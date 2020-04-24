2020-04-24T18:05:38+03:00
Звезды

"Все ахнули от такой красоты!": Анна Нетребко похвасталась своим богатством

Оперная прима показала внушительную коллекцию украшений
Ольга ЛИБГАРДТ
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Анна НетребкоАнна НетребкоФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Анна Нетребко вместе с мужем Юсифом Эйвазовым и сыном Тьяго переживает самоизоляцию в Австрии в своем доме. В Вене закрыли все учреждения - от школ до театров. Продолжают работать лишь продуктовые магазины.

Для Анны Нетребко карантин стал целым испытанием. Она сравнивает происходящее с фильмом ужасов. У нее, как и у всех звезд, отменилось огромное количество концертов из-за пандемии коронавируса. Потери исчисляются десятками тысяч долларов. Но оперная прима старается не унывать.

Раньше артистка крайне мало времени проводила дома. Бесконечные гастроли и переезды были неотъемлемой частью ее жизни. Теперь же оперная прима вынуждена постоянно находиться в четырех стенах. Певица пробует готовить новые блюда, играет с сыном Тьяго и разбирает гардероб, в том числе и шляпный.

Теперь пришел черед перебрать настоящие богатства. Речь идет об украшениях. Звезда в блоге пожаловалась, что ей с трудом удается организовать порядок среди своих аксессуаров.

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Настало время навести порядок в украшениях...
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Нетребко похвасталась внушительной коллекцией самых разнообразных украшений, среди которых колье, серьги, кольца, броши, подвески, браслеты,бусы и многое другое. "Настало время навести порядок в украшениях... Нет, это не Шопард, а бижутерия. Всегда трудно организовать так, что бы все было понятно. Здесь много сувениров из разных стран и подарков от друзей Я, как и все девочки, люблю красивые украшения. Они не обязательно должны быть дорогими", - обратилась Анна к публике.

Поклонники от удивления ахнули."Какие у вас красивые украшения!", "Анна, я в восторге!", "Все девочки ахнули от такой красоты!", "Боже!", "Сокровища!", "Так бы и запустила туда ручки", "Ого, вам надо целую комнату по эту красоту", "Какие богатства", "Шикарные украшения", "Прям из сундука султана", "Роскошная коллекция", "Я бы умерла там на месте", "Вы шикарная женщина!", - пишут фолловеры.

Не смог пройти мимо такой красоты историк моды Александр Васильев. Он давно дружит с Нетребко и всегда восхищается ее образами. "Восторг", - коротко описал увиденные богатства ведущий передачи "Модный приговор".

А телеведущая Екатерина Андреева со знанием дела написала: "Коллекция - что надо!".

Анна Нетребко сразила наповал своими богатствами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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