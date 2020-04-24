Муж Пелагеи Иван Телегин не подает на развод ради самопиара

Пресса уже писала, что фолк-певица Пелагея развелась с форвардом ЦСКА Иваном Телегиным, который завел новый роман. Но на своем онлайн-концерте Пелагея сделала неожиданное признание. «Иван – пока еще муж, мы не в разводе», - заявила певица.

Поклонники поразились – как же так, Телегин не разводится и даже не подавал на развод, а сам откровенно выставляет свои отношения с другой женщиной!

Его любовница Мария Гончар усиленно старается быть похожей на певицу, делая себе имидж «под Пелагею». Однако разница во внешности двух девушек слишком разительна. Миловидные черты лица Пелагеи ни с кем не спутать.

Мария Гончар и Пелагея.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Мария Гончар регулярно напоминает о себе. Недавно, например, показала народу свою грудь. Все бы ничего, но в распространяемых ее пиарщиками публикациях все время упоминается, что она – возлюбленная мужа Пелагеи Телегина, увела Телегина у самой Пелагеи! Пиар на имени певицы?

Иван охотно позирует вместе с Марией, он тоже не прочь себе сделать пиар.

Мария Гончар и Иван Телегин.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Женившись на Пелагее, Иван Телегин стал известен всей стране. Специалисты от хоккея говорят, что в этом сезоне Иван практически не играл, даже не попал в сборную. Однако он теперь, как сам про себя говорит "медийная личность", а это дает множество бонусов. Статей про Телегина гораздо больше, чем, например, про "бога хоккея" Овечкина. Его фамилия не сходит со страниц прессы, и все про «новую любовь мужа Пелагеи».

Пелагея не устраивает публичные скандалы, не участвует в пиаре. А все же без ее на то желания оказалась втянутой в раскрутку ее все еще законного мужа и его пассии Марии Гончар. «А что, без имени Пелагеи их не воспринимают? Не надоело им пиариться на имени Поли?», - спрашивают фолловеры.

Остается догадываться, каково Пелагее видеть очередные снимки своего законного мужа с его любовницей. Ее муж, отец их маленькой дочурки, регулярно напоминает публике о своей измене, используя внимание прессы к певице. А ведь через несколько лет и сама их дочка сможет прочитать все детали этой интрижки своего папы...

Справедливости ради, Иван Телегин сам-то ничего особенного не делает. Большой любви к любовнице не демонстрирует. Он просто фотографируется рядом с ней и дает повод к статьям про себя, "мужа Пелагеи и свою новую пассию".

Ходят разговоры, что Иван снял дом в престижном поселке и, судя по выложенным сториз, живет там с друзьями, устраивая вечеринки и наслаждаясь веселой компанией. При этом Телегин, как подметили фолловеры, подписан на многих свободных красивых девушек и общается с ними, лайкая их фотки.

Возможно, хоккеиста все устраивает, - не надо выполнять никаких обязательств, можно жить в свое удовольствие свободным мужчиной, а параллельно напоминать о себе публике, используя имя супруги. Он не стесняется создавать аккаунт собачки своей любовницы и называть там себя «папой собачки». И это при двоих его реальных детях.

У Телегина дочка Таисия в браке с Пелагеей, и сын Марк от прежних отношений с Евгенией, которого, со слов матери ребенка, он совсем не видит.

Кстати, из-за истории с Евгенией, матери первого ребенка Телегина, к Пелагее приклеился ярлык разлучницы. Евгения Ноур жила в гражданском браке с Иваном Телегиным, родила ему сына Марка, после чего спортсмен ушел от нее и сразу стал встречаться с Пелагеей. Певица ничего не комментировала. Евгения в одном интервью обмолвилась о безответственности Ивана и о том, что не считает Пелагею виновницей произошедшего. А все же Пелагее теперь напоминают про закон бумеранга - мол, ты вела, теперь и у тебя увели.

- Как вам эта история с бумерангом, который к вам вернулся? – прозвучал вопрос Пелагее на ее онлайн-концерте.

- Нет никакого бумеранга, потому что не делала я плохих вещей. Я понимаю, о чем вопрос. У нас все хорошо с его бывшей девушкой (Евгенией Ноур). Мы общаемся с ней, присылаем друг другу фотографии наших детей (оба ребенка: Марк и Таисия родились от Телегина. – Ред.). И очень мечтаем о том, что мы когда-нибудь их познакомим. Она (Евгения) очень красивая девушка, замечательная мама, у нее все хорошо, она счастлива, у нас с ней нет никаких конфликтов, никакой драмы. А вот кому скоро прилетит бумеранг, и за что, — жизнь покажет.

Создалось впечатление, что Пелагея намекает, что бумеранг должен прилететь к Марии Гончар, с которой сейчас встречается ее еще законный муж.

И пока он со своей пассией пиарятся, Пелагея продолжает делать добрые дела - помогает больным детям и старикам, участвует в благотворительности, сама зарабатывает, сама воспитывает дочку и держит свой дом, и неустанно радует миллионы людей своим творчеством. Вот и в наше непростое карантинное время дала бесплатный онлайн-концерт, подняв многим настроение. Концерт в онлайне посмотрели 4 с половиной миллиона людей. И потом еще добавились просмотры в записи, сейчас уже больше 9 миллионов просмотров! Это дополнительное доказательство, что Пелагея любима и востребована.

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