"Шикарная женщина": сын и муж растрогали до слез признанием об Анне Нетребко

Анне Нетребко рукоплещет весь мир, ее принимают лучшие оперные театры, а сотни тысяч поклонников следят за жизнью кумира в соцсетях. И певица отвечает публике взаимностью. Те, кто бывал на ее концертах, помнят об этом всю жизнь. Говорят, энергетика, исходящая от примы, буквально сбивает с ног. Сама звезда не раз признавалась, что черпает свои силы из семьи. Она шесть лет счастлива в браке с тенором Юсифом Эйвазовым. Пара вместе воспитывает сына артистки от первого брака.

18 сентября муж и сын Анны Нетребко записали обращение. Видео Юсиф Эйвазов разместил в своем блоге.

Он и Тьяго, которого в семье зовут Тишей, трогательно поздравили певицу с 48-летием. Близкие Анны проснулись пораньше, чтобы вместе сказать главному человеку в их жизни самые теплые слова.

"Дорогая наша мама. Мы поздравляем тебя с Днем рождения и хотим сказать, что ты самое дорогое, что у нас есть. Мы тебя очень любим. И не потому что ты мама и жена, а потому что ты чудесный человек. Очень хороший, добрый, талантливый", - начал свою речь Юсиф.

yusif_eyvazov_official С Днем рождения моя (наша) жизнь. Будь всегда!

А Тиша продолжил: "Я так люблю маму. Я люблю маму, потому что она такая шикарная женщина".

На уточняющий вопрос отчима, красивая ли мама, с воодушевлением ответил: "Да!".

"Мы желаем тебе, чтобы ты жила долго, счастливо. Чтобы ты всегда была рядом с нами, чтобы мы всегда были рядом с тобой. Какое счастье, что ты есть на белом свете, потому что мир становится лучше, когда ты есть! Любовь осталась с нами! С Днем рождения!", - заключил муж Нетребко и послал любимой женщине воздушный поцелуй.

Поклонники в комментариях не сдерживают эмоций. Многие признаются, что расплакались от услышанного и, конечно же, поздравляют Анну Нетребко с праздником.

"Такие искренние, самые дорогие слова для мамы и жены", "Растрогалась, плачу. Очень приятно услышать такие слава в адрес жены", "До слез, правда, как трогательно", "Молодцы, вы самое важное в жизни Анны!", "Присоединяемся к такому настоящему и прекрасному пожеланию!", "Анна действительно шикарная", "Более трогательного поздравления, клянусь, никогда не слышала", "Шикарная, прекрасная, позитивная, талантливая, с днем рождения", "Какое прекрасное поздравление!", "Растрогали, мальчики, до слез. Любви и счастья этому дому", - пишет публика.