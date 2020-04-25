Уроки 90-х, которые помогут России пережить коронакризис

Охвативший мир коронакризис маститые аналитики наперебой сравнивают с временами Великой депрессии. В России ее не было, зато у нас были 90-е: распад страны, переход на рыночную экономику и дефолт 98-го. «Комсомолка» поговорила с людьми, пережившими те времена и выяснила, какие уроки 90-х помогут нам выстоять сейчас.

1. Иметь заначку

Это, наверно, самый распространенный совет от экспертов по личным финансам всех мастей: сформируйте финансовую подушку безопасности. А говоря по-русски, не тратьте все сегодня, отложите на черный день.

Конечно, людей, оставшихся сейчас без работы, зато с ипотеками и семьями на обеспечении, такие нравоучения только злят. А вот у властей было время, чтобы накопить денежный «жирок». Тем более, и конъюнктура на рынках этому благоволила.

- Пока лился дождь нефтедолларов Россия успела накопить резервы. Перед кризисом 98 года золотовалютные резервы Центрального банка в какой-то момент составляли 5 млрд долларов. В масштабах все страны это, считай, и нет ничего, - вспоминает бывший министр экономики РФ Андрей Нечаев. - Сейчас же в кубышке порядка 550 млрд долларов. Несопоставимые величины.

2. Расплатиться по долгам

Еще на самой заре коронакризиса, когда в России новой заразой болели всего двое приезжих из Китая, мы опубликовали советы экспертов, как подготовиться к кризису. Что-то более полезное, чем «постарайтесь расслабиться и получать удовольствие». Одним из главных советов было – расплатиться по долгам.

В кредитах нет ничего плохого – когда у тебя стабильный доход, и ты уверен в завтрашнем дне. В конце концов, они позволяют получить в пользование что-то нужное прямо сейчас, а не копить на это годами. Но когда источник дохода оказывается под вопросом, кредитные обязательства тянут на дно.

К 1998-му Россия подошла как отвергнутый любовник к реке с камнем на шее. В том смысле, что и без того новорожденную экономику страну тянули на дно долги СССР, которые мы приняли на себя, и новые кредиты уже Российской Федерации. Внешний долг был не так уж и велик, зато власти придумали брать взаймы на внутреннем рынке. И именно по внутренним обязательствам позже был объявлен дефолт.

Этот урок, Россия, судя по всему, выучила.

- Сегодня внешний долг России составляет 14,9% ВВП. С точки зрения отношения государственного долга к ВВП, мы одна из самых благополучных стран в мире, - заявил председатель правления Сбербанка Герман Греф. – Это значит, что государство может привлечь значительную сумму на покрытие собственных нужд и обязательств.

3. Нефть – не панацея

Столько уже была сказано о нефтяной игле, на которой сидит Россия. Но курс рубля, несмотря на все заклинания властей, намертво привязан к котировкам на черное золото.

- В 90-е зависимость страны от нефти была куда меньше. Просто она была дешевле: порядка 8 долларов за баррель. Причем не в виде какого-то экстренного случая, а долгое время, - сказал «КП» Нечаев. – При таких ценах рассчитывать на серьезные доходы от экспорта углеводородов не приходилось. По крайней мере, не в таких масштабах, как сейчас, когда они составляют порядка половины доходов федерального бюджета. Так что в те времена Россия была зависима от черного золота куда меньше.

Сейчас же спрос на наш главный товар упал как никогда. Даже до отрицательных цен дошло – хоть это и игры спекулянтов, такого не было никогда в истории. Очевидно, нужно что-то менять. Согласно новой сделке ОПЕК+ Россия должна сократить добычу на 2,5 млн баррелей в сутки.

- Это значит, нам придется закрыть 30 тысяч скважин, - объясняет экс-министр экономики. - Причем у нас скважины изношенные – если такую закрыть, это уже навсегда. Это не Аравийский полуостров, где палку воткнул, и нефть пошла. И не залежи сланца, где взорвал пласт – есть нефть, не взорвал – нет ее.

