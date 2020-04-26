Генеральный директор Капитал Лайф Страхование Жизни Евгений Гуревич: «Мы все должны помочь врачам защитить наше общее будущее»

О том, как страховые компании помогают россиянам пережить непростой период самоизоляции и пандемии коронавируса в интервью радио «Комсомольская правда» рассказал Евгений Гуревич, генеральный директор страховой компании «Капитал Лайф Страхование Жизни», которая поддержала радиомарафон «Эфир о настоящих героях» в качестве генерального партнера.

- Евгений Романович, спасибо за поддержку нашего марафона. Сегодня мы видим, как вся страна объединилась перед лицом общей опасности. Что по вашему мнению сейчас наиболее важно для достижения полной победы над вирусом?

В первую очередь мы благодарим сотни тысяч врачей по всей стране, которые день за днем круглые сутки сражаются за жизни и здоровье наших граждан. Это настоящие герои нашего времени, люди, которым мы обязаны нашим будущим и будущим наших детей. Сегодня все усилия государства, бизнеса и граждан направлены на скорейших выход из кризисной ситуации. Уверен, что вместе мы сможем уже в скором времени добиться возвращения к нашей обычной жизни. Такие добрые дела, как сегодняшний радиомарафон «Комсомольской правды», собравший в прямом эфире множество врачей, общественных деятелей, российских рок-звезд, позволяет ещё раз привлечь внимание общества и государства к работе наших врачей, отдать должное их труду и создать позитивный настрой для преодоления коронакризиса. Всем здоровья!

Расскажите, что сейчас делают страховые компании для своих клиентов?

На страховщиках жизни сейчас лежит дополнительная ответственность – мы обязаны не на словах, а на деле в полной мере соответствовать своему прямому профессиональному предназначению – защите жизни, здоровья и благополучия людей. И чтобы с честью выполнять эту миссию, компании должны обладать определенным набором обязательных компетенций, направленных на дистанционное обслуживание и поддержку клиентов, которые в обычной жизни являются приятным сервисным дополнением или даже конкурентным преимуществом, но в сложные периоды – становятся насущной необходимостью.

- Какие приоритеты есть у страховщиков в том числе в дистанционном обслуживании людей?

Главное - это выплаты. Основная задача страховщиков - обеспечить бесперебойную дистанционную работу всего, что касается урегулирования страховых событий и выплат по ним. У застрахованных должна быть возможность полностью удаленно подать все документы и получить соответствующую выплату.

Второй аспект, о котором необходимо сказать в условиях турбулентности – это безусловное выполнение всех обязательств перед клиентами. Здесь считаю важным отметить, что благодаря последовательным действиям Банка России рынок страхования жизни является одним из самых надежных финансовых сегментов.

Страхование жизни во всем мире – один из важнейших инструментов сохранения благосостояния граждан в кризисных условиях. Последние исследования показывают, что на фоне коронакризиса все большее количество клиентов задумываются о создании надежной финансовой подушки безопасности. И накопительное страхование жизни - один из лучших инструментов для этого.

- Какие изменения происходят в страховых продуктах в кризисный период? Страховки от коронавируса и тп?

Страховщики жизни оперативно реагируют на изменения и предлагают клиентам новые продукты и сервисы для их защиты – как в области финансов, так и в области заботы о здоровье. Это и технологические решения в области медицины – от телемедицинских консультаций до использования искусственного интеллекта для организации сервисов по удаленной диагностике, и включение покрытия рисков связанных с коронавирусом в накопительные программы у нас таких полисов более полумиллиона, а также выпуск новых продуктов как например наш Стоп.Коронавирус, по которым люди будут получать выплаты до 5 тыс рублей при попадании в стационар с диагнозом Ковид-19.

- Расскажите, как КАПИТАЛ LIFE поддерживает клиентов в непростое время.

Мы ещё в прошлом году реализовали сервис дистанционного оформления страховой выплаты, поэтому успели как следует протестировать его в спокойном режиме. Еще до пандемии удаленным урегулированием пользовались от 30 до 50% наших клиентов. Сейчас эта доля растет в рамках введения в различных регионах режима самоизоляции. Только за апрель мы выплатили 2,5 млрд рублей, из них 65% заявлений о страховом случае мы приняли полностью удалённо.

Также каждый наш застрахованный может совершить онлайн другие операции по страховому полису: оплатить взнос, узнать текущий статус по договору, оформить налоговый вычет и обратиться с любым вопросом к консультанту компании онлайн или по телефону.

Также мы посчитали необходимым ещё в первые дни режима самоизоляции предоставить всем нашим клиентам - их около 2 млн человек и членам их семей бесплатный доступ к сервису телемедицинских услуг, с помощью которого можно круглосуточно получать удаленные консультации высоквалифицированных медицинских специалистов без необходимости выходить из дома. Им воспользовалось большое количество клиентов, которые высоко оценили качество этого цифрового медицинского сервиса.

- Евгений Романович, дайте свой прогноз, как будет развиваться ситуация на страховом рынке в ближайшее время?

В период турбулентности именно накопительное страхование жизни будет одним из самых востребованных финансовых продуктов – это универсальный инструмент, который способен помочь клиентам сформировать семейный финансовый резерв с одной стороны, и защитить от рисков, связанных с жизнью и здоровьем.

Также будут развиваться агентские сети страховщиков. У нас самая большая агентская сеть в страховании жизни. Это 7,5 тыс человек по всей стране. И в период коронакризиса она будет расти - у нас развитая система дистанционного рекрутинга и обучения и мы можем принять любое количество людей любого пола и возраста, без опыта работы в страховании из разных сфер, включая наиболее пострадавшей сферы услуг - мы всех готовы оперативно обучить профессии страхового агента и дать возможность получения достойного дохода в условиях любых кризисов.

В заключение этого замечательного 10-часового радиомарафона «Комсомольской правды» в поддержку врачей еще раз хочу выразить уверенность, что коронакризис скоро закончится, и еще раз хочу сказать огромное спасибо и низкий поклон всем медицинским работникам, которые день и ночь работают, помогая нам его пережить.