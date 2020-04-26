«Как быть, если начнется пневмония?»: женщина рассказала, как ее отказываются проверять на коронавирус

В редакцию "Комсомольская правда" ежедневно пишут и звонят сотни людей, которые рассказывают о том, как им приходится ждать помощи врачей, теста на COVID, искать лекарства и способы себе помочь. Они бояться за свое здоровье и безопасность своих близких. Поэтому мы решили организовать что-то вроде "горячей линии", где будем рассказывать об этих случаях, а потом передадим их обращения властям.

Так, на днях к нам обратилась жительница Владимирской области, которая поведала, в какой тяжелой ситуации она и ее ребенок оказались после того, как муж заразился коронавирусной инфекцией. По словам читательницы kp.ru, вскоре и она также почувствовала симптомы заболевания, но врачи отказались ей помогать.

Вот что она рассказывает:

«У мужа Игоря три дня была температура 37.5. Был врач. Потом прислали медсестру взять мазок.

Через четыре дня позвонили и сказали, что у Игоря инфекция коронавируса. Значит, и у меня, и у сына.

К этому времени у Игоря температура упала, состояние нормализовалось. У меня появилась небольшая тяжесть в грудной клетке. У сына десяти лет воспалились глаза. Звонила в поликлинику несколько раз. Врач отказался прийти и отказался дать направление на КТ. А как тогда понимать, что у нас с легкими? Целый день обзванивала горячие линии, просила о помощи. Мне заученно твердят, что мы не имеем права выходить из дома и грозят уголовным наказанием за нарушение.

Ни у кого не могу выяснить - как быть, если начнется пневмония. И как поймать ее начало - все врачи ведь пишут, что, чем раньше начать лечение, тем больше шансов пройти без осложнений.

Звоню сегодня врачу и спрашиваю, как нам лечится. В поликлинике говорят: "Не знаем!Сидите дома!"

Сижу дома. Плачу».

Напомним, число зараженных коронавирусом в России приблизилось к 75 тысячам. За сутки количество больных COVID-19 в РФ выросло на 5966. Новые больные были выявлены в 83 регионах, больше всего в Москве - 2612.

"Комсомольская правда" собирает ваши истории столкновения с коронавирусом: долго ли вам пришлось ждать помощи и была ли она оказана вообще, есть ли проблемы с прохождением тестов на Covid-19, покупкой лекарств и устройством в стационар? Ваши истории мы передадим в соответствующие ведомства, где попытаются разобраться с ситуацией.