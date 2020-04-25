Семь научных доказательств пользы бороды

Если вы в режиме самоизоляции закинули подальше бритвенный станок, не расстраивайтесь. Быть бородатым – это полезно во многих отношениях. Ученые постарались это доказать множеством способов.

1. Борода защищает от рака кожи

Пожалуй, это самое очевидное доказательство пользы бороды. Чем больше у волос на подбородке, тем меньшему воздействию ультрафиолета подвергается ваша кожа, и, соответственно, ниже вероятность заработать рак кожи. Но чтобы подтвердить это научно, Университет Квинсленда (Австралия) ставил эксперименты.

Исследование проводилось с помощью манекенов. Некоторых из них ученые снабдили густыми бородами, других – скромными бородками, а третьих чисто выбрили. И всю эту компанию поместили жариться на солнце. При этом экспериментаторы четко следили, чтобы каждая голова получила одинаковое количество солнечного света. А после они измеряли уровни излучения, которые были поглощены каждым из манекенов. И получилось, что борода дает 21 единицу по рейтингу UPF (коэффициент защиты от ультрафиолета, используемый для оценки солнцезащитных тканей).

Другими словами растительность на лице спасает от 90-95 процентов опасных ультрафиолетовых лучей. Но отправляясь на пляж, не забывайте про уши и лоб, и захватите с собой панамку и солнцезащитный крем.

2. Бородачи больше нравятся женщинам

Да, об этом давно подозревали, но теперь это научный факт. В деле опять исследователи Университета Квинсленда (кажется, у этих парней есть что-то личное в этой теме). Они собрали 8 520 гетеросексуальных женщин и демонстрировали им изображения мужчин в разной степени бородатости – от легкой щетины до густой растительности. Результат был опубликован в журнале Эволюционная биология.

Выяснилось интересное. Если женщина ищет отношений на одну ночь, она предпочтет мужчину с легкой пятидневной щетиной. Если речь идет о краткосрочном романе, подойдет либо уже 10-дневная небритость или даже короткая бороденка (кстати, на 11 день щетина уже теряет магию, и надо либо бриться, либо формировать бороду у барбера). Но если разговор о браке и совместных детях, то тут предпочтение отдается хорошей качественной густой бороде.

Информация к размышлению:

научно доказано, что борода растет быстрее, когда у мужчины нет сексуальных отношений.

3. В бороде теплее на 1 градус

Кто из нас не видел фотографии полярников. Помните вы среди них хотя бы одного чисто выбритого мужчину? А все дело в том, что борода – естественный шарф, дарованный природой. Научные исследования по этому поводу проводили в Китае. Они взяли 100 мужчин и сравнили у них температуру кожи под усами над верхними губами и на безволосых щеках. Губы были в среднем на 1 градус теплее, чем щеки.

4. Если не бриться, то за всю жизнь можно сэкономить 3350 часов

Это исследование американцы сделали несколько десятков лет назад по заказу производителей косметических средства по уходу за кожей бородой. От этого оно, впрочем, не теряет актуальности. 3350 часов – это почти 140 суток, 20 недель или 4 с половиной месяца. Задумайтесь об этом!

5. Под бородой кожа не стареет

Если вы носите бороду, у вас всегда будет опция внезапно выглядеть моложе, побрившись. Все потому, что под бородой будет гладкая неповрежденная кожа. Помните тех парней из Университета Квинсленда из первого и второго пунктов? Так вот они не успокоились, и доказали, что под бородой образуется меньше морщин. А коллеги их дополнили другими исследованиями: когда кожа прикрыта бородой, сальные железы лучше увлажняют кожу.

Информация к размышлению:

Пересадка бороды – одна из самых популярных косметических процедур у мужчин. Ее стоимость составляет от 60 тыс. рублей до нескольких сотен тысяч.

6. Борода – это антиаллергенный фильтр

Клиффорд В. Бассетт, доктор медицинских наук и эксперт по аллергии и астме призывает с уважением относится к волосам в носу и поддерживающей их бороде. Все потому, что эта растительность стоит на страже вашего организма и не дает пробраться к вам пыли и цветочной пыльцы, действуя как фильтр. Но ради бога, не забывайте его чистить. Потому что если что-то застревает в вашей бороде, вид так себе.

7. Бородатые добрее к детям

Есть самые разные психологические исследования, о том, как люди воспринимают бородатых мужчин. С одной стороны с теми, у кого есть растительность на подбородке, воспринимаются другими мужчинами агрессивнее и с ними дерутся чаще. С другой - психологи утверждают, что бородатые добрее к детям. Во всяком случае так отвечали женщины в соцопросах.

Информация к размышлению:

Ученые утверждают, что на бородах британцев каждый год оседает 162 719 пинт пива. То есть каждый пьющий пиво бородатый британец вынужден таким образом тратить лишних 4,58 фунтов стерлингов в год. В Англии это называется «налог на бороду».