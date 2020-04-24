Главный военный храм почти готов

Главный храм Вооруженных Сил, воздвигнутый на пожертвования, должен стать гигантским символом, призванным объединить, казалось, несоединимое. Героизм и смирение, храбрость и кротость, непротивление злу и готовность умереть за родную землю. Блеск куполов, колокольный звон, иконы из лафетов громивших врага орудий - все это должно связать времена и сохранить память о народном подвиге, под какими бы знаменами он не совершался.

Снимок с видео пресс-службы Минобороны РФ/ТАСС

Купель в нижнем пределе храма. Снимок с видео пресс-службы Минобороны РФ/ТАСС

Снимок с видео пресс-службы Минобороны РФ/ТАСС

Снимок с видео пресс-службы Минобороны РФ/ТАСС

Символы побед, в том числе Победы над фашизмом, здесь повсюду. Диаметр барабана, на который в тот день устанавливался главный колокол – 19,45 метров, цифра символизирует победный год. Высота звонницы — 75 метров, это годовщина победы, которой посвящен храм. Диаметр малых куполов - 14,18 метра, в этой цифре заложено количество дней войны - 1418.

Снимок с видео пресс-службы Минобороны РФ/ТАСС

Снимок с видео пресс-службы Минобороны РФ/ТАСС

Снимок с видео пресс-службы Минобороны РФ/ТАСС

Кстати, периметр храмового комплекса будет опоясывать мультимедийная «Дорога памяти», ее протяженность – 1418 шагов. Ее экспозиция будет выполнена по хронологическому принципу: от начала войны до великой Победы. В галерее планируется разместить около 33 миллионов фотографий участников Великой Отечественной войны как советских граждан, так и иностранцев, например, летчиков французского полка «Нормандия-Неман».

Снимок с видео пресс-службы Минобороны РФ/ТАСС

Экспонаты мультимедийного музейного комплекса "Дорога памяти". Снимок с видео пресс-службы Минобороны РФ/ТАСС

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Снимок с видео пресс-службы Минобороны РФ/ТАСС