Страховая компания КАПИТАЛ LIFE поддержала музыкальный рок-марафон «СПАСИБО ВРАЧАМ»

Страховая компания «Капитал Лайф Страхование Жизни» (КАПИТАЛ LIFE) выступила генеральным партнером благотворительного радиомарафона «СПАСИБО ВРАЧАМ», организованного радиоcтанцией «Комсомольская правда» 26 апреля.

В рамках марафона в поддержку российских врачей для многомиллионной аудитории в прямом эфире выступают известные рок-музыканты: Владимир Шахрин и группа «Чайф», Сергей Галанин и группа «Серьга», Юлия Чичерина, Максим Покровский, Вадим Самойлов, группа “Билет на Луну», Алексей Кортнев, группа «Конец фильма», IOWA, Гоша Куценко, Питер Фройденталер — один из основателей поп-рок-группы Fool's Garden, группа 7Б, Томаз Грациозо, итальянский певец, группа "Джанго", Deniz Cem, Вадим Самойлов и другие.

Генеральный директор КАПИТАЛ LIFE Евгений Гуревич сказал в интервью КП: «Сегодня мы благодарим сотни тысяч врачей по всей стране, которые день за днем круглые сутки сражаются за жизни и здоровье наших граждан. Это настоящие герои нашего времени, люди, которым мы обязаны нашим будущим и будущим наших детей. Сегодня все усилия государства, бизнеса и граждан направлены на скорейший выход из кризисной ситуации. Уверен, что вместе мы сможем уже в скором времени добиться возвращения к нашей обычной жизни. Такие добрые дела, как сегодняшний радиомарафон «Комсомольской правды», собравший в прямом эфире множество врачей, общественных деятелей, российских рок-звезд, позволяет ещё раз привлечь внимание общества и государства к работе наших врачей, отдать должное их труду и создать позитивный настрой для преодоления коронакризиса. Всем здоровья!»

С начала введения в ряде регионов режима самоизоляции в апреле 2020 года КАПИТАЛ LIFE выплатила более 2,5 млрд рублей по страхованию жизни и здоровья гражданам по всей России. Из них 65% выплат были произведены по заявлениям, оформленным дистанционно на сайте компании. Крупнейшая выплата за этот период превысила 24 млн рублей и была осуществлена клиенту из Москвы. Онлайн-сервис оформления страховых выплат был высоко оценен профессиональным сообществом и получил награду премии «Финансовая сфера».

Все основные операции со страховым полисом КАПИТАЛ LIFE можно совершить дистанционно, что особенно важно в период самоизоляции. Оформление выплаты, оплата взносов, а также покупка актуальных страховых продуктов, включая страховку от коронавируса и телемедицинские консультации доступны дистанционно на сайте компании, посещение которого в апреле 2020 года выросло на 30% по сравнению с периодом до пандемии. Высокая эффективность дистанционных услуг КАПИТАЛ LIFE была отмечена аналитическим агентством Markswebb, включивших компанию в число «цифровых лидеров» российского рынка страхования жизни.

Компания не останавливается на достигнутом и находится в постоянном технологическом развитии, в том числе благодаря организации международного конкурса бизнес-проектов LIFE.medtech по поиску лучших технологических стартапов для дальнейшей интеграции в бизнес компании. Особое внимание уделяется стартапам, помогающим обеспечивать удалённое обслуживание клиентов - от телемедицины, до диагностики с помощью искусственного интеллекта. Заявки на конкурс принимаются до конца мая 2020 года на сайте компании. Летом 2020 года будут подведены итоги второго конкурса, и проекты-победители уже в ближайшем будущем будут представлены клиентам компании.

В компании отмечают, что в текущих обстоятельствах наблюдается устойчивый интерес россиян к накоплениям. Согласно общероссийскому исследованию, проведенному в апреле 2020 года после введения в ряде регионов режима самоизоляции, доля россиян, которые начали формировать финансовую подушку безопасности, регулярно откладывая определённую часть дохода, выросла на четверть и достигла 35%. КАПИТАЛ LIFE является лидером по количеству договоров накопительного страхования жизни в России. Всего под защитой компании находятся более 1,7 млн клиентов по всей России. В большинство программ накопительного страхования жизни компании входит покрытие рисков, связанных и с коронавирусом.

Для дополнительной финансовой поддержки клиентов на случай диагностирования коронавирусной инфекции КАПИТАЛ LIFE разработала страховую программу «СТОП.КОРОНАВИРУС», которую можно оформить во всех регионах страны, в том числе дистанционно на сайте компании. При попадании в стационар с диагнозом коронавирус при наличии соответствующего страхового полиса пациент может рассчитывать на выплаты от до 5 тыс рублей в день в течение 30 дней.

С улучшением погоды все большее количество россиян предпочитает находиться в самоизоляции за городом - на дачах и в арендованных домах. Соответственно увеличилось и количество обращений в связи с укусами клещей. Клиенты КАПИТАЛ LIFE, застрахованные по программе «СТОП.Клещ», сразу направляются в клиники, где может быть произведено извлечение клеща и сделан анализ его опасности для здоровья. Стоимость страхового полиса несопоставима с возможными затратами на самостоятельное обследование и лечение и обеспечивает комплексную защиту на случай встречи с этим насекомым.

В компании отмечают, что несмотря на непростой период, продолжается расширение крупнейшей в стране агентской сети по страхованию жизни: все желающие могут пройти бесплатное дистанционное обучение профессии страхового агента и начать помогать защищать здоровье и жизни людей вместе с КАПИТАЛ LIFE. На сегодняшний день в компании работает более семи с половиной тысяч страховых агентов по всей стране. В компании считают, что профессия страхового агента будет особенно востребована среди представителей сферы услуг, в которой наблюдается серьезный кризис на фоне пандемии и ожидаются самые массовые увольнения.