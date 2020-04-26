Правильное питание весной на карантине: 5 способов стать здоровее и стройнее

- Сбалансированное питание является залогом хорошего самочувствия всегда, но особенно - в весенний период, - говорит Оксана Владимирова, врач-диетолог, семейный врач Института пластической хирургии и косметологии на Ольховской улице. - Здоровая еда помогает поддерживать нормальный вес тела, получая при этом необходимые организму вещества. А главное - правильное питание снижает риск развития весеннего гиповитаминоза и хронических заболеваний.

Есть несколько простых, но важных правил, которые помогут стать здоровее, даже в самоизоляции.

1. Разнообразие.

Ешьте продукты, богатые клетчаткой, витаминами и минералами. Большую часть калорий можно получать из «правильных» продуктов:

- овощей и фруктов,

- богатых белком бобовых (фасоли, нута и чечевицы),

- орехов, семян, цельных зерен,

- кисломолочной продукции.

2. Меньше картошки фри и пирожных.

Сейчас очень хочется чего-то вредного и жирного — организм бунтует. Но все же старайтесь ограничивать продукты с высоким содержанием калорий, но с низким содержанием питательных веществ. Например, приготовленные во фритюре продукты, а также о десерты и подслащенные напитки (газировки). Кроме того, старайтесь избегать употребления продуктов с высоким содержанием обработанного сахара, насыщенных жиров, трансжиров и соли. Конечно, раз или два в месяц можно заказать вредный фастфуд, если очень хочется, но не чаще.

3. Больше клетчатки — ниже плохой холестерин.

Продукты, богатые клетчаткой очень важны для здоровья пищеварительной системы. Клетчатка также крайне важна для поддержания нормального уровня холестерина в крови.

Хорошие источники пищевых волокон:

фрукты и овощи,

бобовые, орехи и семена,

овес и овсяные отруби,

цельные зерна.

Можно дополнительно использовать псиллиум - растворимую клетчатку, получаемую из шелухи семян подорожника.

4. Если полуфабрикаты, то здоровые

Всегда проверяйте этикетки на расфасованных продуктах и выбирайте те из них, которые содержат меньше сахара, насыщенных жиров, соли и больше клетчатки, витаминов, минералов.

овощи сухой заморозки,

замороженные несладкие фрукты и ягоды без сахара,

предварительно приготовленное на гриле мясо индейки или курицы,

приготовленные на пару овощи, мясо.

Продукты, богатые клетчаткой очень важны для здоровья пищеварительной системы.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

5. Правильно готовьте

Для термической обработки пищи используйте оливковое, кокосовое или топленое масло.

Салаты желательно заправлять нерафинированным оливковым или другими растительными маслами первого холодного отжима. Также можно использовать домашний майонез из оливкового масла.

В салаты можно добавлять семена кунжута или льна.

Крупы и бобовые перед употреблением рекомендуется вымачивать.

Помимо пшеничной муки, используйте кокосовую, миндальную, рисовую или муку из зеленой пророщенной гречки.

Кроме коровьего, рекомендуется использовать козье, овечье, а также растительное (кокосовое, миндальное) молоко.

Для приготовления блюд лучше использовать натуральную природную соль - морскую или розовую гималайскую.

КСТАТИ

Что должно быть на столе

Ваш ежедневный рацион должен включать в себя:

3 порции белка из разных источников, таких как мясо, рыба, яйца (порция мяса не должна быть по размеру больше ладони без пальцев);

цельные жирные продукты: морепродукты и икру, авокадо, оливковое, кокосовое, льняное и другие масла;

1-2 порции молочных и кисломолочных продуктов: 200 мл молока или кефира, 100-150 граммов нежирного творога и 50 граммов сыра;

3-5 порций овощей (желательно некрахмалистых) и зелени. Порция — это, например, один некрупный огурец, один помидор, половинка болгарского перца;

1-2 порции фруктов или ягод (горсть ягод, которые можно использовать при приготовление смузи, одно яблоко, груша и т.д.);

1-2 порции крупы (150-200 граммов готовой каши по утрам и гарнир на ужин);

воду из расчета 30 мл на 1 кг идеальной массы тела (например, по всем расчетам, ваша идеальная масса должна быть 60 кг, значит, в день нужно выпивать около 1800 мл).

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