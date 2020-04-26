Лунный календарь на май 2020: фазы Луны, благоприятные дни
1 мая, пятница
10-й лунный день. Растущая Луна во Льве.
День чреват семейными конфликтами. Стоит быть аккуратными в выражении своих мыслей. Хорош день для новых начинаний, особенно если они связаны с семейными делами.
Именинники: Антон, Василий, Виктор, Тамара, Иван, Кузьма, Ян
2 мая, суббота
11-й лунный день. Растущая Луна в Деве.
Энергетический пик месяца. Эмоции будут нестабильны, так что лучше свести общение с окружающими к минимуму. Сегодня обязательно нужно завершить уже начатые дела.
Именинники: Виктор, Георгий, Егор, Иван, Семен
3 мая, воскресенье
12-й лунный день. Растущая Луна в Деве.
Сегодня есть шанс увидеть свои проблемы со стороны и найти единственно важное решение.
День накопления новых знаний, мудрости, опыта. Прислушивайтесь ко всему, что происходит вокруг. Вселенная сегодня делает недвусмысленные знаки. А еще сейчас стоит обращаться к небесам со своими чаяниями и желаниями. Отличный день для заключения брака, а также для любовных встреч
Именинники: Александр, Григорий, Николай, Станислав, Федор.
4 мая, понедельник
13-й лунный день. Растущая Луна в Весах.
День поиска, анализа ситуации и приема нестандартных решений. Именно сейчас удастся взглянуть на свои проблемы будто со стороны и понять, что же было сделано не так. А значит, велики шансы на исправление!
Именинники: Александр, Алексей, Денис, Иван, Кондратий, Николай, Федор, Яков.
5 мая, вторник
14-й лунный день. Растущая Луна в Весах.
День получения информации. Разными способами к вам придут ответы на те вопросы, которые волнуют больше всего. Не всегда это будут прямые ответы. Вполне вероятно, что Вселенная даст сделает лишь намеки, а выводы останутся за вами.
Именинники: Виталий, Всеволод, Гавриил, Дмитрий, Климент, Лука, Платон, Федор.
6 мая, среда
15-й лунный день. Растущая Луна в Скорпионе.
Как никогда важно сохранять внутреннее спокойствие и не расплескивать энергию. Она понадобится для принятия важных решений, логических рассуждений и завершения начатых серьезных дел. Не стремитесь сегодня к общению с окружающими, лучше уделите время своим чаяниям.
Именинники: Александра, Анатолий, Иван, Георгий, Лазарь.
7 мая, четверг
16-й лунный день. Полнолуние в Скорпионе.
С одной стороны, будет ощущение, что наступило облегчение, с другой стороны, это породит некую нервозность и перепады настроения. Постарайтесь не браться за важное, а отдохнуть. Причем, сейчас больше речь о душевном отдыхе от напряжения.
Именинники: Алексей, Валентин, Елизавета, Лука, Николай, Савва, Сергей, Фома.
8 мая, пятница
17-й лунный день. Убывающая Луна в Стрельце.
Кто не рискует, тот не пьет шампанского? Сегодня стоит пойти на смелые поступки и принять смелые решения. Однако тут стоит оговориться: всякое важное дело должно стоять на крепкой основе. На пустом месте ничего хорошего не получится.
Именинники: Василий, Марк, Ника, Сергей, Сильвестр.
9 мая, суббота
18-й лунный день. Убывающая Луна в Стрельце.
Светлый и хороший день. Больше всего он подходит для работы над собой, для очищения и для расслабления. Идеально сделать косметические процедуры или побывать в сауне или бане. Высокие температуры обладают удивительным восстанавливающим эффектом.
Именинники: Василий, Глафира, Иван, Нестор, Николай, Петр, Степан.
10 мая, воскресенье
18-й лунный день. Убывающая Луна в Козероге.
День самокопания, рефлексии. Сегодня будет сложно мириться с недостатками окружающих. Наберитесь терпения. И главное, загрузите себя заботами. Праздность приведет к еще большему занудству.
Именинники: Анастасия, Георгий, Иван, Илларион, Мария, Николай, Павел, Петр, Семен, Сергей, Степан.
11 мая, понедельник
19-й лунный день. Убывающая Луна в Козероге.
Очень напряженный, в чем-то даже опасный день. Соберите волю и эмоции в кулак не реагируйте на всяческие выпады в вашу сторону и сами обходите ненервных личностей за километр.
Обстоятельства сегодня потребуют от вас проявить все свои способности и лучшие качества. Будьте готовы.
