Застрявшая в США россиянка: Каждую неделю в Нью-Йорке приземляется вывозной рейс из Москвы с американцами — а обратно летит пустым без нас

Об истории Алины Гусевой «КП» уже рассказывала. Вместе с тысячами других россиян женщина застряла в США из-за глобальной коронавирусной блокады. Информирование о вывозе ведётся из рук вон плохо — например, 7 апреля спецрейс «Нью-Йорк – Москва» взял на борт лишь 61 человека на почти 400 кресел. Остальные, имевшие право попасть на данный самолёт, о нём просто не знали — хотя надлежащим образом оставляли «заявку на вывоз» через сайт Госуслуг.

Впрочем, всё это имело место 2-3 недели назад. А с тех пор… ничего не изменилось.

— После 7 апреля был ещё один самолёт 14 апреля, на котором вывезли 278 жителей Москвы, Санкт-Петербурга и областей, — рассказала kp.ru Алина Гусева. — С этого времени у нас нет никакой информации о дальнейших рейсах, притом, что те регулярно летают. Каждую неделю в Нью-Йорке приземляется борт из Москвы, вывозящий на родину американских граждан, застрявших так же, как мы, только в России. Но у меня нет никаких сведений, что когда этот самолёт отправляется назад из США в РФ, туда берут хоть кого-то из наших. Мы следим за всеми новостями через «чаты потеряшек» на сотни человек — узнали бы. По моим данным, этот пассажирский самолёт, порожняком следующий из Нью-Йорка в Москву для вывоза очередной партии американских граждан, оформляют как «грузовой».

Сейчас в США скопилось 2-2,5 тысячи россиян, желающих вернуться домой, — продолжает собеседница kp.ru. — Люди доведены до отчаяния, и скоро их будет больше, возможно, в разы. Ведь национальный авиаперевозчик долгое время продавал билеты в Москву на рейсы после 1 мая, потом — лишь после 16 мая, а сейчас вдруг всё отменил до августа. И люди, спокойно предполагавшие вылететь в мае-июне, теперь всполошились, стали оставлять заявки на Госуслугах — боюсь, в МИДе и Росавиации могут не представлять, а сколько НА САМОМ ДЕЛЕ россиян желают попасть на эти рейсы. Проблема будет нарастать, как снежный ком.

C неделю назад нам неофициально сказали: разбирайтесь сами, обращайтесь к главам своих регионов, чтобы они гарантировали возможность вашего трансфера от аэропорта прибытия [в самых крупных городах] до места вашего жительства и помещения в обсерватор. Якобы в Москве все обсерваторы переполнены, вот на рейс до Москвы нас, жителей других городов, и не сажают. Замкнутый круг.

Нас тут 150 человек из разных регионов Поволжья, уже обращались к своим губернаторам по всем доступным каналам, умоляли, чтобы те дали такие гарантии и нас всё-таки посадили в самолёт.

Я очень рада, что вывозят Таиланд, Индонезию и другие регионы. Но такое ощущение, о россиянах в Америке все забыли.

Да, многие из нас получили «суточные от Правительства РФ» — 2400 рублей. Для России — большие деньги, для США — смешные. Однако, по грубым подсчётам, прислать самолёт (за который, кстати, почти все из нас вынуждены платить по $400) было бы дешевле, чем содержать людей за рубежом день за днём.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/773890" frameborder="0"></iframe> В штате Нью-Йорк жителей обязали носить медицинские маски.

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