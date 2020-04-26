2020-04-26T01:13:40+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в России, последние новости на 26 апреля 2020

Мы собрали последние новости о коронавирусе в России на 26 апреля 2020 года
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Мы собрали последние новости о коронавирусе в России на 26 апреля 2020 годаМы собрали последние новости о коронавирусе в России на 26 апреля 2020 годаФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил профильным ведомствам подготовить до 30 апреля предложения по поэтапному снятию ограничений деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей, наложенных из-за эпидемии коронавируса.

Глава кабмина поручил обеспечить стимулирующие выплаты студентам-медикам, которые помогают пациентам с коронавирусом, а также сократить сократить сроки сертифицирования зарубежных аппаратов ИВЛ в России.

Кроме того, Мишустин поручил Роспотребнадзору, Минздраву, Минтрансу и МВД России разработать для граждан к майским праздникам рекомендации о необходимости соблюдения мер предосторожности из-за коронавируса.

Специалисты НПО им. Лавочкина вернулись в Россию с космодрома Куру во Французской Гвиане. В "Роскосмосе" отметили, что все они чувствуют себя хорошо, теперь им предстоит двухнедельный карантин.

Напомним, россияне оставались на французском космодроме для выполнения регламентных работ с нашим разгонным блоком: в феврале и марте планировались два пуска, которые пришлось отменить из-за пандемии.

Стало известно о заражении коронавирусом еще одного депутата Госдумы - избранника от КПРФ Дмитрия Новикова. Ранее COVID-19 диагностировали у его коллеги по партии Леонида Калашникова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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