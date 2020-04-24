2020-04-24T20:11:03+03:00
Звезды

Дмитрий Нагиев решился рассекретить младших детей

Актер до недавнего времени скрывал наследников
Ольга ЛИБГАРДТ
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Дмитрий НагиевДмитрий НагиевФото: Евгения ГУСЕВА
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Дмитрий Нагиев никогда не афиширует свою личную жизнь. Яркий телеведущий всегда пользовался популярностью у представительниц прекрасного пола. Доподлинно известно, что актер официально был женат лишь однажды. Алла Нагиева (в девичестве Щелищева), известна под псевдонимом Алиса Шер. В 1989 году она родила от Нагиева сына Кирилла. Однако, по слухам, у Дмитрия есть и другие наследники.

Димитрий Нагиев во время пандемии коронавируса начал сниматься в новом проекте под названием "Нагиев на карантине". Актер покажет свою реальную жизнь. Но, что самое интересное, создатели картины обещают, что поклонники впервые увидят младших детей звезды. Как и многие родители, Дмитрий будет помогать наследникам выполнять домашнее задание.

Стоит отметить, что о своих младших детях Нагиев не распространяется. Лишь однажды артист проговорился, что воспитывает не одного отпрыска. Это произошло в 2018 году во время интервью знаменитости с Юрием Дудем.

Однако ушлые светские хроникеры уверяют, что актер воспитывает еще и маленькую дочь, которая очень на него похожа. Теперь у поклонников появился шанс увидеть отпрысков кумира, о которых практически ничего не известно.

Зато публика знает о романе шоумена с Ларисой Гузеевой. Все произошло, когда он был студентом второго курса и случайно оказался вместе с актрисой в ресторане. Гузеева как раз была в зените славы после выхода на экраны фильма "Жестокий романс".

"И дернул меня черт напиться там. А Лариса в принципе это любила, - вспоминает Нагиев. - И она такая: «Димыч, смотри, я колготки зацепила». Я говорю: «Давай их снимем». И дернул их посреди ресторана. Потом чего-то понеслась там, меня выкинули оттуда. И как-то пошло, пошло-поехало". - делился артист.

Свои отношения с Нагиевым подтверждала и Лариса Андреевна. "Закрутила с ним интрижку еще до того, как это стало модным", - вспоминала ведущая программы "Давай поженимся!".

ИСТОЧНИК KP.RU

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