Глава ЦБ рассказала, возможен ли в России банковский кризис

В пятницу глава Центробанка провела традиционную пресс-конференцию. О мерах помощи экономике речи на этот раз не шло. Главной темой стала денежно-кредитная политика регулятора. ЦБ понизил ключевую ставку до исторически минимального значения - 5,5% годовых. А также дал понять, что будет снижать ее и дальше. Это нужно для того, чтобы справиться с последствиями кризиса, вызванного коронавирусом.

И хотя банки ситуация с карантином затронула в меньшей степени, чем остальной бизнес, проблемы в отрасли могут скоро начаться. Они будут в первую очередь связаны с ростом просроченной задолженности. В отсутствие доходов платить по кредитам многим гражданам и компаниям сложно.

- Банки сталкиваются с трудностями, но они обладают приличным запасом капитала и ликвидности. Они подошли к этой ситуации более подготовленными, чем в предыдущие годы. Убытки неизбежно будут. Но буферы накопленного капитала в банковской сфере - это пять триллионов рублей. Этого достаточно, чтобы компенсировать убытки, которые возникают, когда кто-то не может платить по кредитам. Поэтому банковский кризис невозможен, - пояснила Эльвира Набиуллина.

Кроме того, у ЦБ есть дополнительные инструменты для поддержки банков. К примеру, только в пятницу регулятор дал им 500 млрд рублей. А в понедельник даст еще 500 млрд. Это не бесплатные деньги. Но они помогут банкам в том случае, если у них будет не хватать средств для обслуживания клиентов.

- Нужно особенно пристально смотреть на то, как себя чувствуют заемщики. Нужны дополнительные меры их поддержки, чтобы не было чрезмерного накопления плохих активов на балансах банков. В этом случае они будут устойчивыми, - пояснила глава ЦБ.

Речь идет о тех мерах, которые уже применяет правительство. Это и кредитные каникулы, и льготные ставки по ипотеке. Все это позволяет снизить нагрузку на граждан и бизнес, а банкам - сохранить платежеспособных клиентов.

Кроме того, напомним, в России продолжает действовать система страхования вкладов. Государство компенсирует до 1,4 млн рублей клиентам обанкротившихся банков.

ЧТО ЕЩЕ СКАЗАЛА НАБИУЛЛИНА

1. Прогноз по цене на нефть

«Мы заложили в прогноз консервативный взгляд по ценам на нефть, особенно в текущем году. Предполагаем их медленное повышение в среднем с 15 долларов США за баррель в II квартале до 25 долларов США за баррель в IV квартале. Накоплены огромные запасы нефти, произошло глубокое падение глобального спроса. Это будет сдерживать восстановление нефтяных цен даже в условиях стопроцентного выполнения новых соглашений ОПЕК+. Далее на прогнозном горизонте ожидается постепенный рост цен на нефть до 45 долларов США за баррель в 2022 году по мере восстановления мирового спроса и снижения запасов».

2. О ситуации в экономике

«По результатам наших опросов, более 80% предприятий в различных отраслях испытывают на себе влияние пандемии коронавируса и ограничительных мер. Их деловые настроения существенно снизились. Потребуется время, чтобы восстановить бизнес-процессы, логистические и производственные цепочки, компенсировать произошедшие потери в прибылях и доходах, нарастить резервы и сбережения, в той или иной мере использованные в II квартале».

3. Об инфляции

«Дезинфляционное влияние слабого спроса уже в этом году компенсирует эффект временных проинфляционных факторов - ослабления рубля и наблюдавшегося повышенного спроса на отдельные товары. Вызванный этими факторами рост инфляционных ожиданий мы также оцениваем как временный».

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В конце этой недели Центробанк сделал ожидаемый шаг. Он снизил ключевую ставку с 6 до 5,5% годовых. Это нужно, чтобы помочь экономике. Потому что темпы роста во многом зависят от того, насколько доступен кредит. Более того, в ЦБ не исключили, что будут опускать ставку и дальше. До конца года она может снизиться до 4,5% годовых (подробности)