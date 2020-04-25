Магазинам и офисам проще стоять закрытыми, чем работать по новым санитарным правилам

ПАРАД САНИТАРНЫХ СУВЕРЕНИТЕТОВ

Многие регионы России, где число заболевших идет на спад или так и не выросло до угрожающих значений, возвращаются к нормальной жизни. Постепенно открываются магазины, офисы, предприятия. А потом тут же закрываются обратно.

В борьбе с коронавирусом власти вложили все карты в руки регионам: на местах виднее, какие нужны ограничения и меры поддержки. Решения принимают не только губернаторы, но и главные санитарные врачи – в каждом регионе есть свой.

- Требования по санэпидрежиму в регионах бывают очень разные. На наш взгляд, существуют избыточные требования, безальтернативные. Кроме того, под одну гребенку попадают все предприятия, вне зависимости от числа сотрудников или клиентов, - отметила уполномоченный по правам предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх. – На наш взгляд такие требования зачастую можно назвать неисполнимыми и порождающими административные риски для бизнеса.

Необходимо измерять температуру сотрудниковФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Измерять температуру сотрудников

Казалось бы, здравая идея. Если проявляются первые симптомы коронавируса или чего-то более безобидного, человеку лучше не ходить на работу. Только вот в некоторых регионах, например, в Свердловской и Тюменской областях, измерять температуру предписано только бесконтактным способом. А за такими приборами еще нужно побегать: найти их непросто, да и цены подскочили в разы.

Вот, например, в Волгоградской, Омской и Калининградской областях работодателю оставили выбор: можно закупить обычные ртутные градусники, просто следить, чтобы у каждого работника он был свой. Конечно, на заводе с тысячей рабочих это будет непросто, но для небольших предприятий это был бы выход.

Установить бактерицидные облучатели воздуха

Тут такая же история – дело хорошее, но в провинции их сейчас днем с огнем не сыщешь. А если и сыщешь, то придется раскошелиться. Это понимают в Саратовской области, Ингушетии и Хакасии и рекомендуют обзавестись полезным прибором «по возможности». А вот в Свердловской и Тюменской областях это обязательное требование.

Возить людей на работу служебным транспортом

Такое правило тоже придумали в Екатеринбурге – на безальтернативной основе. А вот в Калининграде или Омске разрешено организовывать дорогу на работу и обратно «способом, максимально исключающим пользование услугами общественного транспорта»: хоть на личных авто, хоть на специально нанятых работодателем.

- Требования некоторых региональных управлений Роспотребнадзора противоречат здравому смыслу, - заявил общероссийский бизнес-омбудсмен Борис Титов. – Например, предписание возить сотрудников на работу только на служебном транспорте. Но ведь если весь коллектив набить в один автобус, там, мягко говоря, сложно будет выдерживать социальную дистанцию.

Полицейские контролируют режим самоизоляцииФото: REUTERS

ЗА ГРАДУСНИКАМИ СЛЕДЯТ УЧАСТКОВЫЕ

Для многих предпринимателей такое пристально внимание со стороны санитарных служб в новинку. Одно дело ресторан с кучей СанПиНов, который всегда готов к визиту ревизоров, и совсем другое – обычный офис, к которому раньше особых требований не было. Теперь они появились – времена такие. И работодатели говорят, что хотели бы, чтобы инспекторы всех мастей помогали им, объясняли, как соблюдать свалившиеся на голову правила. Но в реальности все происходит по-другому.

- Проверять соблюдение санитарных правил приходят не только сотрудники Роспотребнадзора. На них, кстати, бизнес почти не жалуется. Но часто проверять градусники приходят из органов внутренних дел: участковые сотрудники ОБЭП, - рассказала Артюх.

На разъяснительную работу они, судя по всему, не заточены. По данным аппарата уполномоченного при Президенте России по правам предпринимателей, только 14% проверок заканчиваются предупреждениями. В остальных случаях наказания более суровые.

Но разве штрафы помогут победить болезнь?

- Сейчас предприниматель сидит и размышляет: мне открыться и нести потери или открыться и нарваться на крупный штраф или приостановку работы, - говорит уполномоченный по Свердловской области.

Региональные власти настроены серьезно.

- Может работать только то предприятие, которое способно приложить усилия для соблюдения норм и правил санэпиднадзора. Если нет возможности соблюсти эти требования, работать такое предприятие не может, - однозначно высказался председатель правительства Ульяновской области Александр Смекалин.

В этом регионе, кстати, разрешили работать уже почти всем, даже торговым центрам – но на условии соблюдения тех самых санитарных правил.

- Мы обратились к главе Роспотребнадзора Анне Поповой с просьбой установить единый требования для всех регионов, - сказал Борис Титов.

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