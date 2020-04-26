Исцелившийся Лев Лещенко записал новую песню в благодарность врачам

В эфире радио "Комсомольская правда" стартовал 10-часовой марафон в поддержку медиков, которые, не жалея себя, сражаются за жизни пациентов с коронавирусом. Актеры, музыканты, телеведущие и другие известные персоны выражают благодарность врачам и медсестрам, оказавшимся на передовой борьбы с коварным Covid-19.

Лев Лещенко, который переболел страшным вирусом, одним из первых принял участие в этом марафоне добра.

- У меня со здоровьем сейчас все замечательно, - рассказал артист в эфире радио "КП". - Вот мы всегда знали, что главное в нашей жизни это здоровье, правда? Но это было все как-то… эти мысли носили такой вневременной характер. А на самом деле ведь мы никогда не задумывались о здравоохранении, медицине, лекарствах. И главное - о тех людях, которые находятся рядом с нами, которые зачастую идут на самопожертвование, на риск. И мы сейчас в последнее время вот стали писать о врачах очень много стихов, песен, как бы появились вот эти метафоры - фронт, передовая, подвиг, героизм, самопожертвование. И все это правда.

- Лев Валерьянович, какая ваша песня могла бы подойти нынешней ситуации? - спросили у певца ведущие.

- Мне вчера прислали песню, где прекрасный совершенно припев. В нем есть такие строчки:

И спешат на помощь к нам не небожители.

Просто люди, чья работа – доброта.

Люди в белом - наши ангелы-хранители,

Верноподданные Красного Креста.

Вот эта песня, которую я буду писать завтра и, может быть, она буквально через 2-3 дня появится уже в эфире. Мне очень хочется сказать врачам огромные слова благодарности, я помню их всех поименно. Вот я же лежал в Коммунарке… Это главврач Денис Проценко, который, жертвуя собой - он заразился, но выздоровел - показал пример того, что надо относиться к этому очень здраво и преодолевать и в мыслях, и в физической своей работе. Безусловно, мне хотелось бы поблагодарить доктора, который меня вел, Арсена, и второго доктора, Гюльназ, и сестру Наташу, которая два дня провела со мной в реанимации. К счастью, я легко перенес, я не был на ИВЛ…

- Лев Валерьянович, и, слава богу, что так все закончилось. И вот этот вопрос – где песня прозвучит? – это не вопрос. Прозвучит на радио «Комсомольская правда». Так что крепчайшего вам здоровья!

- Я во вторник закончу сведение и сразу отправляю ее вам, - пообещал Лев Валерьянович.

Напомним, в марте Лев Лещенко с супругой были госпитализированы в Коммунарку с двусторонней пневмонией. Позже главный врач больницы подтвердил, что у знаменитого пациента диагностирован коронавирус. К счастью, через две недели лечение Народный артист был выписан домой.