Лунный календарь на май 2020: фазы Луны, благоприятные дни

1 мая, пятница

10-й лунный день. Растущая Луна во Льве.

День чреват семейными конфликтами. Стоит быть аккуратными в выражении своих мыслей. Хорош день для новых начинаний, особенно если они связаны с семейными делами.

Именинники: Антон, Василий, Виктор, Тамара, Иван, Кузьма, Ян

2 мая, суббота

11-й лунный день. Растущая Луна в Деве.

Энергетический пик месяца. Эмоции будут нестабильны, так что лучше свести общение с окружающими к минимуму. Сегодня обязательно нужно завершить уже начатые дела.

Именинники: Виктор, Георгий, Егор, Иван, Семен

3 мая, воскресенье

12-й лунный день. Растущая Луна в Деве.

Сегодня есть шанс увидеть свои проблемы со стороны и найти единственно важное решение.

День накопления новых знаний, мудрости, опыта. Прислушивайтесь ко всему, что происходит вокруг. Вселенная сегодня делает недвусмысленные знаки. А еще сейчас стоит обращаться к небесам со своими чаяниями и желаниями. Отличный день для заключения брака, а также для любовных встреч

Именинники: Александр, Григорий, Николай, Станислав, Федор.

4 мая, понедельник

13-й лунный день. Растущая Луна в Весах.

День поиска, анализа ситуации и приема нестандартных решений. Именно сейчас удастся взглянуть на свои проблемы будто со стороны и понять, что же было сделано не так. А значит, велики шансы на исправление!

Именинники: Александр, Алексей, Денис, Иван, Кондратий, Николай, Федор, Яков.

5 мая, вторник

14-й лунный день. Растущая Луна в Весах.

День получения информации. Разными способами к вам придут ответы на те вопросы, которые волнуют больше всего. Не всегда это будут прямые ответы. Вполне вероятно, что Вселенная даст сделает лишь намеки, а выводы останутся за вами.

Именинники: Виталий, Всеволод, Гавриил, Дмитрий, Климент, Лука, Платон, Федор.

6 мая, среда

15-й лунный день. Растущая Луна в Скорпионе.

Как никогда важно сохранять внутреннее спокойствие и не расплескивать энергию. Она понадобится для принятия важных решений, логических рассуждений и завершения начатых серьезных дел. Не стремитесь сегодня к общению с окружающими, лучше уделите время своим чаяниям.

Именинники: Александра, Анатолий, Иван, Георгий, Лазарь.

7 мая, четверг

16-й лунный день. Полнолуние в Скорпионе.

С одной стороны, будет ощущение, что наступило облегчение, с другой стороны, это породит некую нервозность и перепады настроения. Постарайтесь не браться за важное, а отдохнуть. Причем, сейчас больше речь о душевном отдыхе от напряжения.

Именинники: Алексей, Валентин, Елизавета, Лука, Николай, Савва, Сергей, Фома.

8 мая, пятница

17-й лунный день. Убывающая Луна в Стрельце.

Кто не рискует, тот не пьет шампанского? Сегодня стоит пойти на смелые поступки и принять смелые решения. Однако тут стоит оговориться: всякое важное дело должно стоять на крепкой основе. На пустом месте ничего хорошего не получится.

Именинники: Василий, Марк, Ника, Сергей, Сильвестр.

9 мая, суббота

18-й лунный день. Убывающая Луна в Стрельце.

Светлый и хороший день. Больше всего он подходит для работы над собой, для очищения и для расслабления. Идеально сделать косметические процедуры или побывать в сауне или бане. Высокие температуры обладают удивительным восстанавливающим эффектом.

Именинники: Василий, Глафира, Иван, Нестор, Николай, Петр, Степан.

10 мая, воскресенье

18-й лунный день. Убывающая Луна в Козероге.

День самокопания, рефлексии. Сегодня будет сложно мириться с недостатками окружающих. Наберитесь терпения. И главное, загрузите себя заботами. Праздность приведет к еще большему занудству.

Именинники: Анастасия, Георгий, Иван, Илларион, Мария, Николай, Павел, Петр, Семен, Сергей, Степан.

11 мая, понедельник

19-й лунный день. Убывающая Луна в Козероге.

Очень напряженный, в чем-то даже опасный день. Соберите волю и эмоции в кулак не реагируйте на всяческие выпады в вашу сторону и сами обходите ненервных личностей за километр.

Обстоятельства сегодня потребуют от вас проявить все свои способности и лучшие качества. Будьте готовы.

