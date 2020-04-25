2020-04-25T01:18:23+03:00
Звезды

"Избитой женщине нравится быть жертвой": звезду "Орла и решки" Регину Тодоренко затравили за скандальные слова

Жена Влада Топалова дважды попыталась оправдаться за сказанное
Ольга ЛИБГАРДТ
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Регина Тодоренко в передаче "Осторожно, Собчак!"Регина Тодоренко в передаче "Осторожно, Собчак!"Фото: YouTube
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Невинное интервью Регины Тодоренко и Влада Топалова спровоцировало нешуточный скандал в соцсетях. Звезда "Орла и решки" сделала заявление о домашнем насилии, удивившее поклонников.

Певец Влад Топалов и телеведущая Регина Тодоренко дали большое интервью, в котором, в том числе обсудили "красивую картинку" жизни звезд в соцсетях. Супруги осудили подобную показуху. А затем неожиданно речь пошла о стремление некоторых знаменитостей выставлять на всеобщее обозрение нелицеприятные подробности своей супружеской жизни.

"Надо быть психически больным человеком, который берет камеру и говорит: «Боже, мой муж меня бьет!». Твой муж тебя бьет, а почему, ты не задумывалась? А что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил? Что ты сделала для того, чтобы он тебя ударил?", - задалась вопросом жена Топалова в интервью PeopleTalk.

Данное высказывание звезды "Орла и решки" спровоцировало нешуточный скандал. Звезду буквально затравили, решив, что она оправдывает домашнее насилие. Так, Регине напомнили, что "она вышла замуж за бывшего наркомана, потому о проблемах в других семьях судить не может". "Регина, посмотрим, когда ты окажешься рядом с пьяным неадекватным мужем, который распускает руки, а возле тебя только твой маленький сын, который испуганно смотрит на происходящее и плачет", - комментируют интервью фолловеры.

Однако это было только начало. Следом за интервью последовал прямой эфир с главным редактором Glamour. И опять тема домашнего насилия. По мнению звезды, часто провокационные ситуации создают сами женщины, которые не способны нормально общаться со своим мужчиной.

"Психологи доказали, что женщине, к которой применено насилие, нравится быть жертвой. Она хочет быть спасительницей: мужчина ее избил, когда был пьяным, а она ему с утра и рассол принесет, и супчик", - заявила Тодоренко .

Во время общения телеведущая заявила, что женщины должны изначально задумываться, за кого они выходят замуж, считывать и понимать, чего можно ожидать от партнера. "В случае с семейным насилием просто не нужно выбирать такого мужчину. И терпилой все 10 лет не нужно быть тоже", - поведала она.

Однако после этих слов на Тодоренко обрушилась еще большая волна хейта. "Дорогая Регина. 70% женщин, подвергающимся насилию, или некоторым из них не нравится быть жертвами. Я считаю что женщина, человек с такой аудиторией просто не имеет права говорить такие вещи. Это отвратительно. И да, я посмотрела и этот и другой эфир. Там можно все на цитаты разбирать. Это просто жесть. Это не из той серии, когда сказала и сама не поняла, что ляпнула. Это систематически публично высказываемое мнение", - написала в блоге жена рэпера Левана Горозия.

В итоге Регина вышла в прямой эфир уже из своего блога, чтобы расставить все точки над i. Она попросила родителей не применять насилие к своим детям. Ведь певица и сама воспитывает сына, из которого хочет вырастить защитника, а не тирана.

"Нужно правильно воспитывать мальчика. Позволять ему высказываться, чтобы он в будущем мог пообщаться со своей партнершей. Если он не может этого сделать, то оказывается заперт в клетке. Разговаривать с женщиной он не умеет, ему и остается только физическое насилие", - подчеркнула артистка.

Она также призналась, что не подвергалась насилию, и воззвала к мудрости женщин. Всем, попавшим в трудную ситуацию, звезда советует уходить от агрессоров. "Оставаясь с таким мужчиной, вы его только дополнительно провоцируете. Женщина должна все видом показывать, что она не будет жертвой. Тогда ей удастся избежать насилия", - уверена знаменитость.

Регина Тодоренко высказалась о домашнем насилии.ВИДЕО: instagram.com/reginatodorenko

ИСТОЧНИК KP.RU

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