Природа берет свое: кожистые черепахи вернулись в исконные места обитания

В условиях коронавируса сегодня большинство пляжей пустует. В Таиланде значительно ограничено перемещение граждан между провинциями, отменено международное авиасообщение, закрыто большинство отелей и т.п. В результате приобретшие почти первозданный вид лагуны и отмели настолько очистились, что туда впервые за 20 лет вернулись группы редких морских кожистых черепах, приплывших на пляжи откладывать яйца.

Кожистая черепаха, или лут — уникальное создание, ведь ее эволюция шла по отдельному пути, поэтому она значительно отличается от других черепах. Панцирь Dermochelys coriacea не связан со скелетом и состоит из маленьких костных пластинок, соединённых между собой, наиболее крупные из которых формируют продольные гребни. Это самые крупные современные черепахи: у крупнейшего измеренного экземпляра полная длина тела составляла 2,6 метра.

По мнению специалистов, возвращение черепах - это очень хороший знак, потому что многие места, где они размножались раньше, фактически были уничтожены человеком.

Снижение популяции кожистых черепах связано не только с самими туристами, сколько с факторами их обслуживания, - большое количество рыболовных судов вблизи от берега, экскурсионные корабли и т.п.

Кстати, в Таиланде возросла численность не только морских черепах, но и дельфинов и дюгоней. И такая тенденция наблюдается по всему миру. Из-за противовирусных мер практически исчезли туристы и улучшилась экологическая обстановка на мексиканских курортах, где замечены ягуары, крокодилы и черепахи, в пригородах Лондона появились олени, в Венецию вернулись лебеди