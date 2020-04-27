«Наргиз выходила на сцену с литровой бутылкой виски и вещала матом»: адвокат рассказала, как представитель певицы угрожает прокатчику

Бывшая подопечная Максима Фадеева певица Наргиз снова в центре скандала. На сей раз артистка в пух и прах разругалась не с бывшим продюсером, а с воронежским организатором гастролей Игорем Малюковым. Защищать Игоря Малюкова согласилась звездный адвокат Майя Сандлер, которую мы расспросили о деталях этой непростой истории.

— Майя Михайловна, что на сей раз произошло с Наргиз?

— Мой доверитель столкнулся с вымогательством и угрозой жизни и здоровью. Как мне рассказал Игорь Малюков, певица имеет ряд особенностей, — говорит адвокат Майя Сандлер. — Я видела райдер Наргиз, где была вписана литровая бутылка виски.

Адвокат Майя Сандлер.

Иногда Наргиз выходила на сцену с литровой бутылкой виски и вещала матом. Плюс ко всему этот человек мог себе позволить шантажировать умышленным срывом концерта в Воронеже. За несколько дней до него моему доверителю звонит человек по имени Бахром и, представляясь то юристом, то профессиональным выбивателем долгов, заявляет:

«Если сегодня вы не подпишете договоры поручительства по доплате за прошедшие концерты в ноябре 2019 года, то завтра долг будет ещё больше. Поставим на счётчик! Мы сильно ухудшим качество вашей жизни, вы пожалеете, что с нами связались! Что бы вы ни делали, какие бы у вас сложности с Наргиз ни произошли, я все равно свои 50% от суммы всегда сниму, а на данный момент ты должен ещё плюс 300 тысяч рублей. Просто я так хочу».

Представитель Наргиз, как мне рассказал Игорь Малюков, поменял договоренности с ним перед концертом в Воронеже и выставил дополнительные условия, в том числе и финансовые. Плюс 300 тысяч рублей за работу «так называемых юристов Наргиз». То есть получается, что мой доверитель выполнил договор по концерту в полном объеме (есть документ, где все прописано до мелочей — от технического райдера до бытовых мелочей), а певица не единожды нарушила соглашение. Под угрозой концерт, и его отмена грозит потерей в полтора миллиона рублей, поэтому моему доверителю ничего не оставалось, как терпеть капризы певицы и ее шантаж. В связи с пандемией и отменой запланированных 22 концертов пяти артистов и коллективов, в том числе и зарубежных, выполнить в срок условия навязанного «юристами Наргиз» договора, т.е. доплатить за ноябрьский тур Малюкову не представлялось возможным. Мой доверитель попросил отсрочки, на что получил отказ с оскорблениями и угрозами.

В данный момент все суды закрыты из-за карантина, но как только они откроются, мы сразу же обратимся с заявлением в суд, потому что от неизвестных людей, которые отрекомендовались представителями Наргиз, продолжают поступать угрозы в адрес Игоря Малюкова.

Если мы говорим о правовом поле, а не о бандитских разборках, то никаких письменных претензий с подробным расчетом, с обоснованием суммы долга мы на сегодня не получали.

К слову, моему доверителю во время этого тура не раз приходилось материально вкладываться в концерты Наргиз своими личными средствами.

— А зачем ему вкладываться, он же не продюсер?

— Это была вынужденная мера. Плохо продавалась билеты на концерты Наргиз, люди начали сдавать билеты после ее разрыва с продюсером Максимом Фадеевым. Концертный директор Наргиз, на тот момент Владимир Корсунов, со слов моего доверителя, уговаривал его не отменять концерты. Мол, давай проведём, а по сумме всегда договоримся. Организатор идет навстречу, вкладывает свои личные деньги в надежде, что все окупится. А дальше начинается продажа билетов, но люди их не покупают! А певица, памятуя о своих былых заслугах, настаивает, что все должно быть по высшему разряду.

Организатор на калькуляторе объясняет, что вложены уже огромные деньги на ее приезд, размещение, рекламу концерта, но, увы, зал не продался, и затраты превышают уже расходы, и гастроли эти невыгодны ни одной из сторон, давайте садиться за стол переговоров, обсуждать новые условия договора, поскольку мы уходим в минус.

nargizzakirova_official Кадр из закулисья ... Процесс съёмки , где под конец клипа , я сбриваю волосы .

На что мой доверитель получает жесткий ответ от помощника Наргиз, дескать, это ваши проблемы, мне все равно, сколько вы потратили, не певица неинтересна зрителю, а вы плохо билеты продаете! И куплены билеты или нет, нам не важно, какая сумма прописана в договоре, столько и платите, мы бесплатно не работаем! Условно говоря, в зале 1 тысяча мест, а продано всего 200-300 билетов. Есть кассы, есть отчетность. Вот и вся суть ее конфликта с моим доверителем.

Претензия со стороны Наргиз была одна: да, я не продалась, но деньги ты мне заплатишь в полном объеме. А если я эти деньги не получу, к тебе придут и заберут их!

Повеяло 90-ми от таких разговоров...

С другими порядочными артистами, которые не продавались в силу разных причин, таких конфликтов у Малюкова не было. Всегда в случае такой ситуации прокатчик и артист стараются разделить убытки. Но с Наргиз диалога не получилось, одни угрозы.

У этой девушки действительно неоднозначная репутация: она славится своим непростым характером и тем, что любит такой напиток, как виски (и в достаточно серьезном количестве).

А тут еще появился странный человек, который звонит прокатчику от имени Наргиз и ставит условия: «Вы все равно все отдадите, я с вас своё стрясу». Таких разговоров уже было не менее пяти.

А если Наргиз решит сменить этого представителя, он певице тоже угрожать будет? Я не удивлюсь, что она сама угодит в ловушку, которую расставила.

Самая главная мысль, которую я хотела бы донести до читателей kp.ru: мой доверитель со своей стороны выполнил все условия контракта, но если зритель не «голосует за артиста билетом», винить в этом организатора гастролей нелепо.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/725565" frameborder="0"></iframe> Фадеев против Наргиз.Нешуточный скандал разгорелся вокруг продюсера и его подопечной. Фадеев устал от выходок певицы и запретил ей петь свои песни

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Пила виски прямо на сцене": поведение Наргиз на "пьяном" концерте вызвало оторопь

Зрители покидали зал прямо во время выступления певицы (подробности)