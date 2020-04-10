2020-04-10T02:00:09+03:00
В мире

Россиянка, застрявшая в США: В последний самолёт на 400 мест посадили 61 человека, а нас тут многие сотни

Эвакуация соотечественников вновь столкнулась с трудностями
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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Ситуация меняется каждый день.Ситуация меняется каждый день.Фото: REUTERS
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Новый центр пандемии коронавируса — США. Количество больных приближается к полумиллиону; погибших — десятки тысяч. И почти треть случаев — в Нью-Йорке. Именно здесь, каждодневно подвергаю свою жизнь риску, уже много дней сотни наших сограждан ждут… непонятно чего. Старые авиарейсы отменили, на новые — не попасть.

Об этом «КП» рассказала россиянка Алина Гусева, которой не повезло застрять на Восточном побережье Штатов в разгар «чумы 2020 года»:

— Задолго до нынешних событий я прилетела в Нью-Йорк в гости к дочери, возвращаться планировала 3 апреля, купила билет Финских авиалиний. В середине марта они прислали извещение: полёт отменяется. Я взяла билет российской авиакомпании на 4 апреля примерно за $450.

Но ситуация менялась каждый день. Сначала говорят: 4 апреля — последний рейс «Нью-Йорк — Москва». Я спокойна, ведь билет на него у меня есть. Потом вдруг в последний момент отменяют рейс 30 марта; россияне, съехавшиеся со всех концов США, от Майами до Лос-Анджелеса (ведь вариантов нет, оттуда вылеты прекратились ещё раньше) узнают об этом буквально за несколько часов, многие — уже прибыв в аэропорт им. Кеннеди.

Кого-то размещают в гостинице, кого-то забирают волонтёры. Все рейсы на последующие пять дней, включая мой, тоже отменяются — кроме рейса за 3 апреля: на нём должны были вылететь те, кто не улетел 30-31 марта. Люди с последней надеждой снова приезжают в аэропорт — оказалось, и этот рейс отменён (тоже в последний момент).

Улететь из Аэропорта им. Кеннеди смогли не все.

Улететь из Аэропорта им. Кеннеди смогли не все.

Затем, как вы помните, до 6 апреля Правительство РФ вообще берёт паузу и временно отменяет все международные рейсы. Наконец объявляют, что на 7 апреля всё же поставят борт «Нью-Йорк — Москва». Начинается самое интересное. Мы неоднократно звоним в авиакомпанию, заявляем о себе, регистрируемся на сайте Посольства и на сайте «Госуслуги» для попадания в вывозные списки.

7 апреля ближе к обеду — новость: этот самолёт из Москвы вылетел, но многим из нас оповещения почему-то не пришли. Я напоминаю, часть людей находится в других городах, физически не может добраться до аэропорта им. Кеннеди не то что за час, а кто-то даже и за день.

В наших «чатах потеряшек» — состояние паники, ищем информацию. Узнаём на сайте Посольства, что сегодня, 7 апреля, оказывается, улетают только жители Москвы и Московской области — мол, «в связи с карантинными мерами».

Следующая новость — в тот же день 7 апреля на сайте Росавиации появляется отчёт о заседании рабочей группы по возвращении соотечественников, чёрным по белому написано: «На эти [вывозные] рейсы могут претендовать только россияне, выехавшие из РФ после 1 января 2020 года».

А всех остальных, включая меня, выходит, отсекают (или нет? Никто ничего не разъясняет).

Итог: часть людей (тех самых жителей Москвы и Подмосковья) на рейс 7 апреля просто не успели — их предупредили, что рейс в принципе будет и они зарегистрированы, лишь за несколько часов. Другие, проехавшие сюда ДО 01.01.20, наоборот, получили смс, что зарегистрированы на рейс — но в аэровокзале их, естественно, на борт не пустили. Что там творилось — вы себе представить не можете.

Получается, этот самолёт привёз из Москвы в Нью-Йорк около 400 американских граждан (спасибо и на том — их тоже надо вывозить на родину); обратно по санитарным нормам с учётом «социального дистанцирования на случай заражения коронавирусом», по слухам, планировалось пустить на борт около 250 чел.

Знаете, сколько село в итоге? 61 человек! Притом, что сто, а возможно, и двести россиян находились в аэропорту и были готовы улететь (тем более, другие всё равно не приехали).

Сейчас мы круглосуточно сидим в наших «чатах потеряшек», ничем другим не занимаемся. Ни у Посольства, ни у авиакомпании никаких сведений нет.

…Самая последняя новость — на «Госуслугах» снова появились «анкеты на вывоз», которые надо заполнить (уже в пятый раз, по-моему). И — пока всё.

Да, не буду сгущать краски: нам обещали финансовую помощь от Правительства РФ (порядка $30 в день) — и многие из нас её получили. Но, если грубо посчитать, вывезти нас отсюда было бы выгоднее, чем здесь содержать.

Когда будет следующий рейс? Кто на него попадёт? Что делать тем, кто въехал до 1 января — например, многочисленным студентам и членам семей?

Молчание. Молчание. Молчание.

Оно убивает не хуже, чем коронавирус.

Отпуск поневоле из-за коронавируса.Каково это - остаться в чужой стране, закрывшей свои границы из-за коронавируса? Увы, в такой ситуации сейчас находятся тысячи россиян… Росавиация, Ростуризм и МИД ищут способы вернуть на Родину наших сограждан

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ИСТОЧНИК KP.RU

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