Идеолог шведской модели борьбы с коронавирусом: Нигде в Европе закрытие границ и самоизоляция не остановили распространение Covid-19

Андерс Тегнелль - главный архитектор шведской стратегии борьбы с коронавирусом. Он является главным эпидемиологом этой скандинавской страны, одним из руководителей Шведского агентства общественного здравоохранения. Одни обвиняют его в том, что он превратил шведский народ в подопытных кроликов, другие считают его мессией, который нашел способ защитить здоровье нации, не уничтожив при этом национальную экономику. Ведь в Швеции открыты школы, церкви, рестораны, работают фитнес-клубы и парикмахерские, при этом нет тотальной слежки за гражданами и драконовских штрафов для тех, кто гуляет на улицах и в парках. На днях Андерс Тегнелль дал интервью научному журналу Nature и датскому изданию Berlingske где объяснил, на чем основана его стратегия, а заодно развеял ряд мифов, возникших вокруг особого шведского пути. Мы собрали самые яркие высказывания шведского специалиста.

Почему скандинавы пошли другим путем

- Я думаю, было бы преувеличением назвать наш подход уникальным, - говорит Андерс Тегнелль. - Во всех странах отдают себе отчет, что остановить вирус возможно только при наличии массового иммунитета или при помощи эффективной вакцины. Ни того, ни другого пока нигде нет. Все остальные меры, которые принимаются сегодня в мире - это временные решения. В том числе и наша шведская стратегия. Цель у этих мер одна: замедлить распространение вируса, избежать взрывного роста заболеваний, иначе система здравоохранения не справится с нагрузкой. Все страны пытаются сократить число контактов между людьми, и мы тоже. Разница в том, что мы в Швеции исходили из наших традиций и здравого смысла, поэтому делали немного разные вещи. Мы не стали закрывать общество. Во-первых, в других странах политики не до конца отдают себе отчет, что это значит: пытаться держать людей в изоляции на протяжении многих месяцев. Пандемия не закончится быстро, а мы можем придерживаться своей мягкой стратегии очень долго. Во-вторых, как я уже говорил, главное, чтобы вирус распространялся плавно, а не скачками. А именно скачкообразный рост мы получим, если сначала закроем общество, а потом внезапно откроем снова и породим новую волну.

Тегнелля часто обвиняют в том, что он лоббирует интересы бизнеса и ставит экономические соображения выше здоровья людей. Все ровно наоборот, объясняет врач. Просто он старается смотреть на последствия для общественного здоровья под более широким углом. Например, решение не закрывать школы во многом объяснялось тем, что это осложнило бы жизнь многим медикам, у которых тоже есть дети.

Весь мир наблюдает за шведским "экспериментом", где решили не закрывать школы и кафе на время пандемии.Фото: REUTERS

Швеция начала готовиться к борьбе с коронавирусом еще в 1946 году?

В отношении шведской стратегии в мире существует фундаментальное заблуждение. Абсолютно неверно думать, что ситуацию с коронавирусом здесь пустили на самотек, позволяя инфекции свободно распространяться, чтобы создать в итоге коллективный иммунитет. Ограничений немного, но они существуют: запрещены массовые мероприятия численностью более 50 человек, в ресторанах работают только открытые веранды и площадки, пожилым людям рекомендовано избегать социальных контактов, руководителей компаний попросили перевести работников на удаленку. Детсады, начальная и средняя школа открыты, но в старших классах и в университетах ввели дистанционное обучение. Людям постоянно напоминают: мойте руки, соблюдайте дистанцию, не выходите из дома если заболели. Только если в большинстве стран за соблюдением этих правил следит карательная государственная машина, то шведы всецело полагаются на сознательность граждан. Скандинавы настолько дисциплинированы, что будут выполнять предписания, даже если за нарушения не грозят штрафы и наказания. Но эксперты сомневаются, что такой подход можно распространить за пределы Швеции. Они уверяют: шведская стратегия борьбы с коронавирусом началась еще в 1946 году, когда страна начала строить шведский социализм, основанный на доверии людей друг к другу и к государству.

