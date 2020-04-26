"Свобода под личную ответственность": чем закончился шведский эксперимент

ПУСТЬ ЗАРАЗА ВЫДОХНЕТСЯ САМА

На первый взгляд весна-2020 в Стокгольме мало отличается от всех предыдущих. Так же галдят в детских садах дети, по утрам торопятся в классы школьники, днем на уличных площадках кафе обедают приятели, а по вечерам в барах собирается молодежь. Границы открыты и для своих граждан, и для иностранцев - в столице по-прежнему можно встретить туристов, хотя и не так много, как раньше.

На фоне строгих ограничений, принятых большинством государств в борьбе с коронавирусом, Швеция выглядит этаким «вольным королевством», где пандемию хоть и не игнорируют вовсе, однако не считают нужным ей активно противостоять.

Власти не стали сажать народ на карантин, открыв дорогу заразе. В тех случаях, когда недомогание проходит сравнительно легко, никаких анализов больным не делают, да и врач на дом не приезжает: пациент получает рекомендацию принимать жаропонижающее и много пить, все оповещены о том, что реанимационных мест в обрез. Появилось только одно предписание: мыть руки.

Расчёт был такой: чем больше людей переболеют вирусом (по прикидкам, таких должно быть не менее 60% от всего населения), тем скорее у нации сформируется коллективный иммунитет против напасти. Пусть даже за это придётся заплатить каким-то количеством жизней. Впрочем, потери предполагались небольшими: десятки, ну, может, сотня-другая летальных исходов.

Но что-то пошло не так...

«МНОГИЕ ПРОСТЯТСЯ С БЛИЗКИМИ»

По количеству смертей на миллион населения Швеция сейчас уже обогнала соседние «закрывшиеся» страны – Данию и Норвегию.

22 марта премьер-министр Стефан Лёфвен в своем обращении к народу впервые произнес: «Многие заболеют, многие скажут ”прощай!” своим любимым и близким», но не сообщил ни о каких новых мерах за исключением рекомендации всем пожилым и заболевшим оставаться дома. Правда, вскоре были запрещены мероприятия с более чем 50 участниками, а многие служащие стали работать дистанционно, но этим дело и ограничилось. Детские сады и школы решено было не закрывать.

И уже совсем скоро кривая смертности сначала медленно, а потом все круче поползла вверх. Медики забили тревогу: шестеро профессоров медицины собрали более 2 000 подписей под своим письмом правительству с требованием последовать рекомендациям ВОЗ, ограничить общение людей и начать широкое тестирование.

Однако стратегия властей не изменилась. Премьер Лёфвен произнес ещё более зловещие слова: «Тысячи умрут. Мы должны быть к этому готовы...» Правительство сформулировало и основной принцип шведской защиты: «Свобода под личную ответственность». Надо сказать, что совет был услышан: около 80 процентов населения сами ограничили свои передвижения. Тем не менее, ситуация не улучшилась.

На фоне строгих ограничений, принятых большинством государств в борьбе с коронавирусом, Швеция выглядит этаким «вольным королевством», где пандемию хоть и не игнорируют вовсе, однако не считают нужным ей активно противостоять.Фото: REUTERS

СЛЕДОВАТЬ СОВЕТАМ, А НЕ ПОДЧИНЯТЬСЯ ЗАПРЕТАМ

Первый страшный удар пришелся по старикам. Вирус проник в стокгольмские дома престарелых, унося жизни одну за другой. Персонал, который согласно указаниям вел обычную жизнь и не тестировался, стал источником заражения пенсионеров. Именно этим во многом обусловлена высокая смертность от covid-19 в Стокгольме. Второй «горячей точкой» стали эмигрантские районы. Выяснилось, например, что сомалийская община не получила рекомендаций на своем языке и никаких мер предосторожности не соблюдала.

В середине апреля уже 22 учёных выступили в газете Dagens Nyheter с требованиями изменить правительственную стратегию, принять жесткие меры и приостановить общественную жизнь. И вновь получили отказ.

Самое же удивительное, что шведы в большинстве своём поддерживают «коронавирусную вольницу», даже несмотря на рост числа заражённых и погибших от инфекции. Если в марте лишь 50 процентов верили в правильность правительственной стратегии, то сейчас уже 71 процент высказывается «за», повторяя, что «нация приучена следовать советам, а не подчиняться запретам».

СРАБОТАЕТ ЛИ СТРАХОВКА?

Окончательно судить об эффективности или провале «шведской защиты» можно будет только через несколько месяцев. Власти утверждают, что коллективный иммунитет позволит «гладко» пройти вероятную вторую волну эпидемии коронавируса, ожидаемую осенью. Но сбудутся ли прогнозы?

В Швеции к началу мая задетым коронавирусом окажется, по расчетам специалистов, каждый третий житель, однако ВОЗ уже заявила, что наличие антител в крови переболевших вовсе не означает, что ими приобретен иммунитет. Так что пока о «страховке» против новых нашествий инфекции говорить не приходится.

ЭКОНОМИКА ТОЖЕ ЗАХРОМАЛА

Некоторые аналитики утверждают, что «особый путь» Швеции, хоть и стоит ей больших жертв, но позволил избежать серьёзных потерь в экономике. Увы, здесь тоже ситуация ухудшается. По прогнозам, страна потеряет в этом году до 1,5% ВВП. Уже сейчас в связи с закрытием предприятий в принудительный отпуск отправлены более 220 000 человек, выплаты которым только в марте-апреле составили 12 миллиардов крон (1,2 млрд долларов).

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Около 18 200 случаев заражения зарегистрировано в Швеции при населении в 10,23 млн.

Около 2 200 человек скончалось.

Смертность от covid-19 составляет 211 на миллион. Для сравнения: в Норвегии – 37,4, в Дании – 69,5.

С 23 марта по 5 апреля с. г. в Швеции зарегистрировано примерно на 1000 больше смертей, чем в эти же периоды последних лет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/773909" frameborder="0"></iframe> Швеция решила не вводить ограничительные меры для борьбы с коронавирусом.

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