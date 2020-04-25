Воры вынесли из генеральского особняка алкоголь на 100 тысяч рублей, деньги и сережки

24 апреля в полицию обратился генерал-майор Министерства обороны. Мужчина сообщил оперативникам, что в его подмосковный особняк в деревне Шаганино вломились неизвестные и вынесли ценности. Офицер рассказал, что обнаружил пропажу элитного алкоголя, наличных и прочего имущества.

«Все случилось в престижном поселке «Европейская долина-2» в промежуток с 20 по 24 апреля, когда 66-летний офицер отсутствовал по месту проживания. Неизвестные вломились в особняк генерал-майора разбив окно на первом этаже и вынесли из дома ценности. Потерпевший сейчас устанавливает все вещи, которые пропали. Уже известно, что грабители украли наличные и 3 бутылки элитного алкоголя стоимостью 100 000 рублей. Общий ущерб от действий воров еще устанавливается,» - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах

В настоящее время полиция устанавливает все детали произошедшего, проводится проверка. Оперативникам предстоит выяснить и задержать воров покусившихся на особняк генерал-майора Министерства обороны.

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