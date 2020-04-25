Геннадий Зюганов - о заразившемся коронавирусом Леониде Калашникове:Температура почти в норме. Предлагал самогонки, но с антибиотиками нельзя

- Геннадий Андреевич! Как ваш однопартиец Леонид Калашников?

- Ну, уже проверили, положили, лечится. Сегодня разговаривал, температура почти в норму вошла. Ну, это естественная жизнь, нормальная, не надо из этого делать ни сенсацию, ничего.

- Как у него настроение?

- Нормальное, абсолютно. Он боевой, грамотный…

- Все хорошо? А врачи чего говорят?

- Лечить надо. Раз воспаление пошло, и температура поднялась, - надо...

- Я почему позвонил? Может, помочь надо?

- Насчет помочь, помощь от нас одна – сочувствие и одновременно поддержка. Вот и будет все в порядке.

- Передайте ему от меня, а мы с ним знакомы…

- С удовольствием. Я скажу ему – Леонид, тебя Гамов оценивает, как великую личность, поэтому сам лично и беспокоится.

- Агентство ТАСС даже сообщило, скажите Калашникову.

- Ну, они мне позвонили, я им и сказал.

- Геннадий Андреевич, берегите себя. Вы в маске ходите?

- И в маске, когда нужно, и без маски.

- Мы друг друга должны поддерживать в это трудное время.

- Ну, тогда тебе за поддержку пара анекдотов.

- Давайте.

- Две собаки, дворняги, встречаются. «Что у тебя вид такой усталый?» - «Да все ноги отбила, устала, как собака. У нас в доме 60 квартир и все так хотят со мной погулять… А ты чего такая удивленная?» - «Удивишься. Выглянула из окна, наконец-то у этих друзей собачья жизнь наступила. Все в намордниках ходят».

- Так. Второй анекдот.

- Знакомый звонит, я спрашиваю – что ты делаешь? Он говорит – да насмотрелся этого телевидения, наслушался Гамова, и, чтобы успокоиться, уснуть, смотрю фильм ужасов.

- Если вы не унываете, то - и мы. А Калашникову рассказываете анекдоты?

- Обязательно. Я ему каждый раз парочку подбрасываю. Понимаешь, Саш, ну, мне всю жизнь помогают или подзатыльники, или юмор. Подзатыльник – это движение вперед. Хуже – когда по лбу. Несмотря уже – если под дых.

- Спасибо вам огромное, товарищ Генеральный секретарь.

- Калашникову я уже сегодня утром весточку послал. Предлагал, у меня самогон крепкий есть, но он говорит – самогон с антибиотиками несовместим.

- Вы видели, как мы написали на сайте о дне рождения Ленина?

- Да, видел, конечно. Понимаешь, праздник сначала хотели запретить. Я звоню – они говорят – нельзя. Я говорю – почему троллейбусу можно ехать… я за то, чтобы… я строго буду соблюдать и дистанцию, и санитарные условия… Мы сами заинтересованы.

Но мы не можем в день юбилея Ленина не прийти и не поклониться основателю государства российского, Союза нашего, великому, гениальному… Мы обязаны это сделать. «Нет, мы вас не пустим».

Я говорю – тогда две просьбы. Первая - чтобы я цветы возложил. А второе – вы меня потом арестуете. Ну, потом они посоветовались и пришли к выводу, что все-таки надо возложить цветы, это будет правильно.

- Кстати, там Зюганов на фото - везде без маски…

- Я потом уже одел маску…Ты понимаешь, вождь придет в маске? Мне сразу зададут вопрос – как же так?

- В общем, привет Леониду. Я думаю, что, коли вы анекдоты ему рассказываете и даже самогоночку предлагали, - он быстро поправится.

- Кстати, вирусы не терпят, особенно сейчас - первачок, 56 градусов, никакой вирус…

- А у вас 56 градусов?

- У меня рецепт белорусский, шикарный.

- От Лукашенко?

- Ну, да. Он вообще умница. Он умеет и руководить, и работать.

- Классно! Спасибо огромное.

- Я тебя на нашу маевку приглашу. Мы 1-го проведем маевку… Дистанционно. И тебя включим в систему.

- Ну, пора уже. Я партбилет возьму с собой.

- 1-го, в 11.00. Будет вся страна. Это будет интересно. Советую.