ребенка, квартира - ребенку, дом - ребенку». Я выкупаю долю в нашем доме с Жанной, оформляю ее на нас. Но перед тем, как это сделать, я вижу, что эта доля оформлена на самом деле не на ребенка. А на бабушку и дедушку. Это не про любовь! Это про жадность, воровство и подлость! Вот о чем эта история", - откровенничал Шепелев.