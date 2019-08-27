2019-08-27T17:16:52+03:00
Звезды

Соблазнительная Нетребко в черном бикини сразила наповал аппетитными формами

Оперная прима освежилась в бассейне
Ольга ЛИБГАРДТ
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Певица Анна Нетребко.Певица Анна Нетребко.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Анна Нетребко последние дни лета проводит в Сочи. Оперная прима стала желанной гостьей на фестивале "Новая волна", который в эти дни проходит на Черноморском побережье.

Анна Нетребко активно ведет свой блог и делится с поклонниками фото и видео. Последние снимки, которые певица размещает, посвящены ее вояжу в Сочи. Она успела продемонстрировать несколько летних образов, выступить в золотом платье со шлейфом и глубоким декольте, а также загореть.

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Каникулы закончились...
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Так, на одном из фото супруга Юсифа Эйвазова предстала в черном бикини. 47-летняя Нетребко нежится в бассейне, попивая освежающий коктейль. "Каникулы закончились... Думаете, я хочу работать?", - кокетливо подписала снимок Анна.

Поклонники 47-летней исполнительницы пришли в восторг от ярких кадров. Фанаты не скупились на комплименты. Стоит отметить, что Нетребко и вправду восхитительна. Ей к лицу бронзовый загар.

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Перед выходом на сцену...
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"Это просто гиперсексуальная женщина!", Соблазнительная! Роскошная! Любимая! "Удивительное сочетание таланта, красоты и шика!", "Сразили наповал", Красотка нереальная" "Какие вкусные каникулы!", "Секси-соловей", "Сладкая женщина", "Вы умеете и прекрасно отдыхать и превосходно работать!", "Вы великолепны", "Какой загар!", "Самая горячая дива оперного Олимпа!", "Все при ней", "Аннушка, до чего же хороша, глаз не оторвать", - льют елей фолловеры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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