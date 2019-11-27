2019-11-27T13:59:49+03:00
Звезды

"Вы такая растянутая": 48-летняя Анна Нетребко показала шпагат как у Волочковой

Вживую широкий взмах ноги знаменитости могли наблюдать многочисленные туристы
Ольга ЛИБГАРДТ
Поделиться:
Певица Анна Нетребко.Певица Анна Нетребко.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Анна Нетребко часто радует поклонников яркими фото и видео. Прима оперной сцены - известная модница. Каждый новый образ, который звезда демонстрирует публике, вызывает всеобщий восторг. Говорят, энергетика, исходящая от звезды, буквально сбивает с ног.

Анна Нетребко разместила свежее фото, на котором показала растяжку как у Волочковой на одной из главных итальянских площадей. "Если вы делаете шаг, он должен быть уверенным!", - подписала снимок оперная дива.

Вживую широкий взмах ноги знаменитости могли наблюдать многочисленные туристы, собравшиеся вокруг Миланского собора. Эта одна из самых посещаемых достопримечательностей Италии.

anna_netrebko_yusi_tiagoanna_netrebko_yusi_tiago
Если вы делаете шаг, он должен быть уверенным
41078 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Поклонники 48-летней исполнительницы пришли в восторг от яркого кадра. Фанаты не скупились на комплименты. Стоит отметить, что Нетребко и вправду восхитительна.

"Вы такая растянутая", "Анечка! Какой размах!", "Вот это батман!", "Уверенный шаг", "Как гимнастка", "О, боги! Нетребко себе не изменяет", "Это уже не шаг, а настоящий шпагат", "Вы точно певица, а не балерина?", "Это просто гиперсексуальная женщина!", "Вот это растяжка! Как у Волочковой", "Браво!", "До чего же яркий и веселый человек, обожаю!", - засыпали подписчики свою любимицу восхищенными комментариями.

Отметим, Анна Нетребко не первый раз балует публику экстравагантным поступком. Недавно она прогулялась по Красной площади, запечатлев себя напротив Спасской башни в куртке с надписью "Богиня" на спине.

Кстати, сама прима, которой рукоплещет весь мир, не раз заявляла, что черпает свои силы в семье. Она шесть лет счастлива в браке с тенором Юсифом Эйвазовым. Пара вместе воспитывает сына артистки от первого брака Тьяго, которого в семье ласково зовут Тишей.

47-летняя Анна Нетребко в короткой юбке спела на столе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Анна Нетребко: досье KP.RU »

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Песков: Лишение бизнесмена Дерипаски «золотого паспорта» Кипра не имеет отношение к Кремлю
Путин проехал по новой трассе "Москва - Санкт-Петербург" на лимузине Aurus
На американском сегменте МКС сломался туалет
В Техасе на химзаводе произошел мощный взрыв
Владимир Путин приехал попрощаться с Людмилой Вербицкой
«Мы в цейтноте»: В Кремле рассказали о переговорах по газовому контракту с Украиной
Лавров: Россия призовет Киев начать прямой диалог с Донбассом
Суд Швеции отклонил апелляцию "Газпрома" в споре с "Нафтогазом"
В американской компании Apple изменили сервис "Погода": Крым отображается как территория России
Названы продукты, спасающие от похмелья
В Берлине мужчина погиб на американских горках
Песков назвал «уткой» заявления США о военном вмешательстве России в ситуацию в Ливии
В Кремле озабочены рекомендациями комитета WADA относительно России
Работник «Гоголь-центра» попал в НИИ Склифосовского с серьезными травмами и без сознания