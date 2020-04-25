Били по ногам молотком: в Москве серийные грабители напали на семью топ-менеджера Министерства обороны

Около 4 часов утра 25 апреля 67-летний чиновник министерства обороны услышал странный шум на первом этаже своего дома. Мужчина разбудил супругу и попросил ее оставаться на месте, пока он пойдет и проверит, что происходит в прихожей. Спустившись на первый этаж, пенсионер увидел три темных силуэта с какими-то черными масками на лице. Они стояли около взломанной входной двери и тоже заметили мужчину.

- В полицию обратился начальник одного из отделов Министерства обороны. Мужчина заявил, что в его дом в поселке Десеновское проникли трое мужчин азиатской внешности,на лицах которых были медицинские маски, - сообщил kp.ru источник в правоохранительных органах.

Преступники схватили пенсионера и на ломаном русском спросили, есть ли дома кто-то еще. В этот момент 67-летняя супруга военного как раз спустилась по лестнице. Ее ждала та же участь что и мужа. Семейную пару связали и стали требовать показать, где в доме лежат ювелирные украшения и наличные деньги. Только угрозами грабители не ограничились.

- Мужчину преступники азиатской внешности били по ногам молотком, чтобы он рассказал, где лежат материальные ценности. Когда грабители пригрозили причинить боль его супруге, мужчина сдался и все рассказал. Грабители вынесли из дома несколько телефонов, немного наличных денег, наручные часы и самого главное: мешок коллекционных серебряных монет весом около двух килограммов, - сообщил kp.ru источник в правоохранительных органах.

Сейчас поисками преступников занимается полиция, которой предстоит установить подозреваемых в ограблении. Как рассказал источник, в эту же ночь недалеко от этого поселения было ограблено еще несколько домов.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Воры вынесли из генеральского особняка алкоголь на 100 тысяч рублей, деньги и сережки

24 апреля в полицию обратился генерал-майор Министерства обороны. Мужчина сообщил оперативникам, что в его подмосковный особняк в деревне Шаганино вломились неизвестные и вынесли ценности. Офицер рассказал, что обнаружил пропажу элитного алкоголя, наличных и прочего имущества (подробности)