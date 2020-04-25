2020-04-25T12:20:57+03:00
Происшествия

Воры вынесли из генеральского особняка алкоголь на 100 тысяч рублей, деньги и сережки

Неизвестные вломились в дом, разбив окно
Иван РУНЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments2
24 апреля в полицию обратился генерал-майор Министерства обороны.24 апреля в полицию обратился генерал-майор Министерства обороны.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

24 апреля в полицию обратился генерал-майор Министерства обороны. Мужчина сообщил оперативникам, что в его подмосковный особняк в деревне Шаганино вломились неизвестные и вынесли ценности. Офицер рассказал, что обнаружил пропажу элитного алкоголя, наличных и прочего имущества.

«Все случилось в престижном поселке «Европейская долина-2» в промежуток с 20 по 24 апреля, когда 66-летний офицер отсутствовал по месту проживания. Неизвестные вломились в особняк генерал-майора разбив окно на первом этаже и вынесли из дома ценности. Потерпевший сейчас устанавливает все вещи, которые пропали. Уже известно, что грабители украли наличные и 3 бутылки элитного алкоголя стоимостью 100 000 рублей. Общий ущерб от действий воров еще устанавливается,» - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах

В настоящее время полиция устанавливает все детали произошедшего, проводится проверка. Оперативникам предстоит выяснить и задержать воров покусившихся на особняк генерал-майора Министерства обороны.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Били по ногам молотком: в Москве серийные грабители напали на семью топ-менеджера Министерства обороны

Около 4 часов утра 25 апреля 67-летний чиновник министерства обороны услышал странный шум на первом этаже своего дома. Мужчина разбудил супругу и попросил ее оставаться на месте, пока он пойдет и проверит, что происходит в прихожей. Спустившись на первый этаж, пенсионер увидел три темных силуэта с какими-то черными масками на лице. Они стояли около взломанной входной двери и тоже заметили мужчину (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Меня выгнали, а к ней зашли еще четверо»: обвиняемый в групповом изнасиловании просит помощи у фигуранта дела Шурыгиной
20-летний Ислам из Набережных Челнов уверяет, что он пьяную девушку и пальцем не трогал, известный самарский правозащитник Сергей Семенов сейчас разбирается в ситуации
Новости 24
Кудрин считает, что последствия кризиса для России могут растянуться на 2-4 года
Российские Су-27 сопроводили бельгийский F-16 над Балтийским морем
В Китае более 500 добровольцев получили инъекцию в ходе клинических испытаний первой вакцины от коронавируса
В Москве полицейского и адвоката задержали из-за взятки в полмиллиона рублей
Мишустин утвердил дополнительную отсрочку по страховым взносам для малого и среднего бизнеса
В США началась проверка в связи с падением цен на нефть марки WTI ниже нуля
В больнице в Коммунарке состоит 404 пациентов с коронавирусом
В Москве от коронавируса вылечились более 3 тысяч человек
В России проведено уже более 2,7 млн тестов на коронавирус
«Есть касание!»: корабль «Прогресс МС-14» поставил рекорд по времени полета до МКС
Российские ученые запустят в космос «Ноев ковчег»
Вторую видеоконференцию G20 отменили из-за разногласий Китая и США
Минкомсвязь рассказала о ближайших вывозных рейсах
В России предложили ввести пропуска для пожилых людей и дачников
Эксперт объяснил «скачки» числа зараженных коронавирусом в России
Ученые проверили, помогают ли самодельные маски против коронавируса
Назвали размер средней зарплаты в Москве на начало 2020 года
Финские СМИ оправдали создание концлагерей в Карелии в годы войны
Последние новости на утро 25 апреля 2020: в России предложили продлить карантин еще на две недели
Итальянские ученые узнали правду о смертности от коронавируса
Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 25 апреля 2020 года составило 2735 человек
Число заболевших коронавирусом в Московской области на 25 апреля 2020 года подбирается к отметке в 8 тысяч
Коронавирус в Московской области, последние новости на 25 апреля 2020: Заболевших будут лечить военные врачи
Число умерших из-за коронавируса в Москве на 25 апреля 2020 года возросло до 366 человек
Число заболевших коронавирусом в Москве на 25 апреля 2020 приближается к 37 тысячам человек
Коронавирус в Москве, последние новости на 25 апреля 2020: Таксист подрался с пассажиркой без пропуска