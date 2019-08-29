Наргиз cделала признание о конфликтах с Фадеевым и разрыдалась

Наргиз впервые высказалась о Максиме Фадееве и причинах разрыва с ним. Певица не скрывает, что сильно переживает произошедшее и обижена на продюсера. По ее словам, он относился к ней потребительски, в то время пока она его боготворила.

"Я была некой савраской, которая ездит, зарабатывает бабло", - рассказала Наргиз в интервью Ирине Шихман на YouTube-канале "А поговорить?". Артистка призналась, что теперь, после разрыва с Максимом Фадеевым, задышала полной грудью.

"Я не раз порывалась уйти. Думала об этом неоднократно и много плакала. Однако каждая беседа с Фадеевым перетекала в драму", - поведала эпатажная исполнительница. По ее словам, Максим умел найти правильные слова. "Очаровывал своей улыбкой. Обещал, что сейчас все будет хорошо", - не скрывая слез, говорит Наргиз, хлюпая носом.

Она утверждает, что продюсерский центр "MALFA" практически "не помогал ее команде организовывать шоу". "Я поняла, что в лейбле Макс Фадеев - это не Макс Фадеев. Рулит всем совершенно другой человек. Фадеев - очень творческий человек, но он как ребенок", - призналась Наргиз.

Наргиз во время интервью Ирине Шихман на YouTube-канале "А поговорить?".Фото: YouTube

Первый серьезный конфликт между Закировой и Фадеевым случился в 2018 году. Тогда певица узнала, что через шесть месяцев у нее будет большой концерт. На вопрос менеджеру лейбла, почему она не в курсе изменений в собственном графике, Наргиз услышала: "Мы что, обязаны каждого артиста о каждом выступлении уведомлять?". В итоге, певица сама организовала мероприятие. По подсчетам Закировой, она заработала около семи миллионов рублей, но лейбл, по ее словам, выплатил ей гораздо меньше. "Подходит время получить мне гонорар за этот концерт. Получаю 750 тысяч. Спрашиваю у Макса: «А как так получилось?». Он мне отвечает: «Наргиз, мы всего миллион заработали»".

Последней каплей стал прошедший в июле музыкальный фестиваль "ЖАРА", где Закирова должна была представить свою новую композицию. Она была заявлена в категории "хиты 90-х", чему возмутилась. Фадеев, узнав о недовольстве подопечной, позвонил ее ассистентке и уведомил, что расторгает контракт.

Напомним, известие о том, что Максим Фадеев прекратил сотрудничество с Наргиз, стало громом среди ясного неба. Поклонники сожалеют о случившемся. Ведь пару лет назад певица и музыкант демонстрировали полную гармонию. Ходили слухи об их романе. Масла в огонь тогда подлил Максим, вручив Наргиз золотое кольцо. Тем удивительнее было сообщение Наргиз о разгоревшемся скандале. Меж тем, продюсер в дискуссии не вступает.

Ранее сотрудники продюсерского центра Максима Фадеева сделали заявление о том, что так и не увиделись с Наргиз после сообщений о расторжении контракта. При этом в "MALFA" утверждают, что артистка не выходила с ними на связь.

Пролил свет на сложившуюся ситуацию звездный промоутер Сергей Лавров. По его словам, с выпускницей "Голоса" отказываются работать многие продюсеры и прокатчики. "Я все время боялся, что певица не выйдет на сцену, сорвет концерт. И Максим Фадеев тоже частенько не мог с ней связаться, она просто не выходила на связь, пропадала. Все дело в том, что артистка трезвой не выходила на сцену... Она так напивалась, что, порой, не то, что петь, говорить не могла", - делился он с "КП".

Кроме этого появились слухи о том, что якобы Ольга Серябкина вдрызг разругалась с Наргиз и упросила Фадеева выгнать эпатажную певицу. С другой стороны, поклонники продюсера утверждают, что конфликт спровоцировала именно Наргиз. Якобы певица слишком зазвездилась. Теперь артистка оказалась в очень сложной ситуации, поскольку у нее нет своих песен. Композиции принадлежат Фадееву.