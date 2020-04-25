Новые случаи заражения коронавирусом в России на 25 апреля 2020: 5 966 человек заразились за сутки

Опубликована очередная статистика от Оперативного штаба по ситуации с коронавирусом. За последние сутки в России подтверждено 5966 новых случаев коронавируса. Речь идет о 83 регионах, среди которых лидерами остаются столичный регион, Санкт-Петербург, Мурманская область, республика Дагестан, Нижегородская область и другие. Меньше всего в Севастополе - один новый пациент.

В Оперштабе также сообщили, что 48,9% инфицированных не имели клинических проявлений болезни.

Увы, но без умерших тоже не обошлось. За последние 24 часа в разных уголках страны от вируса скончалось 66 человек.

Есть и выздоровевшие. Их по стране 682 человека.

По информации Оперштаба, всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 74588 случаев коронавируса (это все 85 регионов). Летальных исходов за весь период 681. Выздоровевших - 6250 человек.