После жуткого скандала затравленную Регину Тодоренко лишили звания "Женщина года"

Регина Тодоренко оказалась в центре громкого скандала. Ведущая высказалась свою точку зрения на тему домашнего насилия. Однако тысячи разгневанных женщин бросились травить звезду "Орла и решки". Гнев россиянок во многом связан еще и с тем, что Регина в 2019 году получила звание "Женщина года".

Регина Тодоренко после заявления о домашнем насилии столкнулась с огромной волной хейта в свой адрес. Разгневанная общественность набросилась на жену Влада Топалова с упреками. В ее адрес летят проклятия, ее в прямом смысле слова начали травить. А потом женщины потребовали лишить девушку звания "Женщина года". Под давлением общественности глянцевый журнал вынужден был пойти не беспрецедентный шаг.

"Дорогие читатели! За 15 лет, которые мы с вами, вы узнали наши ценности и понимаете, что мы внимательно относимся к вашему мнению. Регина Тодоренко больше не носит титул «Женщина года» Glamour. Любое насилие, в том числе буллинг, недопустимо. Очень надеемся, что вы нас в этом поддерживаете", - говорится в блоге модного журнала.

Напомним, телеведущая Регина Тодоренко дала большое интервью, в котором, в том числе, обсудила "красивую картинку" жизни звезд в соцсетях. Неожиданно речь зашла о стремление некоторых знаменитостей выставлять на всеобщее обозрение нелицеприятные подробности своей супружеской жизни. "Надо быть психически больным человеком, который берет камеру и говорит: «Боже, мой муж меня бьет!». Твой муж тебя бьет, а почему, ты не задумывалась? А что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил? Что ты сделала для того, чтобы он тебя ударил?", - задалась вопросом жена Топалова в интервью PeopleTalk.

glamour_russia Затравленную Регину Тодоренко лишили звания "Женщина года"

Данное высказывание звезды "Орла и решки" и спровоцировало нешуточный скандал. Многие решили, что Регина оправдывает домашнее насилие.

Однако это было только начало. Следом за интервью последовал прямой эфир с главным редактором Glamour. И опять тема домашнего насилия. По мнению звезды, часто провокационные ситуации создают сами женщины, которые не способны нормально общаться со своим мужчиной. "Психологи доказали, что женщине, к которой применено насилие, нравится быть жертвой. Она хочет быть спасительницей: мужчина ее избил, когда был пьяным, а она ему с утра и рассол принесет, и супчик", - заявила Тодоренко .

Во время общения телеведущая заявила, что женщины должны изначально задумываться, за кого они выходят замуж, считывать и понимать, чего можно ожидать от партнера. Однако после этих слов на Тодоренко обрушилась еще большая волна хейта.

В итоге Регина вышла в прямой эфир уже из своего блога, чтобы расставить все точки над i. Она также призналась, что не подвергалась насилию, и воззвала к мудрости женщин. Всем, попавшим в трудную ситуацию, звезда советует уходить от агрессоров.

reginatodorenko Простите за некорректные формулировки!

Однако это еще больше разозлило женщин. В итоге Тодоренко попросила прощение у всех оскорбленныхз в блоге, записав обращение. "Я против домашнего насилия! Простите за некорректные формулировки! Благодарю каждого и ценю ваше мнение. Еще раз спасибо вам за все вашиоткровения", - резюмировала звезда "Орла и ирешки".