2020-04-25T12:19:55+03:00
Происшествия

Били по ногам молотком: в Москве серийные грабители напали на семью топ-менеджера Министерства обороны

Преступники вынесли наличные, часы и 2 килограмма коллекционных серебряных монет
Иван РУНЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Сейчас поисками преступников занимается полиция, которой предстоит установить подозреваемых в ограблении.Сейчас поисками преступников занимается полиция, которой предстоит установить подозреваемых в ограблении.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Около 4 часов утра 25 апреля 67-летний чиновник министерства обороны услышал странный шум на первом этаже своего дома. Мужчина разбудил супругу и попросил ее оставаться на месте, пока он пойдет и проверит, что происходит в прихожей. Спустившись на первый этаж, пенсионер увидел три темных силуэта с какими-то черными масками на лице. Они стояли около взломанной входной двери и тоже заметили мужчину.

- В полицию обратился начальник одного из отделов Министерства обороны. Мужчина заявил, что в его дом в поселке Десеновское проникли трое мужчин азиатской внешности,на лицах которых были медицинские маски, - сообщил kp.ru источник в правоохранительных органах.

Преступники схватили пенсионера и на ломаном русском спросили, есть ли дома кто-то еще. В этот момент 67-летняя супруга военного как раз спустилась по лестнице. Ее ждала та же участь что и мужа. Семейную пару связали и стали требовать показать, где в доме лежат ювелирные украшения и наличные деньги. Только угрозами грабители не ограничились.

- Мужчину преступники азиатской внешности били по ногам молотком, чтобы он рассказал, где лежат материальные ценности. Когда грабители пригрозили причинить боль его супруге, мужчина сдался и все рассказал. Грабители вынесли из дома несколько телефонов, немного наличных денег, наручные часы и самого главное: мешок коллекционных серебряных монет весом около двух килограммов, - сообщил kp.ru источник в правоохранительных органах.

Сейчас поисками преступников занимается полиция, которой предстоит установить подозреваемых в ограблении. Как рассказал источник, в эту же ночь недалеко от этого поселения было ограблено еще несколько домов.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Воры вынесли из генеральского особняка алкоголь на 100 тысяч рублей, деньги и сережки

24 апреля в полицию обратился генерал-майор Министерства обороны. Мужчина сообщил оперативникам, что в его подмосковный особняк в деревне Шаганино вломились неизвестные и вынесли ценности. Офицер рассказал, что обнаружил пропажу элитного алкоголя, наличных и прочего имущества (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Меня выгнали, а к ней зашли еще четверо»: обвиняемый в групповом изнасиловании просит помощи у фигуранта дела Шурыгиной
20-летний Ислам из Набережных Челнов уверяет, что он пьяную девушку и пальцем не трогал, известный самарский правозащитник Сергей Семенов сейчас разбирается в ситуации
Новости 24
Кудрин считает, что последствия кризиса для России могут растянуться на 2-4 года
Российские Су-27 сопроводили бельгийский F-16 над Балтийским морем
В Китае более 500 добровольцев получили инъекцию в ходе клинических испытаний первой вакцины от коронавируса
В Москве полицейского и адвоката задержали из-за взятки в полмиллиона рублей
Мишустин утвердил дополнительную отсрочку по страховым взносам для малого и среднего бизнеса
В США началась проверка в связи с падением цен на нефть марки WTI ниже нуля
В больнице в Коммунарке состоит 404 пациентов с коронавирусом
В Москве от коронавируса вылечились более 3 тысяч человек
В России проведено уже более 2,7 млн тестов на коронавирус
«Есть касание!»: корабль «Прогресс МС-14» поставил рекорд по времени полета до МКС
Российские ученые запустят в космос «Ноев ковчег»
Вторую видеоконференцию G20 отменили из-за разногласий Китая и США
Минкомсвязь рассказала о ближайших вывозных рейсах
В России предложили ввести пропуска для пожилых людей и дачников
Эксперт объяснил «скачки» числа зараженных коронавирусом в России
Ученые проверили, помогают ли самодельные маски против коронавируса
Назвали размер средней зарплаты в Москве на начало 2020 года
Финские СМИ оправдали создание концлагерей в Карелии в годы войны
Последние новости на утро 25 апреля 2020: в России предложили продлить карантин еще на две недели
Итальянские ученые узнали правду о смертности от коронавируса
Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 25 апреля 2020 года составило 2735 человек
Число заболевших коронавирусом в Московской области на 25 апреля 2020 года подбирается к отметке в 8 тысяч
Коронавирус в Московской области, последние новости на 25 апреля 2020: Заболевших будут лечить военные врачи
Число умерших из-за коронавируса в Москве на 25 апреля 2020 года возросло до 366 человек
Число заболевших коронавирусом в Москве на 25 апреля 2020 приближается к 37 тысячам человек
Коронавирус в Москве, последние новости на 25 апреля 2020: Таксист подрался с пассажиркой без пропуска