Именинники: Анна, Виталий, Кирилл, Максим.
12 мая, вторник
20-й лунный день. Растущая Луна в Водолее.
Для новых дел выберем другое время. Сейчас важно завершить начатое.
У женщин особая сила - магнетическая, колдовская. Отличный день, чтобы влюбить в себя приглянувшегося мужчину!
Займитесь физическими нагрузками. Эффект не заставит себя долго ждать.
Именинники: Артемий, Василий, Федот, Филимон.
13 мая, среда
21-й лунный день. Растущая Луна в Водолее.
Анализируем прошлое и настоящее и делаем выводы. Только так можно двигаться вперед. У этого дня творческая энергия. Используйте это! Нестандартным решениям – зеленый свет. А людей, чья жизнь связана с творчеством, ждет особое вдохновение.
Именинники: Василий, Ефрем, Игнатий, Климент, Максим, Никита, Яков.
14 мая, четверг
22-й лунный день. Растущая Луна в Водолее.
Благоприятный день для большинства действий. Вот только не надо распыляться: сосредоточьте свое внимание на одном деле и успех гарантирован. Хорошо сейчас учиться, перенимать опыт и, наоборот, делиться им с окружающими.
Именинники: Герасим, Еремей, Ефим, Игнатий, Макар, Нина, Тамара.
15 мая, пятница
23-й лунный день. Растущая Луна в Рыбах.
Увы, не лучший день. Он наполнен энергией. Но не все в силах с ней совладать. Если не заняться чем-то полезным и изматывающим, то избыток энергии может найти себе выход в отрицательных поступках. Хорошо уработаться в спортзале или на огороде.
Именинники: Афанасий, Борис, Глеб, Давид, Иван, Зоя, Михаил, Роман.
16 мая, суббота
24-й лунный день. Растущая Луна в Рыбах.
День связан с плодородием. А значит, подходит для работы в саду или огороде, а также для зачатия. Энергия дня хорошая и добрая. Конфликты и размолвки маловероятны.
Можно приступать к новым делам.
Именинники: Мавра, Николай, Павел, Петр, Тимофей, Феодосий.
17 мая, воскресенье
25-й лунный день. Растущая Луна в Овне.
Не спешите сегодня принимать решения, соглашаться на что-о, подписывать важные договоры. Остановитесь и возьмите паузу. Именно это время позволит понять, все ли так, как надо. Интуиция будет на высоте, но и рассудок выключать не стоит.
В этот день также хорошо прекратить тяготящие связи. Расставание не понесет за собой особых последствий.
Именинники: Антон, Афанасий, Валериан, Иван, Кирилл, Климент, Лазарь, Леонтий, Мария, Никита, Никифор, Николай, Пелагея.
18 мая, понедельник
26-й лунный день. Растущая Луна в Овне.
Запрет на новые дела. У этого дня особое свойство все затягивать и вообще, повергать в уныние. А посему, вспоминайте способы, которые безотказно поднимают настроение. Постарайтесь не принимать проблемы близко к сердцу, уже завтра вы на все взглянете совсем по-другому.
Именинники: Адриан, Ирина, Яков.
19 мая, вторник
27-й лунный день. Растущая Луна в Овне.
Очень романтический день. Он подходит для любовных свиданий, для заключения брака, а также для зачатия. А вот с деловыми вопросами следует немного подождать.
В этот день можно получше узнать себя, свой организм. Уделите время молитве, медитации и самообразованию.
Именинники: Василий, Денис, Иван, Илларион, Касьян, Пахом, Савва.
20 мая, среда
28-й лунный день. Растущая Луна в Тельце.
Хороший день. Подходит для большинства начинаний. День нарабатывания связей и репутации. Вполне вероятные приятные сюрпризы и встречи с людьми из прошлого.
Кроме того, сегодня особый заряд творчества. Воспользуйтесь этим!
Именинники: Антон, Давид, Иван, Илья, Иосиф, Михаил, Пахом, Сидор, Степан.
21 мая, четверг
29-й лунный день. Растущая Луна в Тельце.
Сегодня всем стоит набраться терпения, поразмышлять и постараться отрешиться от окружающего мира. Увы, сделать это будет непросто. А посему, лучше избегать мест, где может быть большое скопление народа.
Нельзя начинать новые дела, они обречены на провал!
Именинники: Адриан, Арсений, Иван, Никифор.
22 мая, пятница
30-1-е лунные дни. Новолуние в Близнецах.
