2019-09-18T15:39:06+03:00
Звезды

"Шикарная женщина": сын и муж растрогали до слез признанием об Анне Нетребко

Оперной приме исполнилось 48 лет
Ольга ЛИБГАРДТ
Поделиться:
Комментарии: comments5
Оперная дива Анна Нетребко выложила в сеть очень трогательное семейное фото.Оперная дива Анна Нетребко выложила в сеть очень трогательное семейное фото.Фото: Instagram.com
Изменить размер текста:

Анне Нетребко рукоплещет весь мир, ее принимают лучшие оперные театры, а сотни тысяч поклонников следят за жизнью кумира в соцсетях. И певица отвечает публике взаимностью. Те, кто бывал на ее концертах, помнят об этом всю жизнь. Говорят, энергетика, исходящая от примы, буквально сбивает с ног. Сама звезда не раз признавалась, что черпает свои силы из семьи. Она шесть лет счастлива в браке с тенором Юсифом Эйвазовым. Пара вместе воспитывает сына артистки от первого брака.

18 сентября муж и сын Анны Нетребко записали обращение. Видео Юсиф Эйвазов разместил в своем блоге.

Он и Тьяго, которого в семье зовут Тишей, трогательно поздравили певицу с 48-летием. Близкие Анны проснулись пораньше, чтобы вместе сказать главному человеку в их жизни самые теплые слова.

"Дорогая наша мама. Мы поздравляем тебя с Днем рождения и хотим сказать, что ты самое дорогое, что у нас есть. Мы тебя очень любим. И не потому что ты мама и жена, а потому что ты чудесный человек. Очень хороший, добрый, талантливый", - начал свою речь Юсиф.

yusif_eyvazov_officialyusif_eyvazov_official
С Днем рождения моя (наша) жизнь. Будь всегда!
4632 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

А Тиша продолжил: "Я так люблю маму. Я люблю маму, потому что она такая шикарная женщина".

На уточняющий вопрос отчима, красивая ли мама, с воодушевлением ответил: "Да!".

"Мы желаем тебе, чтобы ты жила долго, счастливо. Чтобы ты всегда была рядом с нами, чтобы мы всегда были рядом с тобой. Какое счастье, что ты есть на белом свете, потому что мир становится лучше, когда ты есть! Любовь осталась с нами! С Днем рождения!", - заключил муж Нетребко и послал любимой женщине воздушный поцелуй.

Поклонники в комментариях не сдерживают эмоций. Многие признаются, что расплакались от услышанного и, конечно же, поздравляют Анну Нетребко с праздником.

"Такие искренние, самые дорогие слова для мамы и жены", "Растрогалась, плачу. Очень приятно услышать такие слава в адрес жены", "До слез, правда, как трогательно", "Молодцы, вы самое важное в жизни Анны!", "Присоединяемся к такому настоящему и прекрасному пожеланию!", "Анна действительно шикарная", "Более трогательного поздравления, клянусь, никогда не слышала", "Шикарная, прекрасная, позитивная, талантливая, с днем рождения", "Какое прекрасное поздравление!", "Растрогали, мальчики, до слез. Любви и счастья этому дому", - пишет публика.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Анна Нетребко: досье KP.RU »

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Вдруг без лишних разговоров входит в интернет Киркоров: Как «заслуженные пенсионеры» нашей эстрады пытаются встроиться в молодежную реальность
Системные звезды эстрады и даже рокеры, выпуская новые клипы, экспериментируют с молодильными яблочками интернет-платформ в надежде продлить карьерный век [видео]
Новости 24
Трамп назначил Роберта О’Брайена своим новым советником по нацбезопасности
В Совфеде планы Киева по «возвращению» Крыма назвали фантомными болями
Трамп поручил усилить санкции в отношении Ирана
Украина предложит РФ новый газовый контракт на десять лет
В Минпросвещения отказались отменять обязательный ЕГЭ по английскому из-за востребованности языка на рынке труда
Эксперт назвал основания для сокращения российских вложений в американский госдолг
«Это пахнет американщиной»: Геннадий Зюганов прокомментировал атаку на НПЗ в Саудовской Аравии
В Венеции туристы заплатили 3 тысяч евро за купание голышом
В крушении военного самолета в Испании погибли студент и инструктор
Эрдоган обозначил сроки начала операции на северо-востоке Сирии
Александр Моор: «Тюменская область занимает второе место среди субъектов РФ по темпу роста промышленного производства»
В Германии начало работу новое совместное командование НАТО
Демарш украинцев на заседании ОБСЕ: Делегация РФ будет отвечать на попытки лишить россиян слова
Губернатор Алтайского края отчитал муниципалитеты накануне отопительного сезона
Тариф ОСАГО резко подорожает для нарушителей ПДД
Более 160 граждан КНДР были задержаны за браконьерство на двух северокорейских шхунах
В Совфеде предположили последствия для Украины после интеграции России и Белоруссии
В Кремле прокомментировали акции в поддержку актера Павла Устинова
Криштиану Роналду хочет превзойти Месси по количеству Золотых Мячей
В России появится система слежения за поведением водителей
Путин обсудил с саудовским наследным принцем атаку на НПЗ
Умер Фернандо Риксен: бывший полузащитник "Зенита" и сборной Нидерландов
Южная Осетия на три дня полностью закроет границу с Грузией
Россия сократила вложения в госдолг США на 2,35 миллиарда долларов
Экономист объяснил, почему россияне стали меньше замечать кризис
Эксперты назвали профессии, которые первыми переведут на четырехдневку
Адвокат рассказал о попытках ФСБ завербовать Сноудена