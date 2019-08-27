Соблазнительная Нетребко в черном бикини сразила наповал аппетитными формами

Анна Нетребко последние дни лета проводит в Сочи. Оперная прима стала желанной гостьей на фестивале "Новая волна", который в эти дни проходит на Черноморском побережье.

Анна Нетребко активно ведет свой блог и делится с поклонниками фото и видео. Последние снимки, которые певица размещает, посвящены ее вояжу в Сочи. Она успела продемонстрировать несколько летних образов, выступить в золотом платье со шлейфом и глубоким декольте, а также загореть.

Так, на одном из фото супруга Юсифа Эйвазова предстала в черном бикини. 47-летняя Нетребко нежится в бассейне, попивая освежающий коктейль. "Каникулы закончились... Думаете, я хочу работать?", - кокетливо подписала снимок Анна.

Поклонники 47-летней исполнительницы пришли в восторг от ярких кадров. Фанаты не скупились на комплименты. Стоит отметить, что Нетребко и вправду восхитительна. Ей к лицу бронзовый загар.

anna_netrebko_yusi_tiago Перед выходом на сцену...

"Это просто гиперсексуальная женщина!", Соблазнительная! Роскошная! Любимая! "Удивительное сочетание таланта, красоты и шика!", "Сразили наповал", Красотка нереальная" "Какие вкусные каникулы!", "Секси-соловей", "Сладкая женщина", "Вы умеете и прекрасно отдыхать и превосходно работать!", "Вы великолепны", "Какой загар!", "Самая горячая дива оперного Олимпа!", "Все при ней", "Аннушка, до чего же хороша, глаз не оторвать", - льют елей фолловеры.