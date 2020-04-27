"Не хотите сидеть дома - убейтесь об стену": Лариса Гузеева, устроившая отповедь россиянам за прогулки во время карантина, попалась гаишникам

Лариса Гузеева известна своими резкими заявлениями и нравоучениями в адрес россиян. Однако, сама телеведущая не слишком-то прилежная и сознательная гражданка. Буквально неделю назад, 15 и 16 апреля, 60-летняя артистка дважды нарушила правила дорожного движения, рассекая на своем Лексусе по Ленинградскому шоссе на огромной скорости. Лариса Гузеева надежно самоизолировалась в своей дорогой иномарке, однако совершенно наплевала на скоростной режим, подвергая этим опасности свою жизнь и жизни окружающих водителей. Звездную лихачку дважды за два дня оштрафовали за беспечную езду.

«15 апреля камеры фотофиксации запечатлели летящую на огромной скорости иномарку. Лексус Ларисы Гузеевой несся со скоростью на 20-40 км/ч превышая максимально допустимую скорость на том участке дороги. А уже 16 апреля женщина повторила свой же «подвиг» и снова сильно превысила скорость», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

Доподлинно неизвестно, куда так спешила 60-летняя телеведущая. Возможно все дело в том, что Лариса Гузеева недавно вынужденно прервала режим самоизоляции, который соблюдала вместе с мужем Игорем Бухаровым и дочкой Ольгой. Актриса вернулась к съемкам в новом проекте. На этот шаг, по словам артистки, она пошла ради россиян и их досуга.

Какая же причина побудила такую сознательную и ответственную женщину дважды за два дня сильно нарушить скоростной режим - остается загадкой. По последней информации KP.RU, штрафы Лариса Гузеева до сих пор не оплатила.