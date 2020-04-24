2020-04-24T17:05:33+03:00
Звезды

«Бессовестные кумушки!»: Анастасия Волочкова узнала, кто ее оставил без средств к существованию

Как оказалось, деньги списал фитнес-клуб, тренажеры которых рекламировала балерина
Мария РЕМИЗОВА@Maria_Remizova
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Анастасия Волочкова.Анастасия Волочкова.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Во время пандемии прима-балерина попала в нешуточный переплёт. С карты Анастасии Волочковой внезапно были списаны 200 тысяч рублей, якобы за какой-то судебный долг. Но балерина не знала, что за ее спиной прошёл какой-то суд и уже вынесено решение.

Позже вскрылись подробности. Оказывается, в 2016 году артистка рекламировала тренажёр фитнес-клуба «Тонус-клуб», который ей рекламодатели впоследствии подарили за рекламу.

А потом за спиной балерины подали на неё в 2017 году в суд, мол, артистка забрала тренажёр, а рекламу не разместила (хотя фото тренажёра с балериной и реклама этого агрегата до сих пор висит в Инстаграме балерины и на сайте «Тонус-клуба»).

Причём подали в суд не по месту прописки артистки (Анастасия зарегистрирована в центре Москвы), а в Подмосковный Красногорский суд. Видимо, поэтому балерина не получала уведомления из суда.

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— Сегодня только я могу за себя заступиться и уточнить истинность дела по списанию моих денежных средств, — говорит kp.ru балерина. — Сейчас появляется множество противоречивой информации. Была я должна или не была. Истец, некий питерский клуб, его представители объясняют, что я пропала после 17-го года. В первый же день этой ситуации, когда мне показали документы, мои представители отправились по адресу клуба, который был закрыт, никто никому не открыл и, соответственно, никаких комментариев не дал.

И это значит, я-то пропала? Кто в это может поверить? Я сейчас с юристами и в этом вопросе разбираюсь. Скажите мне, я пропадала с 2017 года по 2020? И в каком бункере я сидела? Меня было не видно и не слышно? Не смешно?!

Я тоже не сижу сложа руки, и, по моим данным, клуб готовится к ликвидации, должен государству огромную сумму денег и вытаскивает их всеми возможными путями. Должен по франшизе, по тренажёрам, по судам у них около 8 компаний, и уже 7 ликвидировалось. И никому не хочет платить, а с меня решил поиметь и закрыть свои проплешины.

Вот теперь все стало ясно, кто оказался виновниками всей этой мутной истории. Компания «Тонус – Клуб» в лице Елены Коростылевой и Ирины Чирва, у которых многомиллионные долги и куча ликвидированных компаний. Моей команде за эти два дня поступило очень много писем на почту от тех людей, которых они кинули на большие деньги, и они готовы с нами выйти на связь и предоставить все документы. Теперь вернёмся в 2016 год, когда они обратились ко мне за рекламой своих тренажеров, которую они получили в полном объёме.

Если у нас что-то по контракту пошло бы не так, я бы не стала брать их псевдотренажер и тут же вернула бы его. Зачем мне эта коряга за такие деньги.

Анастасия Волочкова.

Анастасия Волочкова.

Теперь, дорогие мои, я сама лично подам на вас в суд за ваше недобросовестное поведение, где вы ответите по полной программе. Я так это не оставлю, за честь и достоинство я буду сражаться. Вот такие бессовестные две кумушки решили так поступить.

Хорошо, от клуба перейдем к Красногорскому суду.

Я не согласна с решением суда, даже по той причине, что меня на суде не было, более того, на представленных в суд документах нет моих подписей. Это и называется тяп-ляп. За один день приняли, рассмотрели и вынесли решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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