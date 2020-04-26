"Была запугана до костей": сожитель-тиран три года избивал звезду "Фабрики звезд" Юлию Паршуту

Певица Юлия Паршута сделала очень личное и откровенное признание. На этот шаг звезду "Фабрики звезд" подтолкнул скандал, который разразился после двух интервью Регины Тодоренко. Поклонники решили, что телеведущая считает женщин виновными в том, что мужчины поднимают на них руку. Паршута рассказала, что три года жила с домашним тираном и боялась уйти от сожителя, потому что он угрожал ей и ее близким.

В 2010 году Юлия Паршута безумно влюбилась в статного красавца и умницу. Как ей казалось, избранник был самым умным, самым заботливым и внимательным. "Он был энергичным эрудитом - человеком, с которым всегда интересно и весело. Я влюбилась без памяти. Такое со мной было первый раз. Он был чудесным. Первые несколько месяцев", - поведала она.

А потом начался сущий ад. Когда первый раз он ее избил, Юлия уговорила себя простить его. Сожитель-тиран стоял на коленях и вымаливал прощение. "В моей семье никогда не было рукоприкладства. Поэтому я не знала, что оно не лечится мудрым словом и кротким взглядом. Что его нельзя прощать", - сообщила девушка.

Она терпела побои три года. "В марте 2013 года, спустя неделю после аппендэктомии, на улице Нижняя Сыромятническая я получила удар кулаком в живот, без того «украшенный» швами операции. Удар в живот от своего мужчины. Очередной удар, и одному богу известно, который по счету за нашу совместную жизнь", - начала свою исповедь Юлия Паршута.

После этого мужчина забрал у нее телефон, сумку и ключи от машины. Но девушка все равно сбежала от него к подруге. "Зайдя, я попросила у нее воды и сказала, что у меня украли сумку. И всеми силами показывала, что со мной все хорошо. Шел третий год наших отношений. По факту - третий год в коробке страха и отчаяния. Без возможности искать и найти защиту и выход", - пишет 32-летняя артистка.

Она также объяснила, почему до этого не решалась уйти от тирана. "Он был сильный. Очень. Это был третий год «я-виновата-во-всем», третий год «я-никчемная»,третий «я-ни-на-что-не-способна» год. Потому что это был третий год, как я была запугана до костей. Третий год, как пелена безвыходности крепчала от его угроз. Потому что угроз не только мне. Угроз «я вырежу твой род» и «тебе ..., если обратишься в полицию»", - шокировала откровением участница "Фабрики звезд".

Паршута подчеркнула, что долго не могла найти в себе силы признаться, что является жертвой домашнего насилия. Артистка призывает женщин не молчать о побоях и не боятся осуждения. "Говорить о насилии не должно быть стыдно", - резюмировала она.