Именинники: Анна, Виталий, Кирилл, Максим.

12 мая, вторник

20-й лунный день. Растущая Луна в Водолее.

Для новых дел выберем другое время. Сейчас важно завершить начатое.

У женщин особая сила - магнетическая, колдовская. Отличный день, чтобы влюбить в себя приглянувшегося мужчину!

Займитесь физическими нагрузками. Эффект не заставит себя долго ждать.

Именинники: Артемий, Василий, Федот, Филимон.

13 мая, среда

21-й лунный день. Растущая Луна в Водолее.

Анализируем прошлое и настоящее и делаем выводы. Только так можно двигаться вперед. У этого дня творческая энергия. Используйте это! Нестандартным решениям – зеленый свет. А людей, чья жизнь связана с творчеством, ждет особое вдохновение.

Именинники: Василий, Ефрем, Игнатий, Климент, Максим, Никита, Яков.

14 мая, четверг

22-й лунный день. Растущая Луна в Водолее.

Благоприятный день для большинства действий. Вот только не надо распыляться: сосредоточьте свое внимание на одном деле и успех гарантирован. Хорошо сейчас учиться, перенимать опыт и, наоборот, делиться им с окружающими.

Именинники: Герасим, Еремей, Ефим, Игнатий, Макар, Нина, Тамара.

15 мая, пятница

23-й лунный день. Растущая Луна в Рыбах.

Увы, не лучший день. Он наполнен энергией. Но не все в силах с ней совладать. Если не заняться чем-то полезным и изматывающим, то избыток энергии может найти себе выход в отрицательных поступках. Хорошо уработаться в спортзале или на огороде.

Именинники: Афанасий, Борис, Глеб, Давид, Иван, Зоя, Михаил, Роман.

16 мая, суббота

24-й лунный день. Растущая Луна в Рыбах.

День связан с плодородием. А значит, подходит для работы в саду или огороде, а также для зачатия. Энергия дня хорошая и добрая. Конфликты и размолвки маловероятны.

Можно приступать к новым делам.

Именинники: Мавра, Николай, Павел, Петр, Тимофей, Феодосий.

17 мая, воскресенье

25-й лунный день. Растущая Луна в Овне.

Не спешите сегодня принимать решения, соглашаться на что-о, подписывать важные договоры. Остановитесь и возьмите паузу. Именно это время позволит понять, все ли так, как надо. Интуиция будет на высоте, но и рассудок выключать не стоит.

В этот день также хорошо прекратить тяготящие связи. Расставание не понесет за собой особых последствий.

Именинники: Антон, Афанасий, Валериан, Иван, Кирилл, Климент, Лазарь, Леонтий, Мария, Никита, Никифор, Николай, Пелагея.

18 мая, понедельник

26-й лунный день. Растущая Луна в Овне.

Запрет на новые дела. У этого дня особое свойство все затягивать и вообще, повергать в уныние. А посему, вспоминайте способы, которые безотказно поднимают настроение. Постарайтесь не принимать проблемы близко к сердцу, уже завтра вы на все взглянете совсем по-другому.

Именинники: Адриан, Ирина, Яков.

19 мая, вторник

27-й лунный день. Растущая Луна в Овне.

Очень романтический день. Он подходит для любовных свиданий, для заключения брака, а также для зачатия. А вот с деловыми вопросами следует немного подождать.

В этот день можно получше узнать себя, свой организм. Уделите время молитве, медитации и самообразованию.

Именинники: Василий, Денис, Иван, Илларион, Касьян, Пахом, Савва.

20 мая, среда

28-й лунный день. Растущая Луна в Тельце.

Хороший день. Подходит для большинства начинаний. День нарабатывания связей и репутации. Вполне вероятные приятные сюрпризы и встречи с людьми из прошлого.

Кроме того, сегодня особый заряд творчества. Воспользуйтесь этим!

Именинники: Антон, Давид, Иван, Илья, Иосиф, Михаил, Пахом, Сидор, Степан.

21 мая, четверг

29-й лунный день. Растущая Луна в Тельце.

Сегодня всем стоит набраться терпения, поразмышлять и постараться отрешиться от окружающего мира. Увы, сделать это будет непросто. А посему, лучше избегать мест, где может быть большое скопление народа.

Нельзя начинать новые дела, они обречены на провал!

Именинники: Адриан, Арсений, Иван, Никифор.

22 мая, пятница

30-1-е лунные дни. Новолуние в Близнецах.

