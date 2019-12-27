"Легкодоступная баба!": Гузеева переругалась с поклонниками из-за Нагиева на диване

Лариса Гузеева 30 лет замужем за бизнесменом Игорем Бухаровым. Правда, поговаривают, что в семье звезды не все гладко. Одно время даже появились слухи, что супруги якобы не живут вместе. А недавно стало известно, что актриса чуть ли не отслеживает каждый шаг избранника и довольно ревностно относится к его общению с другими женщинами. На фоне этих разговоров ведущая программы "Давай поженимся" разместила довольно провокационный снимок.

Лариса Гузеева не раз признавалась, что очень тепло относится к коллеге Дмитрию Нагиеву. Они учились в одном театральном институте. И между ними был хоть и короткий, но очень бурный роман.

Лариса периодически публикует фото и видео с актером. Но один из свежих снимков произвел эффект разорвавшейся бомбы. Лариса лежит на диване в обнимку с Нагиевым и нежно держит его за руку. Рядом с ними сидит Иван Ургант. На актрисе узкие брючки и бордовый пиджак. Довершают модный лук лаковые лодочки на шпильках. Выглядит Лариса просто потрясающе для своих 60 лет.

_larisa_guzeeva_ Пишите здесь

"Дорогие мои друзья, очень вас прошу не писать мне в директ- я не читаю. Совсем. Удаляю сразу. Ну зачем вам тратить свою энергию? Пишите здесь, под публикацией. Многим я даже отвечаю, ну что за странности... Спасибо", - подписала кадр Гузеева.

Однако не все поклонники спокойно восприняли дружеские объятия старых друзей и бывших любовников. Злопыхатели тут же попытались пристыдить звезду за фривольное, на их взгляд, поведение.

"Как так можно, замужней женщине лежать на всеобщее обозрение с мужиком каким то. Я думала вы мудрая, богемная женщина, а сейчас я вижу что вы легкодоступная баба!", - написала одна из подписчиц. Артистка, как известно, за словом в карман не лезет. Поэтому быстро остудила пыл поклонницы: "Баба - вы. И вам так нельзя. Согласна. Мы по разные стороны. И там, где я, мне можно, и не так".

"Вы не даете ничего. Кроме как быть свахой, хвастаться своим алкоголизмом и хлопать серыми глазами с мешками под глазами...", - написала еще одна возмущенная ханжа. Но и тут Лариса дала отпор: "Господи, ну какая дура. Еще и безграмотная".

А вот представитель сильной половины и вовсе готов отшлепать актрису. "На месте мужа отхлестал бы артистку! Между мужчиной и женщиной не может быть дружбы, вы сами об этом кричали в программе! И не прокатит отмазка - мы артисты, мы партнеры по площадке. Как муж такие выпады терпит. Мужа б порвала б, если б он себе такие моменты позволял, если б был артистом! И не проканало б - я артист. Отвесила б по самые...". На этот раз Гузеева отделалась лаконичным: "Ой, боюсь-боюсь!".

Напомним, Игорь Бухаров - третий муж Ларисы Гузеевой. И хотя счастливое замужество актрисы случилось в 1999 году, с будущим мужем она познакомилась задолго до этого. В 18 лет только что приехавшая из глубинки будущая актриса попала в одну студенческую компанию с Игорем Бухаровым. Он влюбился в Ларису с первого взгляда. В 40 лет Лариса родила третьему мужу дочку Ольгу.

Что касается Дмитрия Нагиева, то год назад актер рассказал о знакомстве и романе с Ларисой Гузеевой. Нагиев учился на втором курсе театрального института, а Гузеева к тому моменту была звездой первой величины. После выхода на экраны фильма "Жестокий романс" ее знала вся страна. Как-то раз Дмитрий вместе с однокурсниками сидел на ступеньках института, как вдруг подъехала Гузеева в сопровождении какого-то модного режиссера. Далее, по словам актера, они встретились уже вечером. Гузеева позвала его с собой в ресторан. "Дернул меня черт напиться там. А Лариса в принципе это любила. И она мне: «Димыч, смотри, я колготки зацепила». А я говорю: «Так давай снимем!» И дернул их посреди ресторана»", - вспоминал он. В результате Нагиева из заведения выгнали, но сразу после этого между артистами вспыхнул короткий, но яркий роман. "Это была вспышка, всплеск!", - поделился артист воспоминаниями.