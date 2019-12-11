"У вас убийство гостей, что ли, предусмотрено?": Ксения Собчак позавидовала миллионным заработкам Регины Тодоренко

Ксения Собчак не только успешная, но и богатая телеведущая. Недавно был обнародован рейтинг самых высокооплачиваемых блогеров. Согласно этим данным, жена Константина Богомолова заработала за год 1,6 миллиона долларов. Какого же было удивление звезды, когда она узнала о том, что ее коллега Регина Тодоренко ей ничуть не уступает по доходам.

Регина Тодоренко рассказала, что ее доход намного выше, чем был заявлен в Forbes. Согласно данным издания, телеведущая заработала за год 0,86 миллиона долларов. Однако бывшая ведущая шоу "Орел и решка" заявила, что получает на уровне 38-летней Ксении Собчак. И интернет для нее - далеко не главная площадка для получения прибыли. На телевидении, как утверждает Регина, она получает гораздо больше. Приличные деньги ведущая имеет от рекламы.

"Обидно в Forbes указали. Зарабатываю чуть меньше вас, Ксения Анатольевна. От продвижения, для которого требуются отдельные съемки, можно получить доход в 1,5-2 миллионов рублей за программу. А если нужно просто проговорить в программе какой-то момент, доход будет равен 500-600 тысяч рублей", - похвасталась молодая мать.

reginatodorenko Регина Тодоренко

Только в месяц 29-летняя супруга Влада Топалова тратит около пяти миллионов рублей. Это вызвало неподдельную зависть ведущей шоу "Осторожно, Собчак". Она начала выпытывать, как Тодоренко смогла заработать такие деньги. "У вас убийство гостей, что ли, предусмотрено в программе? Не может работа на ТВ приносить такие доходы", - со знанием дела заявила Ксения в беседе с Региной.

В ответ Тодоренко с улыбкой сказала, что не отслеживает источники заработков. Для этого она наняла финансового директора, который ведет учет средств. А Собчак сообщила, что и она заработала больше заявленных 1,6 миллиона долларов. Но точную цифру называть не стала.

xenia_sobchak Вперед и только подбоченившись!

Также Регина рассказала о своем несчастье. Однажды звезда рассекретила в эфире "Орла и решки", что "золотой карты не существует". Мол, она условная и создана лишь для того, чтобы просто показывать ее в кадре. Гостиницы, роскошные обеды в ресторанах - это всего лишь картинка. "Иногда гостиницы нам давали по бартеру. Мы снимались в них по два-три часа, а по телевидению показывали, будто это несколько дней", - откровенничала звезда.

Ее признание не остались незамеченным. Руководство телеканала оштрафовало ее за длинный язык. Под нажимом Ксении Собчак Регина она озвучила цифру: "Пара гонораров. Чуть меньше, чем десять тысяч долларов".