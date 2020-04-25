2020-04-25T18:22:52+03:00
Дом. Семья

"Он стал медлительным и больше спит": грустный бульдог стал героем самоизоляции, потому что каждый узнал в нём себя

Пёс по имени Биг Паппа набрал 700 тысяч лайков снимком, который стал символом изоляции по всему миру
Ася КУЗНЕЦОВА
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Пёс по имени Биг Паппа набрал 700 тысяч лайковПёс по имени Биг Паппа набрал 700 тысяч лайковФото: Twitter.com
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Хозяйка бульдога Биг Паппа опубликовала в Twitter фото своего питомца, на котором тот грустно смотрит на улицу с балкона, и за первые сутки пост собрал 700 тысяч лайков и 77 тысяч репостов.

- Сегодня Биг Паппе очень грустно, я думаю, он скучает по играм с соседскими детьми. Он просто следит за ними с балкона, - подписала снимок владелица пса - Рашида Эллис.

Пёс по имени Биг Паппа Фото: Twitter.com

Пёс по имени Биг ПаппаФото: Twitter.com

В интервью BuzzFeed она рассказала, что работает дизайнером костюмов в Атланте, и её трёхлетний бульдог привык быть на съёмках с ней, общаясь и играя со всеми на площадке. Но сейчас, когда из-за коронавируса остановили всё кинопроизводство, а сама Рашида вынуждена создавать одежду дома, чтобы продавать её онлайн, Биг Паппа тяжело переживает своё одиночество и необходимость постоянно сидеть дома.

Хозяйка бульдога Биг Паппа опубликовала в Twitter фото своего питомца Фото: Twitter.com

Хозяйка бульдога Биг Паппа опубликовала в Twitter фото своего питомцаФото: Twitter.com

- Грустно то, что соблюдать социальную дистанцию вынужден даже он. Когда он дома, он просто выходит на балкон и смотрит на людей. Он стал немного медлительным и больше спит. Могу сказать, что он гораздо менее весёлый и бодрый, чем был раньше. Он, наверное, устал всё время играть только со мной, - признаётся хозяйка.

Во вторник, 21 апреля, Эллис во время работы заметила, как Биг Паппа снова вышел на балкон и уставился на двух маленьких братьев, играющих на площадке.

Биг Паппа тяжело переживает своё одиночество и необходимость постоянно сидеть дома. Фото: Twitter.com

Биг Паппа тяжело переживает своё одиночество и необходимость постоянно сидеть дома.Фото: Twitter.com

- Он издавал любые звуки, чтобы поймать их внимание, но мы на шестом этаже, и они не могли услышать его, - рассказывает хозяйка. - Я подумала: "О, боже, как ему грустно."

Эллис сделала фото удручённого и депрессивного Паппы, выложила в Twitter, и пост сразу стал вирусным, его репостнули десятки тысяч раз, и фото бульдога попало в тренды США.

Грустный бульдог стал героем самоизоляции Фото: Twitter.com

Грустный бульдог стал героем самоизоляцииФото: Twitter.com

ИСТОЧНИК KP.RU

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