Можно долго распыляться в похвалах этому дню. Сегодня можно браться за любые дела! Все будет идти, как по маслу. Идеален день для праздника, семейных дел, а также для деловой активности.
Именинники: Василий, Гавриил, Дмитрий, Иосиф, Николай, Христофор.
23 мая, суббота
2-й лунный день. Убывающая Луна в Рыбах.
Если вы подумывали о том, чтобы приступить к чему-то совершенно новому к вашей жизни, момент настал. Но помните, действовать внезапно, с нахрапом опасно. Все должно быть просчитано и подготовлено.
Хорошее время для коррекции питания и того, чтобы приступить к оздоровительной диете.
Именинники: Анисим, Василий, Симон, Таисия.
24 мая, воскресенье
3-й лунный день. Убывающая Луна в Близнецах.
Энергии много, найдите ей применение! И будьте готовы к тому, что окружающие станут нервничать, переживать. Особенно, если не поглощены целиком каким-то делом.
Благоприятно приступать к ремонтным работам, строительству. А также отправляться в деловые поездки.
Именинники: Александр, Иосиф, Кирилл, Мефодий, Михаил, Никодим, Ростислав.
25 мая, понедельник
4-й лунный день. Убывающая Луна в Раке.
Понедельник этот очень домашний. Все рекомендации связаны с семьей и жилищем. Как можно больше времени проведите в своей квартире. Еда в этот день должна быть приготовлена исключительно своими руками. Ну и про общение не забывайте.
Тот не частый день, когда можно укрепить свой авторитет и доверительные отношения с детьми.
Именинники: Герман, Денис, Иван, Петр, Семен, Федор, Филипп.
26 мая, вторник
5-й лунный день. Убывающая Луна в Раке.
Получаем оценку за предыдущие месяцы. Что мы отправляли во Вселенную, то и получим обратно. Вероятны перепады настроения, а также некая апатия.
Подходящий момент, чтобы подумать над своими отношениями с окружающими и сделать выводы.
Именинники: Александр, Василий, Гавриил, Георгий, Гликерия, Ефим, Иван, Ирина, Макар, Никифор, Сергей, Тарас, Феодосий, Христофор.
27 мая, среда
6-й лунный день. Убывающая Луна во Льве.
Хороший день для физических практик. Сейчас можно закладывать некие полезные привычки и традиции, особенно если все они связано со здоровым образом жизни.
А вот для путешествий и командировок не лучшее время.
Именинники: Леонтий, Максим, Никита, Петр, Сидор.
28 мая, четверг
7-й лунный день. Убывающая Луна во Льве.
Время переговоров, обсуждения деталей. В этот день проще найти взаимопонимание, так как слово имеет сейчас особое воздействие, оно будто наделено магией.
Не скупитесь и на слова благодарности.
Подходящий момент для любовных отношений.
Именинники: Анастасия, Дмитрий, Игнат, Пахом.
29 мая, пятница
8-й лунный день. Убывающая Луна в Деве.
Трудный день. Сложное общение с окружающими. Сейчас не просто будет прийти к консенсусу. Но если это удастся сделать, то отношения будут крепкими и плодотворными.
Благоприятный день для очищения организма.
Именинники: Александр, Аркадий, Георгий, Ефрем, Касьян, Лаврентий, Модест, Муза, Николай, Петр, Федор.
30 мая, суббота
9-й лунный день. Убывающая Луна в Деве.
Еще один тяжелый день. Он несет провокации и соблазн. Надо найти в себе силы противостоять всему этому. В тоже время, можно исправить ошибки в отношениях. Например, извиниться перед теми, кого вы обидели.
День подходящий и для благотворительности.
Именинники: Адриан, Афанасий, Евдокия, Ефросиния, Николай, Степан, Феофан.
31 мая, воскресенье
10-й лунный день. Убывающая Луна в Весах.
Хороший период для зачинания традиций и привычек, для путешествий и командировок. Сегодня вероятны судьбоносные встречи: можно встретить «своего» человека, с которым сложатся долгие и продуктивные отношения. Это касается как деловой сферы, так и личностной.
День наполнен энергией и ее нужно потратить на себя, на свое самосовершенствование.
Именинники: Александра, Анастасий, Андрей, Василий, Давид, Денис, Клавдия, Лев, Макар, Матрона, Михаил, Павел, Петр, Семен, Фаина, Федор, Федот, Христина, Юлиан, Юлия.
ИСТОЧНИК KP.RU