"Все ахнули от такой красоты!": Анна Нетребко похвасталась своим богатством

Анна Нетребко вместе с мужем Юсифом Эйвазовым и сыном Тьяго переживает самоизоляцию в Австрии в своем доме. В Вене закрыли все учреждения - от школ до театров. Продолжают работать лишь продуктовые магазины.

Для Анны Нетребко карантин стал целым испытанием. Она сравнивает происходящее с фильмом ужасов. У нее, как и у всех звезд, отменилось огромное количество концертов из-за пандемии коронавируса. Потери исчисляются десятками тысяч долларов. Но оперная прима старается не унывать.

Раньше артистка крайне мало времени проводила дома. Бесконечные гастроли и переезды были неотъемлемой частью ее жизни. Теперь же оперная прима вынуждена постоянно находиться в четырех стенах. Певица пробует готовить новые блюда, играет с сыном Тьяго и разбирает гардероб, в том числе и шляпный.

Теперь пришел черед перебрать настоящие богатства. Речь идет об украшениях. Звезда в блоге пожаловалась, что ей с трудом удается организовать порядок среди своих аксессуаров.

anna_netrebko_yusi_tiago Настало время навести порядок в украшениях...

Нетребко похвасталась внушительной коллекцией самых разнообразных украшений, среди которых колье, серьги, кольца, броши, подвески, браслеты,бусы и многое другое. "Настало время навести порядок в украшениях... Нет, это не Шопард, а бижутерия. Всегда трудно организовать так, что бы все было понятно. Здесь много сувениров из разных стран и подарков от друзей Я, как и все девочки, люблю красивые украшения. Они не обязательно должны быть дорогими", - обратилась Анна к публике.

Поклонники от удивления ахнули."Какие у вас красивые украшения!", "Анна, я в восторге!", "Все девочки ахнули от такой красоты!", "Боже!", "Сокровища!", "Так бы и запустила туда ручки", "Ого, вам надо целую комнату по эту красоту", "Какие богатства", "Шикарные украшения", "Прям из сундука султана", "Роскошная коллекция", "Я бы умерла там на месте", "Вы шикарная женщина!", - пишут фолловеры.

Не смог пройти мимо такой красоты историк моды Александр Васильев. Он давно дружит с Нетребко и всегда восхищается ее образами. "Восторг", - коротко описал увиденные богатства ведущий передачи "Модный приговор".

А телеведущая Екатерина Андреева со знанием дела написала: "Коллекция - что надо!".