Одной из причин дефолта 98 года стало наплевательское отношение налогоплательщиков к своим обязательствам. Ну и неспособность государства взять свое.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

4. Налоги придется заплатить

Одной из причин дефолта 98 года стало наплевательское отношение налогоплательщиков к своим обязательствам. Ну и неспособность государства взять свое.

- Вопрос о сборе налогов в объеме, необходимом для оплаты государственных обязательств, для реализации социальных и экономических программ, стал вопросом жизни и смерти российского государства. И с этой задачей руководство страны не справилось, - вспоминает в колонке для «Ведомостей» бывший председатель Центрального банка Сергей Дубинин. – Никто не считал нужным платить налоги: ни красные директора, ни новые олигархи. До сих пор не могу понять отсутствия чувства самосохранения у, казалось бы, вполне разумных людей.

С тех пор в плане сбора налогов в России дела наладились. В том числе стараниями нынешнего премьер-министра Михаила Мишустина, который больше 10 лет возглавлял Федеральную налоговую службу. Судите сами: даже по сравнению с относительно благополучным 2008-м, доходы казны от НДС выросли более чем в 3 раза, от налога на прибыль – почти в 2 раза, от налога на доходы физических лиц более чем в 2 раза. Вместе они превышают поступления от продажи нефти и газа. Так что не только высокие цены на углеводороды позволили сформировать России финансовую подушку безопасности, но и граждане, который выполняют свои обязательства перед страной.

5. Спасение утопающих – общее дело

Во время кризиса 98 года многие компании стали банкротами. Причем речь не только о «малышах», но и самом что ни на есть крупном бизнесе. Например, лопнул один из крупнейших на тот момент в стране Инкомбанк.

- Помогать бизнесу было особо нечем. Государство само было фактически банкротом, - констатирует Андрей Нечаев.

Как результат — невиданная безработица.

С тех пор власти на произвол судьбы предпринимателей не бросали. И в 2008, и в 2014-15 годы были определены компании, которым власти оказывали поддержку. И хотя деньги на это были, но не бесконечное число – включать печатный станок, как США, мы не можем. Поэтому выбирали тех, кто выплывет и потянет на воздух других: крупные компании, главные работодатели страны, стратегически важные направления.

Сейчас правительство пересматривает перечень системообразующих предприятий. В прошлой версии из почти 650 пунктов нашлись «случайные гости», вроде букмекерской конторы. Теперь критерии отбора ужесточили. Кстати, «Комсомольская правда» и в обновленную версию списка попала.

КСТАТИ

Ты можешь оказаться «лишним человеком»

Не в том смысле, как в русской классической литературы, а в самом пошлом – без работы.

- Сейчас множество профессий вдруг оказались не нужными. Выяснилось, что без присутствия на работе огромного количества людей… ничего не меняется, - говорит председатель совета директоров инвестиционной группы «Русские фонды» Сергей Васильев. – Огромная масса людей сидит по домам и ничего не делает, но мир не остановился. Оказалось, у нас очень много «лишних» людей.

Лишними себя многие чувствовали и в 90-е, когда без работы оставались предприятия, НИИ и целые отрасли, нужные в условиях советской кооперации, но бесполезные при рыночной экономике.

- Это было время всеобщего шока, когда одни предприятия закрывались, а другие создавались с нуля, - вспоминает Васильев. – Придумывались и организовывались новые банки, биржи, страховые компании, трейдерские и брокерские дома, хотя еще вчера даже понятий таких не было. Так же вырастали магазины, кафе, рестораны, новые отрасли развлечений.

Но вот готовы ли россияне снова оказаться в «интересном времени»? Похоже, это от нас уже не зависит.

- Думаю, процентов 80 из числа моей аудитории в ближайший год уволят, - откровенничает хедхантер и карьерный консультант Алена Владимирская. – Все с этим столкнутся: менеджеры энергетических компаний, коммерческие директора рекламных агентств, программисты. Так что нужно не переживать, когда все вернется на свои места, а искать новые точки карьеры.