Скандального развода Павла Прилучного не будет: имущество делят пополам, об алиментах договорились

Карьера 31-летней Агаты Муцениеце после решения о расставании с мужем Павлом Прилучным пошла в гору. К работе на Первом канале, добавился еще один телеконтракт: Агата стала постоянной участницей нового шоу на «Россия1», есть предложение об участии в интернет-проекте. Да и сценариев у актрисы на рассмотрении теперь гораздо больше. Это раньше Агата спрашивала разрешение на съемки у мужа: Павел очень ревновал жену, поэтому отпускал сниматься очень избирательно. Талантливая актриса в экспедициях даже не могла ужинать вместе с коллегами по съемочной группе – должна была питаться в одиночестве в гостиничном номере. Вот что значит ревнивый муж! Но ревнивый – не значит жадный. Прилучный щедрый отец для сына и дочери.

В начале года Муцениеце приняла решение расстаться с мужем, но сомневалась в официальном разводе, так как чувства у супругов остались. Съехать от мужа актриса решила из-за немотивированных вспышек гнева, которые часто были спровоцированы беспочвенной ревностью. Очередные попытки помириться и жить вместе закончились скандалом, поэтому Агата все же решила разводиться и провела консультации с адвокатом.

Как развестись на карантине? По словам адвокатов звезд по делам о разводе допуска в суды пока нет, но если обе стороны заинтересованы в скорейшем разводе и все необходимые документы уже есть в процессе – то могут рассмотреть дело и развести без присутствия пока еще мужа и жены. Но в случае Прилучного и Муцениеце ситуация иная – разводится будут после возобновления работы судов в привычном режиме.

Однако, скандального раздела имущества не будет. Как рассказала kp.ru коллега и знакомая главы семьи: договоренности о разделе имущества достигнуты:

«И дом в Подмосковье, и столичную квартиру в свое время покупал Паша. Недвижимость приобреталась в ипотеку, которую он погашал, и документы оформлялись на него – с согласия жены, у которой было латвийское гражданство. Но споров нет сейчас – имущество поделили, Павел остался в доме, но дети и Агата смогут приезжать туда в любое время».

Муцениеце осталась в столичной квартире, но возможно, что спустя время актер все же решится отдать дом детям. Так как кредит за дом полностью не погашен, недвижимость нельзя пока переоформить. Павел обеспечивает детей – перечисляет деньги, и речь не идет об официальных алиментах. Прилучный обещает обеспечивать детям достойный уровень жизни. А Муцениеце, обретя свободу, спустя время сможет стать счастливее и уже очевидно - начнет больше зарабатывать.

Главное, что актриса поняла — ни время, ни ангельское терпение человека не изменят. Ведь Павел и Агата не скрывали темпераментных отношений. «Не тот у меня темперамент, я не могу быть сдержанным», - откровенничал Павел. Знакомые знают — они разъезжались, потом вновь соединялись. Раньше Агата не видела в этом проблем: «С самого начала было еще хуже, мы просто дрались, выясняя отношения — мой темперамент не хотел уступать». Но иногда уступки партнера бывают не оценены по достоинству.

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