Можно долго распыляться в похвалах этому дню. Сегодня можно браться за любые дела! Все будет идти, как по маслу. Идеален день для праздника, семейных дел, а также для деловой активности.

Именинники: Василий, Гавриил, Дмитрий, Иосиф, Николай, Христофор.

23 мая, суббота

2-й лунный день. Убывающая Луна в Рыбах.

Если вы подумывали о том, чтобы приступить к чему-то совершенно новому к вашей жизни, момент настал. Но помните, действовать внезапно, с нахрапом опасно. Все должно быть просчитано и подготовлено.

Хорошее время для коррекции питания и того, чтобы приступить к оздоровительной диете.

Именинники: Анисим, Василий, Симон, Таисия.

24 мая, воскресенье

3-й лунный день. Убывающая Луна в Близнецах.

Энергии много, найдите ей применение! И будьте готовы к тому, что окружающие станут нервничать, переживать. Особенно, если не поглощены целиком каким-то делом.

Благоприятно приступать к ремонтным работам, строительству. А также отправляться в деловые поездки.

Именинники: Александр, Иосиф, Кирилл, Мефодий, Михаил, Никодим, Ростислав.

25 мая, понедельник

4-й лунный день. Убывающая Луна в Раке.

Понедельник этот очень домашний. Все рекомендации связаны с семьей и жилищем. Как можно больше времени проведите в своей квартире. Еда в этот день должна быть приготовлена исключительно своими руками. Ну и про общение не забывайте.

Тот не частый день, когда можно укрепить свой авторитет и доверительные отношения с детьми.

Именинники: Герман, Денис, Иван, Петр, Семен, Федор, Филипп.

26 мая, вторник

5-й лунный день. Убывающая Луна в Раке.

Получаем оценку за предыдущие месяцы. Что мы отправляли во Вселенную, то и получим обратно. Вероятны перепады настроения, а также некая апатия.

Подходящий момент, чтобы подумать над своими отношениями с окружающими и сделать выводы.

Именинники: Александр, Василий, Гавриил, Георгий, Гликерия, Ефим, Иван, Ирина, Макар, Никифор, Сергей, Тарас, Феодосий, Христофор.

27 мая, среда

6-й лунный день. Убывающая Луна во Льве.

Хороший день для физических практик. Сейчас можно закладывать некие полезные привычки и традиции, особенно если все они связано со здоровым образом жизни.

А вот для путешествий и командировок не лучшее время.

Именинники: Леонтий, Максим, Никита, Петр, Сидор.

28 мая, четверг

7-й лунный день. Убывающая Луна во Льве.

Время переговоров, обсуждения деталей. В этот день проще найти взаимопонимание, так как слово имеет сейчас особое воздействие, оно будто наделено магией.

Не скупитесь и на слова благодарности.

Подходящий момент для любовных отношений.

Именинники: Анастасия, Дмитрий, Игнат, Пахом.

29 мая, пятница

8-й лунный день. Убывающая Луна в Деве.

Трудный день. Сложное общение с окружающими. Сейчас не просто будет прийти к консенсусу. Но если это удастся сделать, то отношения будут крепкими и плодотворными.

Благоприятный день для очищения организма.

Именинники: Александр, Аркадий, Георгий, Ефрем, Касьян, Лаврентий, Модест, Муза, Николай, Петр, Федор.

30 мая, суббота

9-й лунный день. Убывающая Луна в Деве.

Еще один тяжелый день. Он несет провокации и соблазн. Надо найти в себе силы противостоять всему этому. В тоже время, можно исправить ошибки в отношениях. Например, извиниться перед теми, кого вы обидели.

День подходящий и для благотворительности.

Именинники: Адриан, Афанасий, Евдокия, Ефросиния, Николай, Степан, Феофан.

31 мая, воскресенье

10-й лунный день. Убывающая Луна в Весах.

Хороший период для зачинания традиций и привычек, для путешествий и командировок. Сегодня вероятны судьбоносные встречи: можно встретить «своего» человека, с которым сложатся долгие и продуктивные отношения. Это касается как деловой сферы, так и личностной.

День наполнен энергией и ее нужно потратить на себя, на свое самосовершенствование.

Именинники: Александра, Анастасий, Андрей, Василий, Давид, Денис, Клавдия, Лев, Макар, Матрона, Михаил, Павел, Петр, Семен, Фаина, Федор, Федот, Христина, Юлиан, Юлия.