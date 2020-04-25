Депутат КПРФ Леонид Калашников заразился коронавирусом от своего водителя

Стало известно о заражении коронавирусом еще одного депутата КПРФ - Дмитрия Новикова. Он занимает пост первого зампреда комитета по международным делам. Последний раз Новикова видели в здании Нижней палаты парламента 14 апреля . В этот день проходило пленарное заседание . После на рабочем месте его уже не было. Не присутствовал Дмитрий Новиков, и на мероприятии по возложению венков к мавзолею Ленина 22 апреля. Видимо, он уже тогда подозревал о своей болезни и предпочел проигнорировать важный праздник.

Врачи скорой помощи приехали домой к Новикову в пятницу 24 апреля . Какие именно у него были симптомы, не известно, но депутат настоял на проведении компьютерной томографии легких. Так у него было выявлено двухстороннее воспаление. Сейчас Новиков госпитализирован в одну из московских больниц с подозрением на коронавирус. Как он сам признался журналистам, скорее всего подцепил вирус от своего водителя .

Новиков не первый из фракции КПРФ, кто заболел COVID-19. Председателю комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леониду Калашникову диагностировали коронавирус еще неделю назад. И он уже давно под присмотром врачей. Калашников рассказал, что сначала заболел его водитель, а через неделю он сам.

Всего в автопарке госдумы госпитализировано уже 4 водителей. Все они занимались развозом депутатов Госдумы по делам.