Кроме того, аналитик HSBC Global Research Джеймс Помрой в интервью Bloomberg выделил еще ряд особенностей, которые помогли шведам успешно реализовать свою стратегию мягкой изоляции. Во-первых, более 50 % шведских домохозяйств состоят из одного человека, в этом случае гораздо легче социально дистанцироваться, чем в однокомнатной хрущевке, где по российскому обыкновению порой одновременно проживают несколько поколений семьи (родители, дети и внуки). Во-вторых, в Швеции процент людей, которые и работают из дома на удаленке, и в мирное время был самым высоким в Европе. А в третьих, практически каждый житель страны имеет доступ к высокоскоростному интернету, что помогает сотрудникам компаний оставаться продуктивными вдали от офиса.

В национальных диаспорах шведского чуда не произошло

- Шведские законы об инфекционных заболеваниях работают в основном на добровольных началах, - говорит отмечает Андерс Тегнелль. - Карантин может быть введен для отдельных людей или небольших территорий - очагов инфекции, но у нас нет юридической возможности закрыть города или целые районы. Однако,полагаясь на самосознание шведов мы можем быть уверены, что посетители фитнес-центров сами обработают после себя беговую дорожку антисептиком, а те, кто почувствовал недомогание, не выйдут на улицу. Есть много признаков того, что шведская стратегия работает. С помощью Google мы видим, что мобильность граждан в Стокгольме сократилась на 75 процентов. Уровень обычных сезонных заболеваний, таких как грипп, которые распространяются сходным с коронавирусом способом, в этом году был ниже обычного. Это произошло благодаря тому, что люди следуют простым, но эффективным рекомендациям: соблюдают социальную дистанцию, моют руки и остаются дома, если у них есть какие-либо симптомы.

В пользу версии о роли гражданского самосознания в феномене шведского “чуда” свидетельствует удручающая картина в турецких, сирийских и сомалийских общинах в Швеции - заболеваемость и смертность в группах, которые не впитали в себя шведскую культуру и самодисциплину, значительно выше, чем в целом по стране.

О закрытии границ и школ

- Страны Евросоюза решились на остановку деятельности компаний, промышленных предприятий, принудительную социальную изоляцию, закрытие границ. На мой взгляд, эти шаги не имеют под собой научной основы, - считает Андерс Тегнелль. - Мы мониторили публикации, где они объясняли необходимость этих мер, и никакого вразумительного научного обоснования не увидели. Практика показала, что нигде в Европе не удалось с помощью этих мер значительно замедлить распространение вируса. На мой взгляд глупо закрывать границы, потому что COVID-19 сейчас есть в каждой европейской стране. Мы гораздо больше беспокоимся, чтобы он не распространялся внутри Швеции...Что касается школ, то я уверен, что они останутся открытыми. Мы находимся в самом разгаре эпидемии, исследования показывают, что закрывать школы на данном этапе не имеет смысла. Чтобы получить эффект вы должны закрыть школы на самом раннем этапе эпидемии. Кроме того, для психического и физического здоровья детей и подростков очень важно, чтобы они оставались активными и подвижными.

Шведские дети играют в футбол в разгар эпидемии коронавируса, 18 апреля 2020 г.Фото: REUTERS

“Стратегия оправдала себя”

- Я считаю, что наша стратегия оправдала себя, - уверен Андерс Тегнелль. - Могли быть сценарии гораздо худшие, чем этот. Но мы видим, что система здравоохранения Швеции справляется. Больницы, конечно загружены, особенно в Стокгольме, но 20% мест в отделениях интенсивной терапии еще свободны, хотя мы практически вышли на пик заболеваемости. К сожалению, ситуация со смертностью у нас хуже, чем в других скандинавских странах это связано с тем, что коронавирус активно распространяется в домах престарелых. Примерно в половине всех домов престарелых в Стокгольме были зафиксированы случаи заражения и мы пока не понимаем, почему это произошло, потому что в Дании, например, ничего подобного нет.

По одной из версий, рост заболеваемости в этих учреждениях Стокгольма связан с их приватизацией. В результате сменился обслуживающий контингент, основной персонал теперь составляют низкоквалифицированные сотрудники, работающие по системе почасовой оплатой труда. Именно они заносили инфекцию, поскольку в Швеции действовал закон (уже отмененный) согласно которому первый день больничного не оплачивался. Поэтому нянечки, чувствуя признаки болезни, тем не менее, старались не пропускать работу.

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