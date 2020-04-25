Спустя сутки после скандала Регина Тодоренко обратилась к подписчикам

Одному Богу известно, что сейчас творится на душе Регины Тодоренко. Два раза за сутки супруга певца Влада Топалова успела пообщаться со светскими хроникерами. И два раза ей пришлось извиняться за сказанное во время эфира после того, как волна хейта с головой накрыла звезду "Орла и решки". Но спокойнее не стало. Разгневанная толпа потребовала лишить артистку звания "Женщина года", что и было незамедлительно исполнено теми, кто этим званием Регину наградил. Но оскорбления продолжают сыпаться как из рога изобилия. Поэтому Тодоренко решилась на третью попытку.

Регина Тодоренко вновь обратилась к подписчикам. На этот раз письменно. Она оставила сообщение в блоге. И в третий раз извинилась перед жертвами домашнего насилия. При этом артистка предусмотрительно закрыла возможность оставлять под своим постом комментарии.

"Я хочу еще раз извиниться за свое грубое, отвратительное высказывание. Я против домашнего насилия и против любого насилия в целом. Считаю, что нет такого понятия как «заслужить насилие». Очень хочу донести мысль о том, что в наших руках, в наших силах остановить насилие и вообще не давать возможности ему случиться", - начала свой монолог девушка.

Тодоренко заявила, что оступилась и ошиблась. "Но я благодарна своему глупому языку за то, что стала триггером, который помог десяткам тысяч женщин высказаться. Спасибо, что вы показали мне гнусные реалии, о которых я даже не подозревала в силу своей неосведомленности и необразованности", - пишет она.

Регина решила сделать свой блог площадкой для тех, кто готов говорить о домашнем насилии и больше не будет молчать. "До вчерашнего момента я не понимала масштаб проблемы домашнего насилия", - написала телеведущая.

reginatodorenko Я хочу еще раз извиниться за свое грубое, отвратительное высказывание

Тодоренко особо отметила, что за сутки получив тысячи историй реальных женщин, переживших домашнее насилие. Она также успела связаться с представителями фондов, поддерживающих тех, кто подвергся домашнему насилию. "Женщине в такой ситуации нужна помощь, а не совет девушки с обложки! Прошу простить меня, если такое можно простить. Благодарю", - резюмировала звезда.

Напомним, скандал разгорелся после того, как Регина Тодоренко в интервью PeopleTalk высказалась о стремлении некоторых знаменитостей выставлять на всеобщее обозрение нелицеприятные подробности своей супружеской жизни. "Надо быть психически больным человеком, который берет камеру и говорит: «Боже, мой муж меня бьет!». Твой муж тебя бьет, а почему, ты не задумывалась? А что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил? Что ты сделала для того, чтобы он тебя ударил?", - задалась вопросом жена Влада Топалова.

Многие решили, что этими вопросами телеведущая оправдывает домашнее насилие.

Следом за этим интервью последовал прямой эфир с главным редактором Glamour. Регина являлась "Женщиной года" по версии этого издания. И опять девушки обсуждали тему домашнего насилия. "Психологи доказали, что женщине, к которой применено насилие, нравится быть жертвой. Она хочет быть спасительницей: мужчина ее избил, когда был пьяным, а она ему с утра и рассол принесет, и супчик", - заявила Тодоренко.

После этих Регину стали травить в соцсетях. Под давлением общественности глянцевый журнал вынужден был пойти на беспрецедентный шаг и лишить Тодоренко звания "Женщина года".